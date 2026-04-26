Las negociaciones en Pakistán están en suspenso mientras Irán abandona Islamabad y los enviados de Trump no se presentan

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con el diplomático omaní Najib Bin Yahya Al Balushi el día de una reunión, en Mascate, Omán, un día después de su salida de Pakistán (REUTERS)

Los intentos de entablar conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán fracasaron después de que el principal diplomático de Teherán abandonara Pakistán y los enviados del presidente Donald Trump se mantuvieran alejados tras la orden de este de no viajar a Islamabad.

El presidente estadounidense indicó que ahora la pelota estaba en el tejado de Irán.

“Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!”, dijo Trump en las redes sociales.

Las negociaciones tenían como resultado de las históricas conversaciones cara a cara que mantuvieron a principios de este mes Estados Unidos, encabezado por el vicepresidente JD Vance, e Irán, encabezado por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf.

Pero los funcionarios iraníes cuestionaron cómo pueden confiar en Estados Unidos después de que sus fuerzas comenzaran a bloquear los puertos iraníes en respuesta al control que Irán ejerce sobre el estrecho de Ormuz .

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, abandonó Islamabad, la capital de Pakistán, el sábado por la noche, según informaron a Associated Press dos funcionarios paquistaníes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios de comunicación.

Araghchi viajó a Omán, al otro lado del estrecho de Ormuz, un país que en el pasado había mediado en conversaciones de paz. Según informó la agencia estatal iraní IRNA, Araghchi anunció que regresaría a Pakistán el domingo antes de dirigirse a Rusia.

“Comparto la postura de Irán respecto a un marco viable para poner fin de forma permanente a la guerra contra Irán. Aún está por verse si Estados Unidos se toma en serio la diplomacia”, declaró Araghchi en las redes sociales sobre sus conversaciones en Pakistán acerca de lo que él denominó las líneas rojas de Irán para las negociaciones.

Mientras tanto, otro alto el fuego —entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán— se vio quebrantado el sábado cuando ambas partes abrieron fuego contra la otra y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó al ejército que “atacara enérgicamente los objetivos de Hezbollah en el Líbano”.

El portaaviones USS George H.W. Bush se sumó a la flota estadounidense desplegada en Medio Oriente en plena tensión con Irán (CENTCOM)

Irán había dicho que cualquier conversación sería indirecta

La semana pasada, Trump anunció una prórroga indefinida del alto el fuego con Irán. Si bien esto ha paralizado la mayor parte de los combates, las repercusiones económicas son cada vez mayores, dos meses después del inicio de la guerra, ya que los envíos mundiales de petróleo, gas natural licuado, fertilizantes y otros suministros se ven interrumpidos por el casi cierre del estrecho de Ormuz.

Ambas partes han continuado profiriendo amenazas militares. El mando militar conjunto de Irán advirtió el sábado que “si Estados Unidos prosigue con sus acciones militares agresivas, incluidos los bloqueos navales, el bandidaje y la piratería”, se enfrentará a una “fuerte respuesta”.

Incluso antes de los acontecimientos del sábado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que cualquier conversación sería indirecta y que los funcionarios paquistaníes actuarían como intermediarios.

Posteriormente, Trump declaró a los periodistas que, apenas diez minutos después de cancelar el viaje a Pakistán de sus enviados —Steve Witkoff y Jared Kushner—, Irán había enviado una propuesta “mucho mejor”. No dio más detalles, pero recalcó que una de sus condiciones era que Irán “no tuviera armas nucleares”.

Entre los puntos polémicos de las conversaciones también figuran el uranio enriquecido de Irán y el conflicto en el estrecho de Ormuz, así como la preocupación por el programa de misiles iraní y su apoyo a grupos armados afines en la región.

Teherán señaló que las conversaciones indirectas con Estados Unidos el año pasado y a principios de este año sobre su programa nuclear, un tema que lleva mucho tiempo en el centro de las tensiones, terminaron con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que aumentó su recelo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

El enfrentamiento en torno al estrecho continúa

El precio del crudo Brent, el estándar internacional, es casi un 50% más alto que cuando comenzó la guerra debido al control que ejerce Irán sobre el estrecho, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz.

Irán atacó tres barcos la semana pasada, mientras que Estados Unidos mantiene un bloqueo a los puertos iraníes. Trump ordenó al ejército que disparara a matar a las pequeñas embarcaciones que pudieran estar colocando minas .

También el sábado, Irán reanudó los vuelos comerciales desde el aeropuerto internacional de Teherán por primera vez desde que comenzó la guerra con los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero. Según la televisión estatal, los vuelos tenían previsto partir hacia Estambul, la capital de Omán, Mascate, y la ciudad saudí de Medina.

Un número creciente de víctimas incluso mientras se mantienen los altos el fuego

Desde que comenzó la guerra, al menos 3375 personas han muerto en Irán y al menos 2496 en Líbano, donde los combates entre Israel y Hezbollah se reanudaron dos días después del inicio de la guerra con Irán. Además, 23 personas han muerto en Israel y más de una docena en los estados árabes del Golfo. Quince soldados israelíes en Líbano, 13 militares estadounidenses en la región y seis cascos azules de la ONU en el sur de Líbano han fallecido.

Trump anunció el jueves que Israel y Líbano habían acordado extender el alto el fuego entre Israel y Hezbollah por tres semanas. Hezbollah no ha participado en la diplomacia mediada por Washington.

Pero Israel atacó el sur del Líbano el sábado, matando al menos a seis personas que, según afirmó, eran militantes de Hezbollah, y lanzó varios cohetes y drones contra Israel desde el Líbano.

(Associated Press)