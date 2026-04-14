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Lena Dunham afirma que Allison Mack la invitó a un grupo vinculado a su secta

El testimonio aparece en el libro de memorias “Famesick”, donde la artista relata un encuentro con la actriz durante el proceso de casting de la serie “Girls”

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Lena Dunham aseveró que Allison Mack la invitó a un grupo vinculado a NXIVM. (The New York Times. AP)
Lena Dunham aseveró que Allison Mack la invitó a un grupo vinculado a NXIVM. (The New York Times. AP)

Lena Dunham afirmó que fue invitada por Allison Mack a participar en un grupo vinculado a NXIVM, según relata en su libro de memorias Famesick, publicado el 14 de abril.

De acuerdo con el testimonio de la actriz, el encuentro ocurrió durante el proceso de selección de elenco para la serie Girls, cuando conoció a distintas actrices, entre ellas Mack, a quien identificó por su participación en Smallville.

Aunque señaló que no era adecuada para los papeles disponibles, indicó que posteriormente recibió una invitación por correo electrónico para asistir a un “grupo íntimo de mujeres” de manera semanal durante un periodo prolongado.

Lena Dunham relató que Allison Mack la invitó a un grupo de mujeres. (REUTERS/David Swanson)
Lena Dunham relató que Allison Mack la invitó a un grupo de mujeres. (REUTERS/David Swanson)

El relato de Lena Dunham hace referencia a un posible vínculo con NXIVM, organización liderada por Keith Raniere. Dentro de esta estructura operaba DOS, un subgrupo que fue presentado como una iniciativa de empoderamiento femenino.

Allison Mack tuvo un papel activo en el reclutamiento de integrantes para la organización antes de enfrentar cargos judiciales. En abril de 2018, Allison fue arrestada en relación con su participación en NXIVM.

Las autoridades la acusaron de reclutar mujeres para el grupo, además de enfrentar señalamientos por fraude de identidad y lavado de dinero. Posteriormente, se declaró culpable de cargos de conspiración y crimen organizado. En junio de 2021, fue sentenciada a tres años de prisión.

La actriz recuperó su libertad en julio de 2023, tras cumplir aproximadamente 21 meses de condena. Desde entonces, ha ofrecido declaraciones públicas sobre su experiencia dentro de la organización y las condiciones que enfrentó durante ese periodo.

Allison Mack salió de prisión en 2023 luego de cumplir 21 meses de condena. (EFE/Justin Lane)
Allison Mack salió de prisión en 2023 luego de cumplir 21 meses de condena. (EFE/Justin Lane)

En entrevistas difundidas en 2025, Allison Mack describió aspectos de su rutina mientras formaba parte de NXIVM.

En el pódcast Allison Mack After NXIVM, señaló que seguía un régimen estricto que incluía registrar sus actividades diarias y relacionarlas con objetivos de desarrollo personal.

“Anotaba todo lo que iba a hacer, a qué hora lo iba a hacer y cómo se relacionaba con algún rasgo de mi carácter que intentaba desarrollar”, explicó.

Allison Mack durante una entrevista en el pódcast de Michael Rosenbaum.
Mack reveló que debía registrar todas sus actividades durante su paso por la secta liderada por Keith Raniere. (YouTube)

Asimismo, indicó que mantenía un control riguroso sobre su alimentación y peso corporal bajo la orientación de Raniere. Según su testimonio, debía mantenerse dentro de un rango determinado, lo que implicaba consumir una cantidad reducida de calorías.

“Dejaba de comer a las 5 de la tarde del domingo y no volvía a comer hasta las 5 de la mañana del martes. Siempre llevaba bufandas enormes porque siempre, siempre tenía frío. Estaba tan delgada que podía juntar los dedos alrededor de mi cintura. O sea, era anoréxica”, relató.

También describió que realizaba actividad física constante, incluyendo correr varios kilómetros al día y practicar yoga de forma regular durante varios años.

Allison Mack era obligada a mantener un peso bajo, por lo que llevaba dietas restrictivas y actividad física rigurosa. (REUTERS/Brendan McDermid)
Allison Mack era obligada a mantener un peso bajo, por lo que llevaba dietas restrictivas y actividad física rigurosa. (REUTERS/Brendan McDermid)

En otra entrevista, difundida en el pódcast Inside of You, la actriz mencionó que solo tuvo conocimiento de una comunicación de Keith Raniere tras su detención. Se trató de una carta dirigida a personas involucradas en el proceso judicial, la cual, según indicó, decidió no leer.

El caso de NXIVM ha sido objeto de atención mediática y judicial en los últimos años debido a las actividades atribuidas a sus integrantes y líderes. La organización fue señalada por operar bajo una estructura que incluía mecanismos de control sobre sus miembros.

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