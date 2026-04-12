“Si te arreglas mucho, te critican; si no haces nada, también”: Nikki Glaser se refirió a las reglas crueles de Hollywood

La comediante estadounidense, Nikki Glaser, expone la presión de Hollywood sobre la apariencia y los estándares de belleza, y cómo recurre a la toxina botulínica y planea un lifting facial. La obsesión por la imagen afecta la autoestima de quienes trabajan en el espectáculo, según relata la artista, que destaca casos como el de Sarah Silverman y Pamela Anderson y el peso de la comunidad LGTB en el escrutinio público.
En una reciente conversación en Call Her Daddy, el pódcast de entrevistas de Alex Cooper, Nikki Glaser abordó con franqueza y humor las contradicciones que enfrentan las mujeres en el mundo del entretenimiento respecto a su apariencia física.
Habló sobre el ambiente de escrutinio y las consecuencias físicas y emocionales de los procedimientos estéticos, destacando cómo la obsesión por lucir vigente incide directamente en la autoestima de muchas figuras públicas.
Durante el diálogo, Glaser reveló que recurrió a la toxina botulínica y rellenos, y que tiene previsto someterse a un lifting facial en los próximos años. Presentó la presión de Hollywood como un factor clave, por encima del temor al dolor, y subrayó que la constante búsqueda de juventud y aceptación profesional condiciona sus decisiones.
La cirugía estética en la carrera de Nikki Glaser
La sinceridad de Glaser sobre la cirugía estética se materializó en una declaración directa: “Me haré un lifting facial en los próximos dos a cinco años”, aseguró. Relató que ya tuvo varias consultas y que acostumbra a aplicarse rellenos una o dos veces al año siguiendo criterio médico.
Para Glaser, “Se normalizó este proceso”, y explicó que la necesidad de aparentar juventud y atractivo profesional lleva a muchas mujeres del medio a buscar estos tratamientos periódicamente.
Destacó las dificultades asociadas: “La recuperación es brutal: nadie habla de lo doloroso que puede ser, de los meses lejos de las cámaras o de los drenajes en la cara”, en referencia a los tubos quirúrgicos que permiten eliminar líquidos en el posoperatorio de un lifting.
Fusionando las dos motivaciones principales, la comediante expuso que, aunque existen miedos respecto a posibles resultados adversos, lo que más pesa es el contexto profesional y la presión de la industria: bromeó sobre la incertidumbre del resultado—“¿Y si terminas con el rostro destrozado? Buscas al cirujano con las mejores referencias y rezas porque salga bien”—, pero reconoció que el ambiente laboral es el motor principal de estas decisiones.
Glaser también señaló que los buenos resultados suelen pasar inadvertidos: “Sólo notamos los errores, nunca los aciertos”. Además, advirtió que el haber modificado la apariencia se interpreta ahora, en muchos círculos, como un símbolo de estatus: más allá de la belleza, importa demostrar éxito económico.
El doble estándar y las referencias femeninas en Hollywood
La artista describió el doble estándar que enfrentan las mujeres en la industria. Dijo: “La presión es imposible de satisfacer: si te arreglas mucho, te critican; si no haces nada, también. Nadie gana”. Admitió que en su juventud nunca se sintió atractiva y que disfruta intentar sacar el mejor partido de sí misma, cuando puede.
Glaser evocó el ejemplo de Joan Rivers, famosa por bromear sobre su propio aspecto físico, y observó que el público se sentía habilitado a comentar negativamente porque ella lo hacía primero.
En el caso de Pamela Anderson, asoció el aplauso generalizado por presentarse sin maquillaje a la marcada diferencia con respecto a su imagen histórica, algo que, según Glaser, rara vez sería igualmente celebrado fuera de ese contexto de transformación mediática.
Subrayó que los juicios y exigencias estrictas no solo provienen de hombres, sino que también surgen desde el entorno femenino y la comunidad LGTB: “Los comentarios más duros muchas veces vienen de las propias mujeres, interesadas en establecer las reglas de lo aceptable”.
El concepto de ser “fichable”—esto es, permanecer joven y atractiva ante productores y públicos—, explicó Glaser, determina hasta dónde puede llegar la carrera de una artista. En este punto, citó el caso de Sarah Silverman como un ejemplo donde se combina atractivo y valentía, integrando una belleza distinta en la comedia profesional.
El humor como herramienta contra el escrutinio
No se detuvo en la presión, sino que compartió sus estrategias para enfrentarse a ella. Glaser explicó que emplea el humor y la autocrítica para protegerse del juicio social: “Si yo bromeo sobre mis defectos antes que los demás, ya no pueden usarlos en mi contra”.
Valoró la importancia de apropiarse del relato propio antes de que otros impongan etiquetas, mencionando nuevamente a Silverman por su capacidad para definir su perfil. Glaser recurre a la ironía y naturalidad para afrontar estigmas por intervención estética y recalca que la presión emocional por “vivir bajo escrutinio” y la desvalorización de los logros femeninos son persistentes.
En el stand-up, la exigencia por seguir siendo “vendible”—es decir, entretenida, atractiva y contratable para público y ejecutivos—es permanente. “No intento ser la primera; me gustan las chicas guapas en la televisión y siempre quise parecerme a ellas. Si tengo medios, invierto en estilistas y lo disfruto”, afirmó Glaser.
El diálogo en Call Her Daddy detalló la complejidad de construir la propia autoimagen en el espectáculo y cómo las mujeres desarrollan estrategias de defensa ante el escrutinio mediático.
Para Glaser, este fenómeno modificó el significado mismo de la cirugía estética: para muchas celebridades, la búsqueda de juventud y perfección ya no solo responde a la belleza, sino que es ahora un claro signo de patrimonio, competencia y status en la industria.