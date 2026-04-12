“Si te arreglas mucho, te critican; si no haces nada, también”: Nikki Glaser se refirió a las reglas crueles de Hollywood

Nikki Glaser revela que la presión de Hollywood sobre los estándares de belleza influye en sus decisiones de cirugía estética y procedimientos faciales (REUTERS/Mario Anzuoni)

La comediante estadounidense, Nikki Glaser, expone la presión de Hollywood sobre la apariencia y los estándares de belleza, y cómo recurre a la toxina botulínica y planea un lifting facial. La obsesión por la imagen afecta la autoestima de quienes trabajan en el espectáculo, según relata la artista, que destaca casos como el de Sarah Silverman y Pamela Anderson y el peso de la comunidad LGTB en el escrutinio público.

En una reciente conversación en Call Her Daddy, el pódcast de entrevistas de Alex Cooper, Nikki Glaser abordó con franqueza y humor las contradicciones que enfrentan las mujeres en el mundo del entretenimiento respecto a su apariencia física.

Habló sobre el ambiente de escrutinio y las consecuencias físicas y emocionales de los procedimientos estéticos, destacando cómo la obsesión por lucir vigente incide directamente en la autoestima de muchas figuras públicas.

La comediante destaca cómo la obsesión por la imagen y la juventud afecta la autoestima de las figuras públicas en la industria del entretenimiento (REUTERS/Danny Moloshok)

Durante el diálogo, Glaser reveló que recurrió a la toxina botulínica y rellenos, y que tiene previsto someterse a un lifting facial en los próximos años. Presentó la presión de Hollywood como un factor clave, por encima del temor al dolor, y subrayó que la constante búsqueda de juventud y aceptación profesional condiciona sus decisiones.

La cirugía estética en la carrera de Nikki Glaser

La sinceridad de Glaser sobre la cirugía estética se materializó en una declaración directa: “Me haré un lifting facial en los próximos dos a cinco años”, aseguró. Relató que ya tuvo varias consultas y que acostumbra a aplicarse rellenos una o dos veces al año siguiendo criterio médico.

Para Glaser, “Se normalizó este proceso”, y explicó que la necesidad de aparentar juventud y atractivo profesional lleva a muchas mujeres del medio a buscar estos tratamientos periódicamente.

Glaser detalla en el pódcast Call Her Daddy el impacto emocional y físico de someterse a tratamientos como rellenos y lifting facial en medio del escrutinio mediático (Richard Shotwell/Invision/AP)

Destacó las dificultades asociadas: “La recuperación es brutal: nadie habla de lo doloroso que puede ser, de los meses lejos de las cámaras o de los drenajes en la cara”, en referencia a los tubos quirúrgicos que permiten eliminar líquidos en el posoperatorio de un lifting.

Fusionando las dos motivaciones principales, la comediante expuso que, aunque existen miedos respecto a posibles resultados adversos, lo que más pesa es el contexto profesional y la presión de la industria: bromeó sobre la incertidumbre del resultado—“¿Y si terminas con el rostro destrozado? Buscas al cirujano con las mejores referencias y rezas porque salga bien”—, pero reconoció que el ambiente laboral es el motor principal de estas decisiones.

Glaser también señaló que los buenos resultados suelen pasar inadvertidos: “Sólo notamos los errores, nunca los aciertos”. Además, advirtió que el haber modificado la apariencia se interpreta ahora, en muchos círculos, como un símbolo de estatus: más allá de la belleza, importa demostrar éxito económico.

El doble estándar y las referencias femeninas en Hollywood

La artista subraya el doble estándar en Hollywood, donde las mujeres son criticadas tanto por someterse como por evitar procedimientos estéticos (AP/Chris Pizzello)

La artista describió el doble estándar que enfrentan las mujeres en la industria. Dijo: “La presión es imposible de satisfacer: si te arreglas mucho, te critican; si no haces nada, también. Nadie gana”. Admitió que en su juventud nunca se sintió atractiva y que disfruta intentar sacar el mejor partido de sí misma, cuando puede.

Glaser evocó el ejemplo de Joan Rivers, famosa por bromear sobre su propio aspecto físico, y observó que el público se sentía habilitado a comentar negativamente porque ella lo hacía primero.

En el caso de Pamela Anderson, asoció el aplauso generalizado por presentarse sin maquillaje a la marcada diferencia con respecto a su imagen histórica, algo que, según Glaser, rara vez sería igualmente celebrado fuera de ese contexto de transformación mediática.

Nikki Glaser menciona que la comunidad LGTB y las propias mujeres ejercen un juicio estricto sobre los cambios de apariencia y las cirugías estéticas (REUTERS/Mike Blake)

Subrayó que los juicios y exigencias estrictas no solo provienen de hombres, sino que también surgen desde el entorno femenino y la comunidad LGTB: “Los comentarios más duros muchas veces vienen de las propias mujeres, interesadas en establecer las reglas de lo aceptable”.

El concepto de ser “fichable”—esto es, permanecer joven y atractiva ante productores y públicos—, explicó Glaser, determina hasta dónde puede llegar la carrera de una artista. En este punto, citó el caso de Sarah Silverman como un ejemplo donde se combina atractivo y valentía, integrando una belleza distinta en la comedia profesional.

El humor como herramienta contra el escrutinio

No se detuvo en la presión, sino que compartió sus estrategias para enfrentarse a ella. Glaser explicó que emplea el humor y la autocrítica para protegerse del juicio social: “Si yo bromeo sobre mis defectos antes que los demás, ya no pueden usarlos en mi contra”.

El simbolismo actual de la cirugía estética en Hollywood va más allá de la belleza e involucra demostrar éxito económico y status en la industria del espectáculo (REUTERS/Craig Hudson)

Valoró la importancia de apropiarse del relato propio antes de que otros impongan etiquetas, mencionando nuevamente a Silverman por su capacidad para definir su perfil. Glaser recurre a la ironía y naturalidad para afrontar estigmas por intervención estética y recalca que la presión emocional por “vivir bajo escrutinio” y la desvalorización de los logros femeninos son persistentes.

En el stand-up, la exigencia por seguir siendo “vendible”—es decir, entretenida, atractiva y contratable para público y ejecutivos—es permanente. “No intento ser la primera; me gustan las chicas guapas en la televisión y siempre quise parecerme a ellas. Si tengo medios, invierto en estilistas y lo disfruto”, afirmó Glaser.

El diálogo en Call Her Daddy detalló la complejidad de construir la propia autoimagen en el espectáculo y cómo las mujeres desarrollan estrategias de defensa ante el escrutinio mediático.

Glaser utiliza el humor y la autocrítica como estrategias para enfrentar el escrutinio público y definir su autoimagen profesional dentro del mundo del entretenimiento (Kirby Lee-Imagn Images/USA TODAY Sports via Reuters)

Para Glaser, este fenómeno modificó el significado mismo de la cirugía estética: para muchas celebridades, la búsqueda de juventud y perfección ya no solo responde a la belleza, sino que es ahora un claro signo de patrimonio, competencia y status en la industria.