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Pedro Almodóvar apuesta por la fusión de arquitectura, arte y cine en ‘Amarga Navidad’

La película aprovecha la casa-estudio de Cabrero y piezas de maestros como Asher Liftin para crear un escenario singular, enriqueciendo la historia y el impacto visual de la producción

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Pedro Almodóvar, con cabello blanco y gafas de sol, lleva un jersey amarillo y chaqueta marrón frente a un cartel de 'Amarga Navidad'
La casa-estudio de Francisco de Asís Cabrero destaca como referencia del movimiento moderno español en ‘Amarga Navidad’

Pedro Almodóvar ha seleccionado la casa-estudio de Francisco de Asís Cabrero en el barrio de Puerta de Hierro, Madrid, como localización esencial para su más reciente película, ‘Amarga Navidad’.

Este espacio arquitectónico, considerado un referente del movimiento moderno español, se integra en la narrativa del filme mediante el diálogo visual con un cuadro del artista Asher Liftin, lo que subraya la conexión entre arquitectura, arte contemporáneo y creación cinematográfica, según AD Magazine.

La casa-estudio de Cabrero y la obra de Liftin resultan clave porque trasladan al cine la dualidad entre refugio e impulso creativo. El edificio ofrece el entorno de intimidad y modernidad en el que el protagonista se repliega para crear, mientras que el cuadro aporta una dimensión simbólica y visual que refuerza el conflicto entre la vida y el proceso artístico, permitiendo que el relato combine arquitectura y arte en un solo escenario.

La escenografía combina obras de Sigfrido Martín Begué, Clara Cebrián y Francisco Leiro en un mosaico visual
La escenografía combina obras de Sigfrido Martín Begué, Clara Cebrián y Francisco Leiro en un mosaico visual

La elección de la casa responde a su relevancia histórica y estética, así como a su adecuación a la psicología del protagonista, Raúl, interpretado por Leonardo Sbaraglia.

Según el medio citado, la vivienda, proyectada en 1962, se define por la sucesión de volúmenes puros, su adaptación a la topografía mediante terrazas en voladizo y vegetación que trepa por las paredes, lo que acentúa su carácter íntimo y poético.

Francisco de Asís Cabrero, figura destacada del movimiento moderno español, diseñó este conjunto de 900 metros cuadrados que, visto desde el exterior, parece reflejarse sobre una lámina de agua, en alusión a la fábula de Narciso. La construcción, que fusiona acero, hormigón y madera, está dividida en zonas diferenciadas, incluido un espacio de estudio, anclando la narrativa en la experiencia física y real de la arquitectura.

Amarga Navidad - Tráiler Oficial

El proceso artístico detrás de la localización de ‘Amarga Navidad’

Antxón Gómez, director de producción habitual en proyectos de Pedro Almodóvar, explicó al medio que la tarea de interpretar el guion implicó traducir en imágenes la psicología y manías del personaje principal.

“Son decorados narrativos que ayudan a contar la trama”, relató Gómez, destacando cómo cada decisión estética, desde los libros en las estanterías hasta el mobiliario, cumple una función específica.

La decoración interior, bajo la responsabilidad de Carlota Casado, incorpora piezas de Gio Ponti, Hayón, Scarpa y Scolari, muchas reproducidas en pares para reflejar la noción de díptico característica del universo del director.

Pedro Almodóvar junto a Victoria Luengo, Bárbara Lennie y Patrick Criado
El trabajo de Antxón Gómez y Carlota Casado profundiza la conexión entre diseño y psicología en la película

Casado señaló que el equipo suele reproducir obras de arte que ya no se encuentran disponibles, una labor recurrente en películas de Almodóvar como ‘Dolor y gloria’. Esta selección cuidadosa de cada elemento aporta densidad atmosférica y profundiza el diálogo entre la arquitectura y las artes visuales.

El valor simbólico del arte y el cuadro de Asher Liftin en la película

El arte contemporáneo adquiere protagonismo en Amarga Navidad, especialmente a través del cuadro de gran formato de Asher Liftin, Studio Window IV (Hot Winter Sun), realizado específicamente para el rodaje. Como informa AD Magazine, la pieza fue adaptada en dimensiones y situada sobre un muro de hormigón en el set, logrando una integración visual que define el entorno del protagonista.

Amarga Navidad - Tráiler Oficial

Liftin emplea técnicas como el puntillismo, veladuras y una estructura geométrica, lo que proporciona una textura visual que fusiona lo abstracto y lo figurativo.

De acuerdo con la publicación, el artista inicia su trabajo sobre una base gris, añadiendo capas sucesivas de color, reflejos y texturas que trascienden lo decorativo, resaltando la tensión entre refugio e impulso creativo.

amarga navidad pedro almodovar leonardo sbaraglia
La selección de arte y mobiliario refuerza la tensión entre vida y creación artística en la trama

Junto al trabajo de Liftin, la escenografía reúne piezas de artistas como Sigfrido Martín Begué, Clara Cebrián, Francisco Leiro y los hermanos Palau Alonso, conformando un mosaico artístico que potencia la dimensión visual y narrativa. Este abordaje enfatiza que, en el cine de Almodóvar, el arte no es simple fondo, sino una parte esencial de la historia.

El impacto visual del cuadro de Liftin funciona como un umbral: introduce una sensación de apertura y deseo creador, incluso en los espacios más recogidos, e incrementa la tensión entre lo tangible y lo abstracto que caracteriza la trama, tal y como destaca el medio.

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