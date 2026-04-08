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‘American Horror Story’ confirma el regreso de Cordelia Goode en su temporada 13

La nueva temporada promete integrar elementos de entregas previas, manteniendo la conexión con el universo de Coven

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American Horror Story revive a Cordelia Goode en su nueva entrega. (Captura de video)
American Horror Story revive a Cordelia Goode en su nueva entrega. (Captura de video)

American Horror Story prepara el regreso de uno de sus personajes más reconocidos para su decimotercera temporada. La productora Ryan Murphy Productions dio a conocer una nueva imagen promocional en la que se confirma la reaparición de Sarah Paulson como Cordelia Goode, personaje introducido originalmente en la tercera entrega de la antología.

La fotografía fue difundida a través de redes sociales acompañada de un mensaje que señala el retorno del personaje y la reconstrucción de la Academia Robichaux, un escenario central dentro de la narrativa de la temporada titulada American Horror Story: Coven.

En dicha historia, Cordelia Goode se desempeña como directora de una institución dedicada a la formación de jóvenes con habilidades vinculadas a la brujería.

Sarah Paulson retomará su personaje de Cordelia Goode para la siguiente temporada de la serie. (Instagram)
Sarah Paulson retomará su personaje de Cordelia Goode para la siguiente temporada de la serie. (Instagram)

El anuncio se suma a información previamente confirmada sobre el elenco de la nueva temporada. Además de Paulson, participarán figuras recurrentes de la franquicia como Jessica Lange, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman.

El regreso de varios actores asociados a temporadas anteriores ha sido interpretado como un indicio de que la historia retomará elementos ya explorados dentro de la antología.

En particular, la reaparición de Cordelia Goode ha sido vinculada con una posible continuación o expansión del universo presentado en American Horror Story: Coven, emitida originalmente en 2013.

También se ha confirmado la incorporación de Ariana Grande, quien anteriormente trabajó con los creadores de la serie, Ryan Murphy y Brad Falchuk, en la serie Scream Queens de 2015.

Ariana Grande se integrará al elenco de American Horror Story. (REUTERS/Daniel Cole)
Ariana Grande se integrará al elenco de American Horror Story. (REUTERS/Daniel Cole)

Dentro de esa temporada, la Academia Robichaux fue presentada como un internado exclusivo para jóvenes mujeres con habilidades especiales.

El personaje de Sarah Paulson evolucionó a lo largo de la trama hasta ocupar un rol central dentro de la jerarquía de las brujas, lo que la posicionó como una figura clave en el desarrollo de la historia.

La producción también indicó que el set de la academia fue reconstruido para esta nueva entrega, lo que sugiere que el espacio volverá a tener un papel relevante en la narrativa.

En declaraciones realizadas en 2017 durante el evento PaleyFest LA, Paulson la actriz había manifestado su interés en retomar el personaje de Cordelia Goode.

En ese momento, señaló que le resultaba relevante explorar la evolución del personaje tras el desarrollo mostrado en la tercera temporada, particularmente en relación con sus habilidades. “Solo la vimos obtener sus poderes. Me gustaría saber si ese poder la transformó. Quizás lo descubramos”, dijo.

Sarah Paulson había mostrado interés en regresar a la serie como Cordelia hace varios años. (REUTERS/Allison Dinner)
Sarah Paulson había mostrado interés en regresar a la serie como Cordelia hace varios años. (REUTERS/Allison Dinner)

A lo largo de sus distintas entregas, American Horror Story ha mantenido un formato que permite la reintroducción de personajes y tramas en diferentes momentos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la fecha de estreno ni sobre el argumento completo de la nueva temporada. La producción continúa en desarrollo y se espera que en las próximas semanas se revelen más detalles sobre el enfoque narrativo y los personajes que formarán parte de esta nueva etapa de la franquicia televisiva.

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