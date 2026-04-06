Arnold Schwarzenegger reveló su secreto para cuidar el cerebro

El consumo moderado de café está vinculado a un menor riesgo de deterioro cognitivo, según estudios de Harvard y expertos en salud cerebral (YouTube: Theo Von)

El café vuelve a captar la atención luego de que Arnold Schwarzenegger, reconocido mundialmente por su carrera como actor, culturista y exgobernador de California, que también es referente en temas de bienestar y hábitos saludables, destaca su consumo moderado como parte de un estilo de vida que prioriza la ciencia.

Esta afirmación se suma a la publicación de nuevos estudios que exploran su impacto en la memoria y la concentración. Según detalla la revista de salud y bienestar Men’s Health, recientes investigaciones sugieren que el consumo habitual y moderado de café podría estar asociado a un menor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas.

Estos hallazgos se apoyan en un estudio realizado por la Universidad de Harvard, en el que se analizaron los efectos del café y la cafeína sobre la función cerebral en adultos mayores. La publicación indica que el café proporciona compuestos antioxidantes y antiinflamatorios capaces de proteger las células nerviosas frente al envejecimiento.

El artículo de Men’s Health explica que estas conclusiones se fundamentan en el análisis sistemático presentado en la revista científica Nutrients, donde se observó que un consumo moderado de café puede ayudar a retrasar el deterioro de la memoria y diversas capacidades cognitivas. Así, el café deja de ser solo una fuente de energía cotidiana para ser considerado dentro de estrategias que buscan prevenir el envejecimiento cerebral.

La postura de Arnold Schwarzenegger sobre el café y la salud cerebral

Investigadores de la Universidad de Harvard destacan que los antioxidantes y antiinflamatorios del café protegen las células nerviosas del envejecimiento cerebral (crédito Visuales IA)

Lo cierto es que, a través de sus boletines informativos y plataformas digitales, Schwarzenegger comparte consejos respaldados científicamente sobre salud, ejercicio y nutrición.

En relación con el café, Schwarzenegger apoya el consumo moderado. Según la revista, él mismo incorpora esta bebida en su rutina diaria y avala las conclusiones de investigaciones recientes, como las elaboradas por la Universidad de Harvard, que relacionan el consumo de café con beneficios para la función cerebral y la prevención del deterioro cognitivo.

Para Schwarzenegger, disfrutar del café puede formar parte de un estilo de vida que prioriza la ciencia. Remarca la importancia de basar las decisiones sobre la salud en información confiable y anima a sus seguidores a aprovechar los posibles efectos positivos del café, siempre en cantidades razonables y en combinación con otros buenos hábitos.

Resultados del estudio de Harvard sobre café y funciones cognitivas

La Universidad de Harvard lideró una investigación que analizó la relación entre el consumo de café y el riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores. Según detalla Men’s Health, el estudio evaluó datos de grandes grupos de personas durante varios años, examinando la influencia de los hábitos de consumo de café en la salud cerebral a largo plazo.

Las investigaciones evidencian que, además de la cafeína, otras sustancias del café contribuyen a la preservación de las funciones cognitivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis concluyó que quienes consumen café de manera regular y moderada presentan un menor riesgo de desarrollar pérdida de memoria y otras formas de deterioro cognitivo. Los investigadores sugieren que los antioxidantes y antiinflamatorios presentes en el café podrían ser responsables de este efecto protector sobre las neuronas.

Además, el estudio indica que no solo la cafeína, sino también otras sustancias bioactivas del café, contribuyen a este beneficio. Los resultados refuerzan la idea de que incluir el café como parte de una dieta variada podría ayudar a preservar las funciones cognitivas con el paso de los años.

Beneficios y advertencias sobre el consumo habitual de café

El consumo habitual de café proporciona beneficios para la salud cerebral. Entre los más destacados, se encuentran la mejora de la concentración, el aumento de la energía y el posible retraso en la aparición del deterioro cognitivo.

La publicación advierte que estos efectos positivos están vinculados a un consumo moderado de café. Superar la cantidad diaria recomendada puede causar insomnio, nerviosismo o molestias digestivas. Además, algunas personas pueden mostrar mayor sensibilidad a la cafeína, lo que exige ajuste individual en el consumo.

Consejos de expertos aconsejan elegir café de calidad, evitar el azúcar añadido y acompañar su consumo con una dieta balanceada y hábitos activos para el bienestar mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan no superar 3 o 4 tazas al día y evitar el café en las horas previas al sueño nocturno para no afectar la calidad del descanso. Mantener el equilibrio resulta esencial para disfrutar de los beneficios del café sin experimentar efectos adversos.

Consejos prácticos para un consumo saludable de café

Para aprovechar los beneficios del café y minimizar riesgos, la revista Men’s Health sugiere elegir café de calidad y evitar los preparados con azúcar o grasas añadidas, como las bebidas ultraprocesadas.

Se recomienda consumir café en la mañana o primeras horas de la tarde, adaptando la cantidad al ritmo y respuesta individual de cada persona. Observar cómo responde el cuerpo es clave para quienes buscan incorporar el café a una rutina saludable.

Es fundamental acompañar el consumo de café con una alimentación balanceada y hábitos de vida activos. De este modo, el café puede formar parte de la protección de la salud cerebral y el bienestar general, tal como proponen las últimas investigaciones de la Universidad de Harvard.