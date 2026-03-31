‘XO, Kitty’: todo lo que se sabe de la tercera temporada

La tercera temporada de "XO, Kitty" mostrará el último año de su protagonista en K.I.S.S. (Netflix)

La serie XO, Kitty regresará con su tercera temporada el próximo 2 de abril en la plataforma Netflix, marcando el inicio del último año escolar de su protagonista en Corea del Sur.

La producción forma parte del universo narrativo derivado de la franquicia cinematográfica A todos los chicos de los que me enamoré, y continúa el desarrollo del personaje de Kitty Song-Covey, interpretado por Anna Cathcart.

La historia sigue a Kitty, quien se traslada a Seúl para estudiar en el Korean Independent School of Seoul (K.I.S.S.) y reencontrarse con su pareja a distancia, Dae, interpretado por Choi Min-young.

Sin embargo, su reencuentro no transcurre de manera sencilla, lo que da lugar a una serie de situaciones personales y sociales que derivan en nuevas relaciones, amistades y conflictos durante su estancia en la ciudad.

Kitty atraviesa varias situaciones personales al llegar a Seúl. (Netflix)

La primera temporada de la serie se estrenó en mayo de 2023, mientras que la segunda llegó en enero de 2025. Para la tercera entrega, la narrativa se enfocará en el último año de Kitty en K.I.S.S., etapa que marca una evolución en su vida personal.

En cuanto al elenco, la producción contará con el regreso de los personajes principales que conforman el entorno escolar y social de la protagonista. Entre ellos se encuentran Gia Kim, Sang Heon Lee, Anthony Keyvan y Regan Aliyah, junto con otros integrantes del reparto que han participado en temporadas anteriores.

Asimismo, se incorporan nuevos actores a la serie: Sule Thelwell, Soy Kim y Christine Hwang, quienes formarán parte de las tramas de la tercera temporada.

Otro de los elementos confirmados para la nueva temporada es la participación de Lana Condor, quien retoma su papel como Lara Jean Covey, hermana mayor de la protagonista.

Lana Condor retomará su papel de Lara Jean Covey en la tercera temporada de XO, Kitty. (REUTERS/Jeenah Moon)

Este personaje proviene directamente de la saga originalA todos los chicos de los que me enamoré, lo que refuerza la conexión entre ambas producciones.

¿Qué pasó al final de la segunda temporada?

El final de la segunda temporada dejó varios elementos narrativos abiertos. Kitty obtiene una beca que le permite continuar en K.I.S.S. durante su último año.

En paralelo, se desarrolla una situación con el personaje Min Ho, interpretado por Sang Heon Lee, en la que Kitty está a punto de expresar sus sentimientos antes de que él parta de gira durante el verano con su padre y su hermano mayor, la estrella del pop Joon Ho (Peniel Shin).

En la escena final los dos se abrazan, casi dándose un beso. Después de que Min Ho se aleja, Kitty grita preguntándole si puede acompañarlo en la gira. Él sonríe y asiente, invitándola a ir.

“Sé que dejamos a los fans con la intriga al final de la segunda temporada, pero puedo prometer que la tercera valdrá la pena la espera, incluyendo nuestro primer episodio de verano. Sin mencionar mucho romance, amistad, aventura... y besos. Muchos besos”, dijo Jessica O’Toole a Deadline.

La escena final de la temporada dos de "XO, Kitty" dejó a los fans con muchas expectativas. (Netflix)

En el equipo creativo también se registra un cambio. Valentina Garza, quien participó como guionista en temporadas anteriores y escribió el episodio final de la segunda, asumirá el rol de showrunner en esta nueva entrega, desplazando a O’Toole quien se encargó de las temporadas pasadas.

El rodaje de la tercera temporada concluyó en julio de 2025. La plataforma difundió material detrás de cámaras en redes sociales para anunciar el término de la producción.

Las dos primeras temporadas de XO, Kitty se encuentran disponibles en Netflix, donde también se estrenarán los nuevos episodios a partir de la fecha programada.