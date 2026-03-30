Taylor Swift enfrenta demanda por el título de su álbum “The Life of a Showgirl”

Una artista de Las Vegas acusa a Taylor Swift de apropiación de marca por su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”. (Instagram/TaylorSwift)

Taylor Swift enfrenta una demanda por presunta infracción de marca registrada relacionada con el título de su más reciente álbum, The Life of a Showgirl, de acuerdo con documentos legales citados por el medio TMZ.

La acción legal fue presentada por Maren Wade, quien sostiene que el nombre del álbum y el material promocional asociado afectan una marca que afirma haber desarrollado durante más de una década bajo el título “Confessions of a Showgirl”.

Según la demanda, Wade asegura que comenzó a manejar este proyecto en 2014 como nombre de una columna semanal publicada en Las Vegas Weekly.

La demandante afirma que registró oficialmente la marca en 2015. En ese contexto, argumenta que existe similitud entre “Confessions of a Showgirl” y The Life of a Showgirl, señalando que ambas expresiones comparten una estructura comparable y una “impresión comercial general” similar.

Maren Wade aseguró que The Life of a Showgirl tiene un concepto parecido a su proyecto llamado “Confessions of a Showgirl”.

Además, aseveró que ha realizado una gira con un espectáculo teatral del mismo nombre en el que presenta “relatos sinceros y a menudo humorísticos sobre los retos y las situaciones absurdas de una carrera en la industria del entretenimiento, desde quedarse atrapada dentro de una tarta de cumpleaños gigante hasta imitar a una imitadora de Madonna”.

En los documentos judiciales, Maren Wade también plantea que el equipo de Swift tendría conocimiento de la legislación sobre marcas registradas y de la existencia de su proyecto previo.

Aun así, según su versión, la artista y sus colaboradores habrían continuado con el uso del título del álbum.

De hecho, se sabe que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos rechazó el año pasado la solicitud de Taylor Swift de registrar la marca federal “Life of a Showgirl” para “actuaciones musicales y servicios de entretenimiento en directo”, alegando una posible confusión con “Confessions of a Showgirl”.

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos rechazó la solicitud de Taylor Swift para registrar el nombre de su disco. (Instagram)

Asimismo, el abogado de Wade, Jaymie Parkkinen, dijo que “sienten un gran respeto por el talento y el éxito de Swift, pero la ley de marcas registradas existe para garantizar que los creadores de todos los niveles puedan proteger lo que han construido”.

La demanda incluye la solicitud de una orden judicial que impida a Taylor Swift, a su equipo de representación, a su discográfica y a sus socios comerciales utilizar la denominación The Life of a Showgirl en productos y servicios.

Asimismo, Wade reclama una compensación económica por los presuntos daños derivados del uso del nombre.

De acuerdo con el texto legal, la demandante considera que la presencia comercial del álbum y sus productos asociados podría generar confusión entre el público, al punto de que su propio proyecto sea percibido como una imitación o derivación del trabajo de la cantante.

Maren Wade aseguró que la presencia del álbum en redes sociales puede confundir a los fans. (Instagram)

El caso también menciona la actividad en redes sociales de Maren, donde, según se indica, existen publicaciones previas en las que se muestran contenidos relacionados con la música de Swift, incluidos mensajes con referencias a sus canciones.

Hasta el momento, no se ha informado de una respuesta oficial por parte del equipo de Taylor Swift. The Life of a Showgirl es el duodécimo álbum de la artista que salió a la venta en octubre y batió récords de streaming en Spotify, convirtiéndose en el álbum más vendido de 2025.