Carlos Baute contó por qué tardó 17 años en reconocer a su hijo: “Me sentí muy mala persona por muchos años”

Carlos Baute se sinceró sobre la razón por la que no vio a su hijo José Daniel durante 17 años. (Instagram)

Carlos Baute relató en una entrevista los motivos por los cuales no tuvo contacto con su hijo José Daniel durante 17 años, una situación que, según explicó, estuvo marcada por la juventud.

El cantante venezolano señaló que se convirtió en padre a los 14 años, tras una relación con una joven de 13 años que conoció en su colegio.

“Sí, con catorce. Fue mi primera vez. Y bueno, nació un niño maravilloso. Éramos dos niños, claro, catorce y trece años. Al principio hubo muchas nubes grises, pero hoy día yo le digo a todos los padres que no reconocen a sus hijos, eh, que es una bendición”, dijo.

Según su testimonio, tras conocer el embarazo surgieron dudas en torno a la paternidad. “Mi padre dijo: ‘Si el hijo es de él, yo me voy a hacer responsable hasta que tenga dieciocho años’”, explicó.

Carlos Baute admitió que hubo dudas sobre la paternidad de su primer hijo. (@carlos_baute)

Sin embargo, la situación no se resolvió de inmediato. “Queríamos hacer la prueba y tal”, añadió, aunque finalmente no se concretó en ese momento. El artista indicó que la falta de comunicación y una posterior mudanza contribuyeron a la separación.

“Al final nos mudamos, ya no hubo comunicación, ellos se fueron también. Entonces, bueno, fue muy complicado. Yo vivía en la parroquia San Juan… y yo me mudé al este de Caracas, muy lejos, a La Boyera… al otro lado de la ciudad”, detalló.

Baute aseguró que nunca llegó a conocer a su hijo durante la infancia y la ausencia de contacto se extendió durante años. Además, el cantante también hizo referencia a la falta de educación sexual en ese momento

“Era como complicado, era un tabú fuerte para la familia por ser niños. No había comunicación. Del sexo, olvídate. Un tabú… no podíamos cuidarnos, o sea, mil cosas. No tiene nada que ver a lo que hoy día. Hoy día te venden preservativos en una máquina dispensadora”, señaló.

Carlos Baute señaló que en su época como adolescente no había educación sexual. (@carlos_baute)

El reencuentro se produjo más de una década después, cuando su hijo tomó la iniciativa, sin embargo el famoso admitió que jamás dudó de su paternidad. Finalmente el primer encuentro tuvo lugar en Madrid.

“Él me busca a los diecisiete años. Yo siempre terrible. Yo decía: ‘Yo creo que ese hijo es mío’. Fue espectacular. Yo no dormía… pero dije: ‘Voy a hacer algo espectacular en mi vida’. El día que lo vi dije: ‘¡Guau!’. No hacía falta ni pruebas ni nada, ves a los ojos, sientes, hay química”, recordó.

Posteriormente, ambos establecieron contacto directo tras un periodo de conflictos legales, pues de acuerdo con Carlos Baute, su hijo “fue manipulado terriblemente” por terceras personas, que “no querían hacer las cosas tan fáciles como pudieron haber sido”.

Es así que el cantante tomó la decisión de hablar con él directamente: “Cogí el teléfono y le dije al abogado: ‘Yo quiero hablar con mi hijo, no puedo seguir con demandas’”.

Según relató, la conversación inicial fue breve pero significativa: “Le dije: ‘Hola, Dani, soy tu padre’. ‘Bendición, papá’”.

A pesar de las dificultades iniciales, el cantante aseguró que actualmente mantienen una relación cercana. “Hoy día tenemos una relación fantástica”, dijo.

El artista destacó además el proceso emocional que vivió durante esos años. “Era una mochila que yo tenía atrás. Yo me sentía mala persona”, comentó, al referirse a la ausencia. Tras el reencuentro, señaló: “Ese peso yo me lo quité. Espero que él también”.

Carlos Baute aseguró que contactó a su hijo para terminar con los conflictos legales que los separaban. (Instagram)

Finalmente, Carlos Baute valoró la educación recibida por su hijo durante su crecimiento. Actualmente, según indicó, la relación familiar es positiva y estable

“Le agradezco mucho a su familia. La educación que le dieron es… hicieron un gran trabajo. Al final los dos somos felices”, afirmó.