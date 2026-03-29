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Tim Curry revela uno de sus mayores arrepentimientos en su carrera: “Lo deseé con todas mis fuerzas”

El actor señaló que no logró audicionar para uno de los proyectos más exitosos del cine de suspenso, pese a su gran interés

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Tim Curry
Tim Curry detalló cual fue el papel que se arrepiente de haber rechazado. (Captura de video)

Tim Curry, reconocido por su trayectoria en la interpretación de personajes antagónicos, recordó algunos de los papeles que no obtuvo a lo largo de su carrera durante una entrevista en la Margaret Herrick Library de The Academy.

El actor británico, quien participó en producciones como It, The Rocky Horror Picture Show y Mi pobre angelito II, abordó distintos procesos de audición que no se concretaron.

Durante la conversación, el artista se refirió a un papel que consideró relevante, pero para el cual no consiguió audicionar, por lo que se convirtió en uno de sus mayores arrepentimientos de su carrera.

Tim Curry explicó que había leído el guion de El silencio de los inocentes (The silence of the lambs en su idioma original) y manifestó su interés en interpretar a Hannibal Lecter.

Tim Curry deseaba interpretar a Hannibal Lecter, aunque el papel le fue dado a Anthony Hopkins. (Captura de video)
Tim Curry deseaba interpretar a Hannibal Lecter, aunque el papel le fue dado a Anthony Hopkins. (Captura de video)

Sin embargo, el actor reveló que ni siquiera lo dejaron realizar el casting, así que el papel fue finalmente interpretado por Anthony Hopkins, sobre cuya actuación Curry comentó que “hizo un trabajo excelente”

“Uno de mis mayores arrepentimientos es que leí el guion de El silencio de los corderosy deseé con todas mis fuerzas interpretar a Hannibal Lecter. Mi agente no pudo conseguirme una audición”, admitió.

Por si fuera poco, durante la entrevista, el famoso comentó que hubo más papeles que se le escaparon de las manos, como es el caso de Marv en Mi pobre angelito, personaje que finalmente fue interpretado por Daniel Stern.

Daniel Stern le arrebató el personaje de Marv a Tim Curry. (Captura de video)
Daniel Stern le arrebató el personaje de Marv a Tim Curry. (Captura de video)

Tim Curry detalló que en ese proceso conoció al director Chris Columbus y relató: “En realidad conocí a Chris Columbus, quien al parecer tenía los únicos dos álbumes míos y era un poco fan. Nadie más los había comprado”.

Aunque no obtuvo el papel, el actor participó posteriormente en la secuela de la película, lo que señaló como un logro obtenido al integrarse a la franquicia. De ese rodaje, Curry guarda muy buenos recuerdos de su compañero de reparto adolescente, Macaulay Culkin.

Mac solía quedarse despierto viendo películas hasta tarde y se quedaba dormido en la silla de maquillaje. Me caía bien. Era un chico muy simpático”, recordó.

Tim Curry recordó como fue trabajar con Macaulay Culkin en "Mi pobre angelito". (Captura de video)
Tim Curry recordó como fue trabajar con Macaulay Culkin en "Mi pobre angelito". (Captura de video)

Asimismo, el actor mencionó su audición para el papel del personaje Malcolm en Jurassic Park, rol que fue asignado a Jeff Goldblum.

Además, indicó que fue considerado para dar voz al personaje Scar en El rey León. Sobre esta posibilidad, expresó que “habría estado bien”, en referencia a su interés por participar en el proyecto. Finalmente, el personaje fue interpretado por Jeremy Irons.

En relación con su trabajo en doblaje, Curry explicó cómo se desarrolló esta faceta de su carrera. “Mi carrera de voz se debió a la mujer que ahora es mi representante, Marsha. Realmente la pasé muy bien haciéndolo”, dijo.

Tim Curry publicó su libro de memorias "Vagabond"
Tim Curry aseguró que su etapa como locutor fue una de las mejores en su carrera. (Captura de video)

Durante la entrevista, también hizo referencia a un proyecto titulado Crusade, que no llegó a realizarse. Según relató, en las notas del proceso de selección se incluyó un comentario inusual en su trayectoria que involucraba su aspecto físico.

Tim Curry citó la observación indicando que se señalaba que él “no es lo suficientemente corpulento”. A continuación, añadió que fue “la única vez que un director de casting ha dicho eso”.

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