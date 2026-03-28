“El furor del dragón”: Por qué Chuck Norris no quiso ser villano de Bruce Lee otra vez

La icónica pelea entre Bruce Lee y Chuck Norris en "El furor del dragón" redefinió el cine de artes marciales en 1972

Hace más de cinco décadas, el duelo entre Bruce Lee y Chuck Norris en El furor del dragón marcó un antes y un después en el cine de artes marciales y se convirtió en una escena de culto a nivel global. La muerte del actor estadounidense, a los 86 años, vuelve a poner el foco en una incógnita que persiste entre fanáticos e historiadores del género: por qué decidió no volver a enfrentarse en pantalla con su colega después de aquel combate que quedó grabado en la historia del cine.

Chuck Norris declinó la propuesta de Bruce Lee de volver a enfrentarse en el cine porque no quería ser derrotado por segunda vez ni quedar ligado como antagonista en la carrera de otro artista. El deseo de convertirse en héroe principal y no repetir su rol de villano fue determinante, según detalló Sensacine, y permitió que el primer enfrentamiento entre ambos mantuviera su carácter extraordinario y mítico.

En 1972, la película El furor del dragón reunió en Hong Kong a dos figuras esenciales de las artes marciales. Bruce Lee, director y protagonista, eligió a Chuck Norris —entonces campeón mundial de kárate y debutante en el cine— como su gran antagonista, de acuerdo con Sensacine.

El primer y único enfrentamiento cinematográfico entre Bruce Lee y Chuck Norris permanece como uno de los más legendarios del género (Crédito: Imbd)

Ese duelo marcó un hito en la cultura cinematográfica. Desde su estreno, la escena se convirtió en una referencia obligada para los admiradores del género. La actuación impulsó la carrera de Norris, quien aún no era una estrella mundial.

Tras el éxito alcanzado, Bruce Lee buscó repetir la fórmula. Ofreció a Norris un papel clave en Operación Dragón, dirigida por Robert Clouse en 1973, proponiéndole encarnar a O’Hara, el guardaespaldas de Han. Sin embargo, el estadounidense rechazó la oferta.

Según la biografía Bruce Lee: Una vida, escrita por Matthew Poly y citada por Sensacine, el motivo central fue evitar una nueva derrota en pantalla ante el propio Lee.

Por qué Chuck Norris no quiso volver a pelear con Bruce Lee

La decisión de Chuck Norris de rechazar enfrentar de nuevo a Bruce Lee marcó un punto de inflexión en su carrera de cine de acción (Credit: 20TH CENTURY FOX / Album)

La negativa de Norris tenía un trasfondo estratégico. Sensacine explica que el actor estadounidense consideró que era el momento oportuno para dar el salto como protagonista en el cine de acción, dejando atrás los papeles de villano. La posibilidad de enfrentarse otra vez a Lee suponía repetir una fórmula que ya había alcanzado una dimensión histórica con El furor del dragón.

La decisión garantizó que ese primer enfrentamiento conservara su estatus de episodio singular e irrepetible. El papel de O’Hara fue finalmente interpretado por Kien Shih, y desde ese momento la carrera de Norris tomó otro rumbo dentro del género, sin regresar al rol de antagonista de Lee.

La pelea que se convirtió en leyenda

El combate entre Lee y Norris permanece como uno de los hitos del séptimo arte, según subraya Sensacine. Su carácter único consolidó esa secuencia como una referencia insuperada en el cine de artes marciales.

Con el paso de los años, el mito en torno a la pelea y a sus protagonistas ha crecido. Sensacine destaca que este duelo fue decisivo no solo en las trayectorias de ambos actores, sino también en la cultura popular de quienes vivieron esa época.

La legendaria pelea entre Bruce Lee y Chuck Norris es reconocida como un hito en la historia del cine de artes marciales (Crédito: Imbd)

Tras el éxito de la película, Bruce Lee alcanzó el cénit de su carrera como creador y actor de artes marciales, permaneciendo como figura emblemática hasta su muerte en 1973. El desenlace consagró su duelo con Norris como un capítulo indeleble en la historia del cine.

Por su parte, Norris se distanció de los roles de villano y encaminó su carrera hacia personajes principales. Aunque su salto al estrellato nació junto a Lee, supo distinguirse hasta lograr un reconocimiento propio dentro del género.

El legado de dos íconos del cine de acción

La elección de Norris de buscar su propio camino y la singularidad del combate frente a Lee impactaron en la manera en que ambos son percibidos hasta hoy.

En ese sentido, Sensacine señala que esta decisión permitió a Norris consolidarse como referente del cine de acción mundial, con títulos como Desaparecido en combate y la serie Walker, Texas Ranger.

La elección personal de Chuck Norris de forjar su carrera independiente marcó su imagen en la historia del cine de acción (IMDb)

Mientras tanto, la figura de Bruce Lee ha permanecido como leyenda a lo largo de generaciones. La irrepetibilidad de su enfrentamiento con Norris y la magnitud que alcanzó ese momento en pantalla los convirtió en íconos permanentes, según recoge Sensacine.

Mantener su único combate como algo excepcional ha favorecido que tanto Lee como Norris queden en la memoria colectiva como figuras insustituibles. Esta decisión marcó de manera definitiva el rumbo del cine de artes marciales y dejó huella en la cultura popular.

Años después, Norris se consolidó como protagonista y símbolo duradero del cine de acción y la televisión.