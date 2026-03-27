El renacer creativo de Antonio Banderas tras dejar atrás Hollywood y apostar por el teatro: “Nunca he sido tan feliz”

Antonio Banderas encuentra en el Teatro del Soho de Málaga su mayor fuente de felicidad y renacimiento personal tras sufrir un infarto (REUTERS)

Las reflexiones de Antonio Banderas sobre el teatro y su renacimiento personal tras sufrir un infarto marcan una etapa determinante en la trayectoria del actor malagueño. Tras un episodio de salud en 2017, Banderas decidió retornar a Málaga, dedicarse plenamente al teatro y liderar el resurgimiento cultural local a través del Teatro del Soho, según detalló The Times.

“El mío fue un aviso realmente serio. Cambió la forma en que veo la vida”, reconoció el actor al recordar el infarto que lo llevó a replantearse su estilo de vida y prioridades. Decidió dejar atrás los lujos de Hollywood y redescubrir su pasión por el teatro en Málaga, impulsando proyectos culturales y adoptando un nuevo compromiso con sus raíces.

De Málaga a Hollywood: los orígenes de una carrera internacional

Nacido en Málaga, Banderas inició su carrera como actor en salas locales y en Madrid, donde conoció a Pedro Almodóvar. El director lo eligió para “Laberinto de pasiones” en 1982, iniciando así una larga colaboración que culminó con su consagración en “Mujeres al borde de un ataque de nervios”.

En la década de los noventa, dio el salto a Hollywood. Con la ayuda de Madonna, comenzó a abrirse camino en la industria estadounidense. Actuó junto a Tom Hanks en “Filadelfia” y fue presentado por Billy Crystal en los Premios Óscar. Consolidó su éxito con películas taquilleras como “Desperado”, “Evita”, “La máscara del Zorro” y “Mini espías”, además de dar voz a El Gato con Botas en “Shrek 2”.

El infarto de 2017 motivó a Banderas a replantear su vida, abandonar Hollywood y apostar por el teatro y la cultura en su ciudad natal (AP)

Las películas protagonizadas por Banderas recaudaron alrededor de USD 7.700 millones en el ámbito internacional, según datos citados por The Times. Su matrimonio con Melanie Griffith entre 1996 y 2015 lo situó en el centro de la atención mediática, pero finalmente decidió distanciarse del ritmo de Hollywood en busca de un cambio radical.

La pasión por el teatro y el renacimiento cultural de Málaga

El regreso de Banderas a sus tierras natales marcó el inicio de su apuesta por el teatro. Adquirió y restauró el Teatro del Soho, una institución sin fines de lucro que se consolidó como motor del renacimiento cultural de la ciudad.

“El teatro representa hoy mi pasión más grande. Nunca he sido tan feliz”, aseguró en diálogo con The Times. Además destacó que “un verdadero acto de civilización es el teatro; enseña, transforma y une”.

El proyecto tiene una marcada misión educativa y persigue superar los complejos nacionales asociados a la historia reciente de España. El teatro ha estrenado musicales como Company, Godspell y Gypsy, además de adaptar obras de autores como Shakespeare y García Lorca.

El Teatro del Soho impulsa la cultura de Málaga con musicales, adaptaciones de autores clásicos y la organización del primer festival internacional de danza (Europa Press)

Sin recurrir a financiación pública, logró mantenerse mediante el apoyo de patrocinadores corporativos y la inversión anual directa de Banderas, que aporta de su patrimonio al menos USD 215.000 al año.

El impacto del proyecto también se refleja en la llegada de espectáculos internacionales y la próxima organización del primer festival internacional de danza en el recinto.

Transformación personal tras un infarto y regreso a las raíces

El infarto de 2017 alteró la perspectiva vital y profesional de Banderas. El actor reconoció que aquel episodio le hizo replantearse su identidad y sus objetivos. “Al enfrentarme a la muerte, me hizo mirar atrás y darme cuenta de que, en realidad, soy un actor de teatro”, relató.

Luego del episodio cardiovascular, dejó de fumar, vendió su avión privado y fijó su residencia en un piso del centro de Málaga junto a Nicole Kimpel. Mantuvo su vinculación con la Semana Santa de la ciudad, participando activamente en la Cofradía de María Santísima de Lágrimas y Favores, vínculo que considera fundamental para mantener vivas sus raíces.

El episodio cardiovascular de 2017 llevó a Banderas a replantearse su identidad profesional y personal, reconociendo su verdadera vocación como actor de teatro (REUTERS)

Banderas define la Semana Santa malagueña como “el mayor teatro que se puede ver”. Su participación en rituales y su implicación con la Sinfónica Larios Pop del Soho contribuyen a reforzar su compromiso con la cultura local.

Desarrollo artístico y cultural en Málaga

Antonio Banderas reivindica la evolución de España y de Málaga desde la transición democrática. Sostiene que el país superó antiguos complejos de inferioridad y anima a las nuevas generaciones a valorar los logros culturales y sociales.

Recordó que, cuando comenzó en Hollywood, los españoles eran encasillados en papeles de villanos, tendencia que según él, logró revertir con su éxito internacional: “Me decían: ‘estás aquí, como los negros y los hispanos, para hacer de malo… Aún más importante es El Gato con Botas, porque es para niños pequeños’“.

El retorno a Málaga permitió a Banderas crear un espacio educativo y artístico que fomenta la formación de nuevas generaciones de artistas (REUTERS)

Aunque es considerado “tesoro nacional” en su país, prefiere centrar su reconocimiento en el valor del teatro como herramienta de cambio social. Observa la transformación de Málaga, a la que ve actualmente como una ciudad dinámica y moderna, muy distinta de la que conoció en su juventud. “La Málaga de hoy es mucho mejor que la que dejé atrás”, señaló a The Times.

La misión del Teatro del Soho es, según Banderas, formar nuevas generaciones de artistas y espectadores, promoviendo el arte como un acto de civilización. Confía en que Málaga continúe creciendo como referente cultural en el sur de Europa.