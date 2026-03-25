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La razón por la que Sienna Miller disfruta mucho más la maternidad después de los 40 años

Su testimonio invita a repensar las ideas comunes sobre el embarazo, poniendo en valor la estabilidad personal y la felicidad cotidiana en esta nueva etapa familiar

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Sienna Miller poses on the red carpet during the closing ceremony of the 81st Venice Film Festival, Venice, Italy, September 7, 2024. REUTERS/Yara Nardi
Sienna Miller destaca que la maternidad a los 44 años le proporciona mayor estabilidad emocional y menos ansiedad que en su juventud (REUTERS/Yara Nardi)

La actriz británica Sienna Miller declaró en una entrevista con la revista alemana Der Spiegel que el embarazo vivido en la adultez resulta “mucho más fácil” que durante la juventud.

Según Miller, a los 44 años encontró una forma distinta de vivir la maternidad, experimentando menos ansiedad en comparación con sus años más jóvenes y atribuyendo a la serenidad de la experiencia su disfrute en este momento vital.

Además, Miller explicó que, a diferencia de su primer embarazo antes de cumplir 30, ahora experimenta mayor estabilidad emocional y menos dudas, lo que le permitió vivir este proceso sin las presiones que sentía en etapa anterior. Esta transformación personal la distanció de la inquietud que marcó su maternidad en la juventud, según relató en la conversación recogida por Der Spiegel.

La familia y vida personal de Sienna Miller

Sienna Miller atribuye su bienestar actual y la tranquilidad en la maternidad al crecimiento personal alcanzado en la etapa adulta (REUTERS/Andrew Kelly)
Sienna Miller atribuye su bienestar actual y la tranquilidad en la maternidad al crecimiento personal alcanzado en la etapa adulta (REUTERS/Andrew Kelly)

La más reciente maternidad de Miller ocurre en Londres, la ciudad donde reside actualmente y donde su presencia pública se destacó en los Fashion Awards de diciembre de 2023, como publicó Der Spiegel.

Su hija menor nació a finales de 2023, fruto de la relación con Oli Green, también actor. People, la revista estadounidense, detalló que la pareja compartió imágenes y relatos del embarazo en Instagram y mediante apariciones ante la prensa británica.

La actriz es además madre de su primera hija de 13 años, nacida de la relación con Tom Sturridge, otro intérprete británico, como precisó Der Spiegel. Esta diferencia de etapas en la maternidad le permitió a Miller comparar y distinguir sus vivencias personales como madre joven y adulta, marcando contrastes claros entre ambas experiencias.

Cambios internos y autopercepción en la maternidad adulta

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Miller comparte su experiencia al criar a su hija menor en Londres junto a su pareja Oli Green, resaltando el apoyo familiar (Backgrid UK/The Grosby Group)

Durante una entrevista con Glamour, citada por Der Spiegel, Sienna Miller profundizó sobre los cambios internos vividos entre su primer y su segundo embarazo. Recordó que criar a su hija mayor, siendo menor de 30 años, estuvo marcado por lo que definió como “conflictos internos” y una sensación constante de responder a expectativas ajenas.

La actriz subrayó que en su primer embarazo le costaba encontrar calma y sentía dudas respecto al proceso de ser madre joven, mientras que la experiencia actual se caracteriza por un mayor sentido de estabilidad psicológica.

En una de las citas destacadas por Glamour expresó: “Ahora, cuando me acuesto a las 21:00 con un libro, me siento feliz. Y tengo la mejor excusa para hacerlo”, con un marcado énfasis en la importancia de encontrar tranquilidad en los hábitos cotidianos. Sobre su vida en este periodo, puntualizó que siente menos urgencia y presión, permitiéndose disfrutar de cada momento sin las exigencias que enfrentaba cuando era más joven.

La artista compara la presión y los conflictos internos de ser madre joven con la estabilidad psicológica adquirida en su etapa adulta (REUTERS/Yara Nardi)
La artista compara la presión y los conflictos internos de ser madre joven con la estabilidad psicológica adquirida en su etapa adulta (REUTERS/Yara Nardi)

La actriz también mencionó la presencia del actor Oli Green como un factor que contribuye a la estabilidad de su vida personal y familiar en esta nueva etapa.

Impacto público y presencia mediática de Sienna Miller

La proyección pública de Sienna Miller y su vida familiar fueron temas recurrentes de difusión en medios internacionales. Der Spiegel y la revista estadounidense People destacaron cómo la fase reciente de la maternidad de Miller fue visible en eventos como los Fashion Awards de diciembre de 2023, en Londres, además de en publicaciones en Instagram, donde compartió imágenes relativas al embarazo y la primera infancia de su hija menor.

Miller abordó la maternidad desde una perspectiva que pone en valor el bienestar emocional y la estabilidad personal. Su testimonio generó interés sobre las diferentes etapas de la vida y su impacto en la experiencia materna.

El testimonio de Sienna Miller genera debate sobre la maternidad después de los 40, el bienestar emocional y el equilibrio profesional-familiar (REUTERS/Stephane Mahe)
El testimonio de Sienna Miller genera debate sobre la maternidad después de los 40, el bienestar emocional y el equilibrio profesional-familiar (REUTERS/Stephane Mahe)

Por su trayectoria en el cine y la moda, Miller se mantiene como figura relevante ante la opinión pública. Sus reflexiones sobre la maternidad después de los 40 llevaron a abrir debates sobre el equilibrio entre la vida profesional y familiar.

El relato de la actriz conecta con mujeres que enfrentan experiencias similares, destacando la diversidad de caminos en la maternidad adulta.

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