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BTS arrasa en Netflix: su concierto en vivo alcanza 18.4 millones de espectadores

El especial en vivo del grupo surcoreano se posicionó entre los contenidos más vistos de la plataforma de streaming en decenas de países

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El concierto marcó el regreso
El concierto marcó el regreso del grupo tras casi cuatro años y alcanzó cifras destacadas en audiencia digital.

El especial de concierto en vivo de la sensación del K-pop BTS, titulado BTS The Comeback Live: Arirang, alcanzó 18.4 millones de espectadores en Netflix, según datos proporcionados por la plataforma.

La cifra incluye tanto a quienes sintonizaron la transmisión inicial en vivo como a aquellos que lo vieron durante el día siguiente.

El evento, grabado en la Plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur, se posicionó entre los 10 títulos más vistos de Netflix durante la semana del 16 al 22 de marzo en 80 países, y ocupó el primer lugar en 24 de ellos.

Según el Top 10 global de Netflix, que contabiliza los datos de visualización en todos los países donde el servicio está disponible, el especial fue el título televisivo en idioma no inglés más visto y el tercer contenido más visto en general durante esa semana.

el especial fue el título
el especial fue el título televisivo en idioma no inglés más visto en Netflix. (BIGHIT Music)

Es importante señalar que la ventana de medición inicial no consideró las 24 horas completas, por lo que aproximadamente cinco millones de espectadores adicionales no fueron contabilizados en ese primer recuento.

El concierto marcó el regreso del grupo al escenario tras casi cuatro años de pausa. BTS, compuesto por RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jung Kook, se había consolidado previamente como un fenómeno global.

Netflix informó además que BTS The Comeback Live generó 2.6 mil millones de impresiones en sus canales de redes sociales, lo que sirve como anticipación para su próximo documental BTS: The Return.

Su nuevo álbum Arirang registró 110 millones de reproducciones en Spotify durante su primer día de lanzamiento, duplicando el desempeño del álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally de Harry Styles, lo que lo convirtió en el debut número uno de 2026 hasta el momento.

Según BIGHIT MUSIC, el disco simboliza las raíces de BTS y las emociones que los miembros experimentaron durante el último año, integrando sus vivencias personales y profesionales en cada canción.

El nuevo disco de BTS
El nuevo disco de BTS será un regreso a las raíces del grupo.

La lista de temas comienza con “Body to Body”, seguida de “Hooligan”, “Aliens”, “FYA”, “2.0”, “No. 29” y el sencillo principal “SWIM”. El álbum continúa con “Merry Go Round”, “NORMAL”, “Like Animals”, “they don’t know ‘bout us”, “One More Night”, “Please” y concluye con “Into the Sun”.

Cada integrante tuvo un rol activo en la creación del álbum, contribuyendo a la dirección creativa y a la incorporación de su estilo personal en las canciones.

RM figura en los créditos de todas las canciones, excepto el interludio. SUGA y J-Hope participaron en varias canciones, incluyendo “Body to Body”, “Merry Go Round” y “NORMAL”, mientras que Jimin colaboró en “they don’t know ‘bout us” e “Into the Sun”.

V estuvo presente en “2.0” e “Into the Sun”, y Jung Kook contribuyó en cuatro canciones, entre ellas “Hooligan”.

Todos los integrantes de BTS
Todos los integrantes de BTS se involucraron activamente en los temas del álbum. (HYBE)

Durante la producción del álbum, BTS trabajó en Los Ángeles con productores y compositores de renombre mundial, incluyendo Mike WiLL Made-It, Flume, El Guincho, JPEGMAFIA, Diplo y Ryan Tedder de One Republic.

Diplo calificó el disco como “el más loco de todos los tiempos”, mientras que Tedder destacó la experiencia de trabajar con el septeto y afirmó que el talento de los integrantes fue notable.

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