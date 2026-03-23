Ryan Gosling reafirmó su deseo de sumarse a Marvel: “El interés por Ghost Rider sigue vivo”

Project Hail Mary sigue a Ryland Grace (Ryan Gosling), un profesor de ciencias que despierta en una nave espacial sin memoria y, al reconstruir su pasado, descubre una misión crucial para detener una amenaza que pone en riesgo al Sol y a la humanidad, en un camino atravesado por desafíos científicos y una alianza inesperada (Sony Pictures)

Ryan Gosling ofreció una mirada íntima sobre el momento que atraviesa en la industria cinematográfica durante la entrevista con Josh Horowitz para el podcast Happy, Sad, Confused.

En una conversación marcada por la reflexión, el actor se refirió a sus próximos desafíos profesionales, su conexión con universos emblemáticos como Star Wars y su interés persistente por sumarse al universo de Marvel Studios, mientras repasó el papel que su entorno personal tuvo en la evolución de su carrera y en su más reciente película, Project Hail Mary.

Ryan Gosling y su nuevo desafío en Project Hail Mary

Durante la charla con Horowitz, el actor de 45 años detalló el proceso de filmación de su cinta de ciencia ficción más reciente estrenada el 19 de marzo, Project Hail Mary, adaptación de la obra del autor Andy Weir. “El rodaje fue como un salto de fe: todo lo que hicimos buscaba capturar la magia del libro”, afirmó.

En ese sentido, resumió la complejidad del proyecto: “Fue un proceso muy exigente: había que estar a la altura de un libro muy querido y encontrar la forma de dar vida a Rocky ¿cómo haces realidad a este alienígena que todo el mundo ha imaginado en su cabeza y al que quieren tanto?”.

Gosling reveló detalles sobre el rodaje de Project Hail Mary y su método actoral en la ciencia ficción (Captura de video: YouTube/@JoshHorowitz)

Explicó que la decisión de interpretar al personaje Rocky sin efectos digitales implicó un compromiso total del equipo. Según Gosling, el mayor logro fue construir una relación auténtica entre los protagonistas.

El actor destacó el trabajo del titiritero James Ortiz y de los directores Phil Lord y Chris Miller: “Lo que estábamos capturando era una relación real desarrollándose”, subrayó, señalando la importancia de la improvisación y la receptividad a ideas innovadoras durante la producción.

Para el actor, cada día en el set se asemejaba “a un escape room”, obligándolo a ser flexible y creativo frente a los imprevistos de la producción.

El proceso de filmación de Project Hail Mary se caracterizó por la improvisación, la colaboración y la experimentación en el set (Sony Pictures)

Luego de concluir sus reflexiones sobre la película, el actor compartió una anécdota vinculada al propio rodaje. “El único día de descanso fue cuando Tom Cruise aterrizó en helicóptero, dirigió una escena y se fotografió con el equipo”, recordó. Gosling, que no estuvo presente en ese momento, comentó que todavía se pregunta si se trató de una coincidencia.

La conexión especial de Ryan Gosling con Star Wars

En Happy, Sad, Confused, Gosling profundizó en su relación personal con el universo Star Wars. “Las primeras sábanas que tuve fueron de Star Wars. Mi madre las conservó y las llevé a mi tráiler cuando rodaba la película”, relató sobre el valor emocional de esos objetos en su vida.

Aunque descubrió la saga después que otros, sostuvo que las referencias y objetos de Star Wars influyeron en su creatividad y carrera. “Aún conservo las sábanas de mi infancia; la cultura pop fue esencial en mi desarrollo”, comentó. También mencionó el impacto de películas como Back to the Future y E.T. y su aspiración de crear obras que generen recuerdos valiosos para el público.

El interés de Gosling por Ghost Rider y Marvel

Cuando le preguntaron sobre su interés en interpretar a Ghost Rider en el universo de la productora estadounidense Marvel Studios, reiteró su entusiasmo. “El interés por Ghost Rider es una sensación que sigue viva”, indicó, y mencionó que mantuvo conversaciones con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, aunque reconoció que la situación es compleja.

Gosling afirmó su entusiasmo por interpretar a Ghost Rider en Marvel Studios, tras conversaciones con Kevin Feige (REUTERS/Imagen Ilustrativa Infobae)

El actor mencionó a Eva Mendes, su pareja, quien participó en una entrega anterior de Ghost Rider: “Estoy feliz de que uno de los dos haya podido hacerlo”. Explicó que, aunque no leía cómics en su infancia, el personaje siempre le atrajo por razones personales. “Es solo una emoción. A veces uno quiere prenderse la cara en llamas”, bromeó.

Influencias personales, familiares y estilo en Hollywood

Durante la entrevista, Gosling se refirió tanto a aspectos personales como a su recorrido profesional. Destacó el acompañamiento de su esposa, a quien definió como “la MVP de esta película” por su apoyo constante.

En relación con sus inicios, señaló que la televisión y la cultura pop tuvieron un rol central en su infancia: “Crecí con la TV como mi mejor amiga. Sabía los horarios de todos los canales”, afirmó, al mencionar producciones como Days of Our Lives y a Deidre Hall entre sus referencias.

También citó a Val Kilmer por su trabajo en Real Genius como una influencia, y subrayó la relevancia de integrar elementos de comedia en roles dramáticos. Finalmente, al abordar su presente en la industria, indicó: “Ahora, cuando veo oportunidades, no quiero dejar pasar nada”, en alusión a su intención de explorar proyectos diversos y evitar encasillamientos.