“Proyecto Fin del Mundo”: el autor de la novela explica qué ocurre al final y el destino de sus protagonistas

La adaptación de "Proyecto Fin del Mundo", basada en la novela de Andy Weir y protagonizada por Ryan Gosling, explora una misión para salvar a la humanidad del Astrophage (Sony Pictures)

Con la adaptación de Proyecto Fin del Mundo protagonizada por Ryan Gosling ya en las salas, el autor Andy Weir aclaró algunas de las interrogantes más frecuentes que deja el final tanto del libro como de la película. Spoilers más adelante.

La trama sigue a Ryland Grace —interpretado por Gosling— y a Rocky, su compañero extraterrestre interpretado por el titiritero James Ortiz.

Ambos logran salvar sus planetas respectivos al crear un microorganismo denominado Taumoeba, capaz de consumir el Astrophage: el organismo que estaba devorando las estrellas de cada mundo, incluido el Sol.

Al igual que en la novela, Ryland carece de combustible suficiente para regresar a la Tierra y viaja en cambio junto a Rocky hasta el planeta de este último, Erid.

Allí, los ingenieros eridanos construyen para él un complejo frente al mar dentro de un hábitat especial que lo protege de la aplastante gravedad y la atmósfera tóxica del lugar.

Le instalan incluso un aula donde el maestro de escuela convertido en astronauta de facto puede enseñar ciencias y lenguaje a jóvenes eridanos.

Weir aclara que el destino de la Tierra tras el Astrophage queda abierto, aunque insinúa un planeta bastante frío y con una población mucho menor tras la crisis (Sony Pictures)

Sobre la decisión final de Ryland, Weir explicó a Entertainment Weekly que Rocky le ofrece la posibilidad de regresar. “Rocky le dice: ‘Oye, ahora podemos recargar combustible en la Hail Mary y puedes volver a casa’“, detalló el autor.

“Y él lo pensó y decidió no hacerlo, o decidió pensarlo un poco más, porque honestamente no sabe qué hay allí. No sabe qué le espera en la Tierra. Podría ser una pesadilla post-apocalíptica completa, y aquí está con su mejor amigo haciendo lo que ama".

La película ofrece, sin embargo, un breve atisbo de lo que ocurrió en la Tierra: cuando el personaje de Sandra Hüller, Eva Stratt —la líder de la coalición multinacional que envió a Ryland a su misión—, recibe la noticia de que las sondas con el Taumoeba han aterrizado finalmente en el planeta, el mundo luce muy frío.

Consultado sobre el estado de la humanidad en ese momento, Weir fue cauteloso. “No defino cosas que están fuera de las páginas, o en este caso fuera del guion, porque básicamente me estás pidiendo que escriba una secuela”, respondió entre risas ante EW.

Aun así, añadió: “Pero sí, puedes asumir que 25 años después de que comenzara el problema del Astrophage, las cosas probablemente están bastante frías en la Tierra”.

En su nuevo hogar en Erid, Ryland recibe un aula especial para enseñar ciencias y lenguaje a los jóvenes de la civilización extraterrestre (Sony Pictures)

En cuanto a la población terrestre sobreviviente, no se confirma ni en pantalla ni en el libro, aunque en ambas versiones un climatólogo estima que, aproximadamente 19 años después del inicio de la crisis, el hambre habría acabado con la mitad de la humanidad.

Dado que el Taumoeba llegó a la Tierra unos siete años después de esa estimación, se puede inferir que la población mundial es considerablemente menor.

Para cuando los científicos implementen el Taumoeba y el Sol recupere su actividad, podrían quedar en el planeta apenas unos pocos miles de millones de personas, o incluso menos.

Si Ryland decidiera volver a la Tierra a bordo de la Hail Mary, Weir precisó que el viaje duraría aproximadamente 16 años desde la perspectiva terrestre, dado que el planeta de Rocky se encuentra a unos 16 años luz de distancia y la nave viajaría cerca de la velocidad de la luz.

Desde el punto de vista de Ryland, en cambio, el trayecto sería de entre cuatro y cinco años. Mientras la película concluye sin revelar si Ryland parte o se queda, el epílogo de la novela deja claro que él y Rocky pasarán el resto de sus días juntos en Erid.

"Proyecto Fin del Mundo" puede verse en salas de cine de América Latina a partir del 19 de marzo (Sony Pictures)

Todos los detalles sobre el “Proyecto Fin del Mundo”

Proyecto Fin del Mundo llegó a los cines de América Latina el pasado 19 de marzo y está protagonizada por Ryan Gosling en el papel de Ryland Grace, un hombre que despierta lejos de su hogar sin recordar cómo llegó allí y que paulatinamente comprende que tiene en sus manos una misión crucial: intentar salvar a la humanidad antes de que sea demasiado tarde.

A medida que recupera fragmentos de su memoria, entiende la magnitud de lo que está en juego. Con el tiempo en su contra y enfrentando lo desconocido, deberá encontrar la manera de completar una tarea que nadie más puede realizar.

La historia combina momentos de presión, emoción y un toque de humor que humaniza a sus personajes, con la colaboración y el ingenio como ejes centrales.

Detrás de Proyecto Fin del Mundo se encuentran los directores Phil Lord y Christopher Miller, reconocidos internacionalmente por Spider-Man: Into the Spider-Verse, la película que revolucionó el estilo visual de la animación.

Con este nuevo proyecto, el dúo apuesta por una experiencia pensada para la pantalla grande, con escenarios imponentes y una puesta en escena que busca transportar al espectador a una misión donde cada decisión puede cambiarlo todo.