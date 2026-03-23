Paapa Essiedu enfrenta ataques racistas tras ser elegido como Snape para la serie de Harry Potter: “Me han dicho ‘Renuncia o te mato’”

Paapa Essiedu enfrenta amenazas de muerte y ataques racistas tras ser elegido como Severus Snape en la serie de HBO de Harry Potter (@pessiedu)

La elección de Paapa Essiedu como Severus Snape en la nueva serie de Harry Potter de HBO, que tiene previsto estrenarse a principios de 2027, marcó un giro en la carrera del actor británico de origen ghanés. El anuncio, detallado por The Times, generó una ola de controversia en redes sociales, incluyendo amenazas de muerte y ataques racistas contra el intérprete.

Essiedu, lejos de ceder ante la presión, explicó que recibir insultos y amenazas por asumir el papel de Snape representa un desafío personal. Esta experiencia, aunque dolorosa, refuerza su compromiso con la inclusión y la representación en grandes franquicias culturales.

El actor británico relató cómo convierte la adversidad en motor para su carrera artística y desafía las barreras sociales. Después de recibir mensajes insultantes y amenazas, afirmó que esta situación le impulsa a asumir el personaje con mayor entrega.

Reconocido como uno de los talentos destacados del teatro británico, Essiedu consolidó su carrera escénica antes de avanzar hacia la pantalla. Ganó el premio Ian Charleson por su interpretación de Hamlet y obtuvo una nominación al premio Olivier como mejor actor de reparto en Todos mis hijos, dirigida en el West End.

La adaptación televisiva seguirá fielmente los libros de J.K. Rowling, con cada temporada centrada en un volumen, y promete un recorrido de una década con un elenco renovado (HBO/Max)

El actor admitió la exigencia de compaginar el rodaje de Harry Potter con su labor teatral. “Puedes tener pasión, pero el tiempo y la energía son limitados, y me he esforzado al máximo”, expresó a The Times sobre la intensidad reciente en su vida.

Amenazas racistas y desafíos tras ser elegido para Harry Potter

El nombramiento de Essiedu como Snape no solo generó aplausos, sino una avalancha de críticas racistas y mensajes de odio. El actor relató: “Me han dicho: ‘Renuncia o te mato’”. Aunque intenta mantenerse fuerte, reconoció el impacto emocional: “La realidad es que si miro Instagram, veo a alguien diciendo: ‘Voy a ir a tu casa y te voy a matar’”.

Insistió en que nadie debería soportar esa violencia solo por ejercer su trabajo artístico y aunque procura minimizar el daño, admitió que “mentiría si dijera que no me afecta emocionalmente”.

Essiedu convierte los insultos y mensajes de odio recibidos en motivación para interpretar a Snape y desafiar barreras sociales (REUTERS)

No ha presentado denuncias formales contra quienes lo amenazan porque considera que sancionar a un adolescente que envía mensajes hostiles no resolvería el problema. Frente a estos ataques, aprovecha el odio como impulso para afianzar su interpretación: “El abuso me motiva y me impulsa a hacer mío este personaje”.

La visión personal y el legado familiar de Essiedu

Durante su infancia, encontró refugio en la lectura. “Mi madre no podía permitirse una niñera durante las vacaciones, así que me llevaba a la biblioteca. Me encantaba Harry Potter”, compartió. Los libros le ofrecieron una vía de escape ante las dificultades familiares.

El actor subrayó la influencia de su madre Selina, quien falleció cuando él tenía solo 20 años, y evocó el deseo de, algún día, tener hijos. La fe cristiana y la educación marcaron su formación, aunque dejó de asistir a la iglesia en la adolescencia: “La Biblia fue fundamental en mi formación y dejé de ir a la iglesia en mi adolescencia, pero mantuve una conexión con algo superior a mí”.

La infancia del actor estuvo marcada por dificultades familiares, el refugio en la lectura, la influencia de su madre y la fe cristiana

El actor de 35 años recordó que durante su infancia escolar convivió con actitudes de racismo, misoginia y homofobia de manera constante. “En mi colegio, el racismo, la misoginia y la homofobia estaban a la orden del día”, afirmó a The Times. Para él, los jóvenes reflejan la sociedad, y la representación en los relatos culturales brinda modelos auténticos para las nuevas generaciones.

Diversidad, industria y polémicas a raíz de su activismo

La polémica en torno a la elección de Essiedu se amplificó luego de que apoyase los derechos de las personas trans con la firma de una carta abierta sobre la definición legal de “mujer”, publicada tras un fallo de la Corte Suprema británica. “Mis opiniones son mías y seguirán siéndolo. Firmé esa carta porque creo que los artistas de la comunidad trans tienen derecho a ser tratados con dignidad y a poder trabajar sin ser intimidados”, declaró.

Algunas voces pidieron a J.K. Rowling que lo apartara de la producción, a lo cual la autora respondió que no tenía esa facultad y que tampoco la utilizaría, según The Times. Sobre este tema, el actor sostuvo: “Conseguí este trabajo por mi talento… Si esa fuera la razón por la que me despidieran, no sería un proyecto en el que quisiera trabajar de todos modos”.