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Catherine Harding defendió a su hija tras el incidente con Chappell Roan: “No intentó acercarse a ella”

Un guardia de seguridad reprendió a la menor durante el desayuno en un hotel de São Paulo, supuestamente por acercarse a la cantante

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La modelo y esposa de Jorginho contó que su hija solo fue a verificar si la mujer que vio en el hotel era la cantante, sin acercarse ni molestarla, y cuestionó la conducta del guardia de seguridad que la reprendió (Instagram/@catcavelli)

Catherine Harding, madre de la niña de 11 años Ada Law, se pronunció el domingo 22 de marzo a través de un video publicado en Instagram para ofrecer su versión sobre el incidente que involucró a su hija con Chappell Roan en un hotel de São Paulo, Brasil.

El día anterior, su esposo, el futbolista Jorginho, había denunciado públicamente la situación.

“No me di cuenta de que se iba a poner tan loco”, afirmó Harding, también conocida como Cat Cavelli, al inicio de su declaración.

Según relató la modelo de 34 años, todo comenzó durante el desayuno en el hotel Palácio Tangará, cuando vio pasar a una mujer con el cabello rizado y rojizo y le preguntó a su hija si creía que se trataba de la cantante.

Ada entonces se dirigió a una zona de jardín cercana para verificarlo, pero sin ninguna intención de contacto. “No tenía su teléfono, no intentó tomar una foto, no intentó acercarse a ella. Literalmente no hizo nada”, indicó Harding en declaraciones recogidas por People.

Catherine Harding aseguró que Ada
Catherine Harding aseguró que Ada no intentó acercarse ni fotografiar a la cantante Chappell Roan durante el desayuno en el Palácio Tangará (Instagram/@catcavelli/REUTERS)

Tras regresar a la mesa con su madre, un guardia de seguridad se acercó para, según Harding, reprender a la menor en un tono que calificó de “muy agresivo”.

El hombre habría señalado que Ada había faltado el respeto a otras personas y habría amenazado con presentar una queja formal ante el hotel, llegando incluso a describir a la niña como “mal educada”.

Catherine Harding respondió al guardia recordándole que su hija estaba acostumbrada a convivir con figuras públicas dado el perfil de sus padres —Ada es hija del actor Jude Law y de la propia Harding— y que tenían pleno derecho a moverse por el restaurante como huéspedes del hotel.

La madre admitió no poder confirmar si el guardia actuó por instrucción directa de la cantante, pero sí fue enfática respecto a su vínculo con ella.

“Al cien por ciento, este guardia de seguridad no era un guardia del hotel... No sé si era su guardia de seguridad personal, pero estaba con ella. Eso es todo lo que sé”, señaló.

El futbolista Jorginho, padrastro de
El futbolista Jorginho, padrastro de Ada, hizo pública la situación a través de las redes sociales, generando debate sobre la conducta del personal de seguridad (Instagram/@jorginhofrello)

Y añadió: “Me gustaría pensar que no, pero al mismo tiempo creo que uno tiene una responsabilidad cuando es una celebridad de asegurarse de que las personas que trabajan para uno y actúan en su nombre lo hagan de la manera correcta".

Harding cerró su mensaje con un llamado directo a la artista: “Si no fue ella, espero que aprenda a no permitir que las personas que trabajan para ella traten a la gente de esta manera”.

El incidente cobró mayor relevancia por el contexto en que se produjo: el regalo de cumpleaños de Ada eran entradas para ver a Chappell Roan actuar esa misma noche en el festival Lollapalooza Brasil.

Harding reconoció que la experiencia quedó “ligeramente arruinada”, dado que finalmente no asistieron al concierto.

Jorginho también había publicado en sus historias de Instagram una fotografía del cartel hecho a mano que su hija había preparado para el show, que incluía una referencia a la canción “HOT TO GO!” de la artista.

El incidente ocurrió justo antes
El incidente ocurrió justo antes del cumpleaños de Ada, quien debía asistir al concierto de la artista en Lollapalooza Brasil como regalo (Foto AP/Chris Pizzello)

Chappell Roan negó haber enviado al guardia de seguridad

Chappell Roan respondió a las acusaciones de Jorginho a través de sus propias historias de Instagram la mañana del domingo 22 de marzo, negando de manera categórica haber dado instrucción alguna al guardia en cuestión.

“Ni siquiera vi a una mujer y a una niña. De verdad que no. Nadie se me acercó, nadie me molestó. Yo estaba simplemente desayunando en mi hotel”, afirmó la intérprete de 28 años.

Además fue explícita: “No le pedí al guardia de seguridad que fuera a hablarle a esa madre y a esa niña. No lo hice”.

Roan reconoció que la actuación del guardia fue injusta con las afectadas. “Es injusto que la seguridad simplemente asuma que alguien no tiene buenas intenciones cuando no tiene ninguna razón para creerlo, porque ni siquiera hubo ninguna acción”, expresó.

Finalmente, se dirigió a madre e hija para ofrecerles disculpas: “Le pido disculpas a la madre y a la niña porque alguien estaba asumiendo algo sobre lo que ustedes harían, y si se sintieron incómodas, eso me pone muy triste”.

La cantante estadounidense respondió a la denuncia pública del futbolista, quien aseguró que un guardia de seguridad increpó a su hija de 11 años durante el desayuno en un hotel de São Paulo (Instagram/@chappellroan)

En una publicación posterior, la artista rechazó las interpretaciones que circulaban en redes sociales sobre su actitud hacia sus oyentes.

“No odio a las personas que son fans de mi música. No odio a los niños. Eso es una locura”, sentenció.

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