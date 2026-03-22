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Jorginho acusa a Chappell Roan de hacer llorar a su hija en un hotel de Brasil y la cantante lo desmiente

El futbolista denunció que la artista envió a un guardia de seguridad a increpar a su hija de 11 años por presuntamente acosarla

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Jorginho denunció que un guardia
Jorginho denunció que un guardia de seguridad increpó a su hija de 11 años por acercarse a Chappell Roan en un hotel de São Paulo (REUTERS)

El futbolista brasileño Jorginho denunció el sábado 21 de marzo, a través de sus historias de Instagram, que la cantante estadounidense Chappell Roan envió a un guardia de seguridad a increpar a su hija de 11 años durante el desayuno en un hotel de São Paulo, Brasil, lo que habría dejado a la menor “llorando”.

La artista respondió la mañana de este domingo y negó haber dado esa orden.

El jugador del Arsenal, de 34 años, relató que su esposa, la modelo Catherine Harding, se encontraba en la capital paulista con motivo del festival Lollapalooza Brasil, en el que Roan estaba programada para actuar ese mismo día.

Por coincidencia, ambas familias se hospedaban en el mismo establecimiento, el hotel Palácio Tangará.

Según el testimonio del deportista, su hija reconoció a la estrella pop mientras esta caminaba cerca de su mesa durante el desayuno. La menor, que incluso había preparado un cartel para el concierto de esa noche, reaccionó con entusiasmo al ver a la cantante.

El futbolista del Arsenal relató
El futbolista del Arsenal relató que la menor solo miró a la cantante durante el desayuno y no mantuvo ningún contacto directo (Instagram/@jorginhofrello)

“Mi hija, como cualquier niño, la reconoció, se emocionó y solo quiso asegurarse de que era ella”, escribió Jorginho.

El futbolista fue enfático en señalar que la niña no llegó a acercarse a Chappell Roan.

“Y lo peor es que ni siquiera se le acercó. Simplemente pasó cerca de la mesa de la cantante, miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a sentarse con su mamá. No dijo nada, no pidió nada”, sostuvo en su publicación, redactada en portugués e inglés.

Pese a ello, Jorginho aseguró que un guardia de seguridad se acercó a la mesa donde se encontraban su esposa y su hija “de manera extremadamente agresiva” para señalar que la menor había “faltado el respeto” y “acosado” a otras personas, en referencia a la artista.

Según el jugador, el guardia llegó incluso a amenazar con presentar una queja formal ante el hotel. “Mi hija de 11 años estaba ahí sentada llorando”, escribió.

Según Jorginho, la seguridad del
Según Jorginho, la seguridad del hotel amenazó con presentar una queja formal y dejó a su hija llorando y afectada (Instagram/@catcavelli)

“Honestamente, no sé en qué momento simplemente pasar cerca de una mesa y mirar para ver si alguien está ahí puede considerarse acoso”, cuestionó. Agregó que su hija “quedó muy afectada y lloró mucho”.

Jorginho, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en clubes de alta exposición mediática como el Chelsea, el Arsenal y la Juventus, afirmó tener experiencia en el manejo de la vida pública.

“He convivido con el fútbol, la exposición pública y personas conocidas durante muchos años, y entiendo muy bien lo que son el respeto y los límites. Lo que ocurrió ahí no fue eso. Era simplemente una niña admirando a alguien”, sentenció.

El deportista cerró su mensaje con una crítica directa a Roan, a quien etiquetó en la publicación, y con un llamado a sus seguidores: “Sin tus fans, no serías nada. Y a los fans: ella no se merece tu cariño”.

Su esposa Catherine Harding replicó las declaraciones de Jorginho en sus propias historias de Instagram, incluyendo una fotografía del cartel que la niña había elaborado para el concierto.

Catherine Harding, esposa del jugador,
Catherine Harding, esposa del jugador, replicó la denuncia en sus redes sociales e incluyó una foto del cartel que la niña había hecho para el concierto (Instagram/@catcavelli)

Chappell Roan negó haber enviado un guardia de seguridad

Al día siguiente, el 22 de marzo, Chappell Roan abordó el incidente a través de sus propias historias de Instagram y desmintió haber ordenado la intervención del guardia de seguridad.

“Solo voy a contar mi parte de lo que pasó hoy con una madre y una niña que estuvieron involucrados con un guardia de seguridad que no era mi seguridad personal”, afirmó la ganadora del Grammy al inicio de su mensaje.

La intérprete aseguró no haber visto a la mujer ni a la niña en ningún momento.

“Yo estaba simplemente desayunando en mi hotel. Creo que estas personas también se hospedaban en el hotel”, señaló, y fue categórica al negar haber dado instrucción alguna: “Yo no le pedí al guardia de seguridad que fuera a hablarle a esa madre y esa niña”.

En esa misma línea, Roan reconoció que la actuación del guardia fue injusta. “Es injusto que la seguridad simplemente asuma que alguien no tiene buenas intenciones cuando no tienen ninguna razón para creerlo, porque ni siquiera hubo ninguna acción”, expresó.

Finalmente, la cantante de “HOT TO GO!” ofreció disculpas directamente a las afectadas: “Le pido disculpas a la madre y a la niña porque alguien estaba asumiendo algo que ustedes harían, y si se sintieron incómodos, eso me pone muy triste. No se lo merecían”.

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