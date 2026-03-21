El motivo inesperado por el que Ryan Gosling jamás aceptaría ir al espacio, ni aunque Andy Weir lo pidiera

Ryan Gosling revela en el pódcast New Heights que nunca viajaría al espacio, pese a protagonizar la película de ciencia ficción Project Hail Mary

En una charla relajada en el pódcast deportivo y de entretenimiento New Heights, Ryan Gosling confesó que nunca viajaría al espacio, pese a haber interpretado a un personaje relacionado con la exploración espacial en su nueva película Project Hail Mary.

Al ser consultado sobre el tema por los presentadores, Travis y Jason Kelce, el actor fue contundente: “No tengo ningún interés en ir al espacio”. Gosling explicó que su negativa a embarcarse en un viaje espacial proviene principalmente de razones personales y familiares. Señaló que, aunque la ciencia ficción y los vuelos espaciales ganan cada vez más popularidad, su prioridad es estar cerca de sus seres queridos y vivir la experiencia solo desde la ficción.

Durante el episodio emitido en marzo de 2024, el actor amplió los motivos detrás de su postura, aclarando que no es la falta de curiosidad lo que lo detiene, sino el deseo de no alejarse de su entorno familiar. “No quiero ir. Quiero fingir que voy”, comentó en tono distendido, resaltando que prefiere vivir esas aventuras a través de la actuación y no en la realidad.

El actor prioriza la cercanía con su familia y considera que las experiencias valiosas se viven en la Tierra, no en el espacio exterior (Jonathan Olley © 2025 Amazon Content Services LLC)

El actor, padre de dos hijos y conocido por papeles en cine de ciencia ficción, insistió en que para él, lo realmente importante sucede en la Tierra. "Creo que todo el mundo se enfoca en lo monumental que sería conocer vida extraterrestre o viajar fuera del planeta, pero para mí, lo importante sucede aquí abajo“, expresó en la conversación recogida por New Heights.

El formato del pódcast permitió a Gosling compartir estas reflexiones de forma espontánea y sin filtros. Reconoció que ni los compromisos del trabajo ni la presión mediática han cambiado su parecer sobre los límites personales y la importancia de la familia.

Los motivos de Gosling para evitar el espacio

Durante la entrevista, Gosling profundizó en su decisión de no participar en misiones espaciales. Indicó que su familia es su prioridad principal, lo que motiva su rechazo a experimentar los desafíos del espacio fuera del ámbito cinematográfico. Explicó que la distancia y el riesgo, elementos inherentes a las misiones espaciales, son incompatibles con su deseo de permanecer junto a sus seres queridos.

Gosling detalla que el riesgo y la distancia de una misión espacial son incompatibles con su deseo de permanecer junto a sus seres queridos

Gosling, cuya carrera se ha visto marcada por papeles en películas de ciencia ficción, reflexionó sobre cómo la actuación le permite explorar lo desconocido sin asumir riesgos reales. Enfatizó que su relación con la ciencia ficción está arraigada en el deseo de comprender experiencias extraordinarias a través del arte, no mediante la aventura personal.

La influencia de la ciencia ficción y Andy Weir

Más allá de su resistencia a ir al espacio, el actor compartió su perspectiva sobre la ciencia ficción y el sentido de esperanza que puede ofrecer. Destacó la influencia de Andy Weir, autor bestseller de ciencia ficción, cuya novela es la base de la película Project Hail Mary, cuyo estreno está previsto para el 20 de marzo. Sobre Weir, Gosling afirmó: “Andy Weir cree en lo que somos capaces de hacer como humanidad”.

El actor consideró que lo que diferencia esta historia de otras de corte apocalíptico es que, a su juicio, “no pretende que el futuro sea temible, sino algo que debemos descifrar juntos”. Valoró la oportunidad de transmitir este mensaje en la pantalla, especialmente como padre que piensa en el impacto que las historias pueden tener en las nuevas generaciones.

Gosling y el desafío de actuar junto a criaturas alienígenas

Gosling consideró un reto actoral y emocional interpretar un personaje que interactúa con una criatura alienígena atípica en Project Hail Mary (REUTERS/Mario Anzuoni)

Al abordar la posibilidad de vida extraterrestre durante New Heights, Gosling observó que la conversación pública ya no gira tanto en torno a si existen los alienígenas, sino a dónde se encuentran y cuándo aparecerán.

Aportó su escepticismo respecto de algunas teorías tradicionales: “No creo que estén chocando. Si tienen la tecnología para llegar aquí, seguro no están perdiendo el control justo en la entrada”, señaló.

La charla abordó también el enfoque de Andy Weir para imaginar criaturas extraterrestres distintas de los estereotipos habituales. Gosling puntualizó: “tiene cinco brazos, no tiene rostro y ni siquiera habla como nosotros” para describir al ser creado en la historia. Reconoció que este concepto supuso un desafío emocional y artístico a la hora de construir su personaje junto a un compañero tan particular en la ficción.