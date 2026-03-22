Niall Horan recordó la muerte de Liam Payne: “Pasé de la conmoción a la tristeza y luego a la rabia”

La muerte de Liam Payne impulsa una etapa más madura y reflexiva en la carrera de Niall Horan (Instagram/@niallhoran/Snapchat/@liampayne)

El impacto de la muerte de Liam Payne en la vida de Niall Horan marcó un antes y un después en su carrera y en su desarrollo personal. El exintegrante de One Direction relató en una entrevista con GQ Hype el proceso de duelo que atravesó tras perder a su amigo y compañero el 16 de octubre de 2024, una experiencia que influyó de manera decisiva en la creación de su cuarto álbum, Dinner Party.

Según detalló GQ, el fallecimiento de Liam Payne llevó a Niall Horan a replantearse tanto su trayectoria artística como su vida cotidiana. La noticia lo sorprendió mientras se encontraba de gira y lo obligó a detenerse, revisar su pasado y reflexionar sobre los momentos compartidos con Payne. Este duelo personal se convirtió en una fuente de inspiración para su música, funcionando como catalizador de una etapa más introspectiva y madura.

Horan y Payne se conocieron como adolescentes durante la formación de One Direction en el concurso televisivo británico Factor X. Tras la disolución del grupo, sus caminos se distanciaron, pero volvieron a encontrarse en Buenos Aires poco antes del fallecimiento de Payne. En diálogo con GQ, Horan subrayó que ese reencuentro fue especial, ya que revivieron la complicidad y camaradería que los unió durante sus años de éxito mundial.

El dolor de una pérdida inesperada

La muerte de Liam Payne representó un golpe grave para familiares, compañeros y seguidores en todo el mundo. Horan relató a GQ el momento en que recibió la noticia: “Recuerdo haber recibido un mensaje... No podía creerlo. Alguien tan joven... no esperas enterarte de su muerte, sobre todo alguien a quien acabas de ver. Pasé de la conmoción a la tristeza y luego a la rabia”.

(Yui Mok/PA vía AP)

El artista explicó que el duelo lo sumergió en recuerdos de su juventud: viajes, giras, ensayos y momentos de complicidad que compartió exclusivamente con Payne. “Son recuerdos que solo él y yo podemos compartir, porque tienes un equipo y gente a tu alrededor todo el tiempo, pero siempre dijimos que solo nosotros tenemos esa experiencia, nadie más la tiene”, contó Horan.

Después del funeral, que reunió a exintegrantes de la banda y familiares en un entorno privado, Horan optó por aislarse temporalmente para asimilar la pérdida. Se refugió en su hogar y en la composición, iniciando así un proceso creativo distinto.

La influencia de la muerte de Liam Payne en Dinner Party

La experiencia del duelo quedó reflejada en el desarrollo artístico de Niall Horan, especialmente en su nuevo álbum, Dinner Party. Un ejemplo concreto es el tema End of an Era, escrito junto a John Ryan y Julian Bunetta, colaboradores habituales del cantante. Las letras exploran la nostalgia, el paso del tiempo y la dificultad de las despedidas.

Julian Bunetta describió en GQ el proceso detrás de la canción: “La reescribimos dos o tres veces, tal vez, solo para captar la esencia del sentimiento. Seguimos trabajando en ella hasta que sentimos que estaba bien. Y me encanta. Sería fácil no escribir sobre ello porque es un tema difícil. Así que estoy orgulloso de él por haberlo hecho”.

Niall Horan detiene su gira para reflexionar tras conocer la noticia del fallecimiento de Liam Payne (Reuters)

El compositor adoptó un enfoque más honesto y directo, con una instrumentación íntima y mayor atención a la dimensión emotiva. El duelo, junto a otros momentos de cambio, favoreció un registro lírico más profundo y evidenció una evolución tanto personal como creativa.

Un nuevo comienzo para Niall Horan

El fallecimiento de Payne coincidió con una etapa de crecimiento en la vida de Horan. Cumplió 30 años, se mudó con su pareja Amelia Woolley y adoptó rutinas más estables que le permitieron encontrar un mayor equilibrio personal.

Horan destacó ante GQ la importancia de esa estructura cotidiana y el apoyo de su pareja: “Tener a alguien con quien desahogarme, escuchar y ser escuchado es importantísimo... Me alegro de haberla encontrado. Y ella es maravillosa y tiene su propia vida. Me encanta la vida que tenemos”.

Niall Horan inicia una nueva etapa de crecimiento personal y profesional tras cumplir 30 años y afrontar la muerte de Liam Payne

El nuevo entorno le permitió disfrutar de hábitos simples: ejercicio, paseos con su perro, reuniones con amigos y tiempo en casa. Según comentó a la revista, estos cambios lo alejaron del ritmo acelerado de sus años de juventud y le ayudaron a consolidar una visión más consciente de sus prioridades.

La muerte de Liam Payne supuso un punto de inflexión para Niall Horan, reavivando recuerdos y afectos del pasado y motivando una búsqueda de sentido y honestidad en su obra. En este proceso, Horan ha encontrado en la música una herramienta para explorar emociones complejas, consolidando una etapa marcada por la madurez y la autoexploración artística.