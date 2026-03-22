Entretenimiento

Niall Horan recordó la muerte de Liam Payne: “Pasé de la conmoción a la tristeza y luego a la rabia”

En una entrevista con GQ Hype, el cantante contó cómo la pérdida de su amigo y excompañero de One Direction transformó su vida y su música

Guardar
La muerte de Liam Payne
La muerte de Liam Payne impulsa una etapa más madura y reflexiva en la carrera de Niall Horan (Instagram/@niallhoran/Snapchat/@liampayne)

El impacto de la muerte de Liam Payne en la vida de Niall Horan marcó un antes y un después en su carrera y en su desarrollo personal. El exintegrante de One Direction relató en una entrevista con GQ Hype el proceso de duelo que atravesó tras perder a su amigo y compañero el 16 de octubre de 2024, una experiencia que influyó de manera decisiva en la creación de su cuarto álbum, Dinner Party.

Según detalló GQ, el fallecimiento de Liam Payne llevó a Niall Horan a replantearse tanto su trayectoria artística como su vida cotidiana. La noticia lo sorprendió mientras se encontraba de gira y lo obligó a detenerse, revisar su pasado y reflexionar sobre los momentos compartidos con Payne. Este duelo personal se convirtió en una fuente de inspiración para su música, funcionando como catalizador de una etapa más introspectiva y madura.

Horan y Payne se conocieron como adolescentes durante la formación de One Direction en el concurso televisivo británico Factor X. Tras la disolución del grupo, sus caminos se distanciaron, pero volvieron a encontrarse en Buenos Aires poco antes del fallecimiento de Payne. En diálogo con GQ, Horan subrayó que ese reencuentro fue especial, ya que revivieron la complicidad y camaradería que los unió durante sus años de éxito mundial.

El dolor de una pérdida inesperada

La muerte de Liam Payne representó un golpe grave para familiares, compañeros y seguidores en todo el mundo. Horan relató a GQ el momento en que recibió la noticia: “Recuerdo haber recibido un mensaje... No podía creerlo. Alguien tan joven... no esperas enterarte de su muerte, sobre todo alguien a quien acabas de ver. Pasé de la conmoción a la tristeza y luego a la rabia”.

(Yui Mok/PA vía AP)
(Yui Mok/PA vía AP)

El artista explicó que el duelo lo sumergió en recuerdos de su juventud: viajes, giras, ensayos y momentos de complicidad que compartió exclusivamente con Payne. “Son recuerdos que solo él y yo podemos compartir, porque tienes un equipo y gente a tu alrededor todo el tiempo, pero siempre dijimos que solo nosotros tenemos esa experiencia, nadie más la tiene”, contó Horan.

Después del funeral, que reunió a exintegrantes de la banda y familiares en un entorno privado, Horan optó por aislarse temporalmente para asimilar la pérdida. Se refugió en su hogar y en la composición, iniciando así un proceso creativo distinto.

La influencia de la muerte de Liam Payne en Dinner Party

La experiencia del duelo quedó reflejada en el desarrollo artístico de Niall Horan, especialmente en su nuevo álbum, Dinner Party. Un ejemplo concreto es el tema End of an Era, escrito junto a John Ryan y Julian Bunetta, colaboradores habituales del cantante. Las letras exploran la nostalgia, el paso del tiempo y la dificultad de las despedidas.

Julian Bunetta describió en GQ el proceso detrás de la canción: “La reescribimos dos o tres veces, tal vez, solo para captar la esencia del sentimiento. Seguimos trabajando en ella hasta que sentimos que estaba bien. Y me encanta. Sería fácil no escribir sobre ello porque es un tema difícil. Así que estoy orgulloso de él por haberlo hecho”.

Niall Horan detiene su gira
Niall Horan detiene su gira para reflexionar tras conocer la noticia del fallecimiento de Liam Payne (Reuters)

El compositor adoptó un enfoque más honesto y directo, con una instrumentación íntima y mayor atención a la dimensión emotiva. El duelo, junto a otros momentos de cambio, favoreció un registro lírico más profundo y evidenció una evolución tanto personal como creativa.

Un nuevo comienzo para Niall Horan

El fallecimiento de Payne coincidió con una etapa de crecimiento en la vida de Horan. Cumplió 30 años, se mudó con su pareja Amelia Woolley y adoptó rutinas más estables que le permitieron encontrar un mayor equilibrio personal.

Horan destacó ante GQ la importancia de esa estructura cotidiana y el apoyo de su pareja: “Tener a alguien con quien desahogarme, escuchar y ser escuchado es importantísimo... Me alegro de haberla encontrado. Y ella es maravillosa y tiene su propia vida. Me encanta la vida que tenemos”.

Niall Horan inicia una nueva
Niall Horan inicia una nueva etapa de crecimiento personal y profesional tras cumplir 30 años y afrontar la muerte de Liam Payne

El nuevo entorno le permitió disfrutar de hábitos simples: ejercicio, paseos con su perro, reuniones con amigos y tiempo en casa. Según comentó a la revista, estos cambios lo alejaron del ritmo acelerado de sus años de juventud y le ayudaron a consolidar una visión más consciente de sus prioridades.

La muerte de Liam Payne supuso un punto de inflexión para Niall Horan, reavivando recuerdos y afectos del pasado y motivando una búsqueda de sentido y honestidad en su obra. En este proceso, Horan ha encontrado en la música una herramienta para explorar emociones complejas, consolidando una etapa marcada por la madurez y la autoexploración artística.

Temas Relacionados

Niall HoranOne DirectionDueloIndustria MusicalGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La razón por la que George MacKay evita las franquicias y busca el riesgo en cada papel dentro de Hollywood

Tras el éxito de 1917, el intérprete británico decidió rechazar el camino fácil y explorar personajes intensos, defendiendo un método extremo para mantener su autenticidad y salud mental, según relató en una entrevista con Esquire

La razón por la que

El significado de la canción inicial en El Rey León: cómo una frase modificó la apertura más famosa de Disney

La introducción en zulú de la película esconde un mensaje de poder y herencia que pocos conocían, aportando profundidad simbólica y un vínculo genuino con África

El significado de la canción

Los cambios que tuvo que enfrentar Cillian Murphy para protagonizar ‘Peaky Blinders’ durante casi 10 años

El actor se sometió a una nueva rutina de alimentación y de ejercicio para lograr el perfil físico de Thomas Shelby

Los cambios que tuvo que

La razón por la que John Lithgow casi renuncia a ser Dumbledore en la serie de “Harry Potter”

El actor evaluó abandonar su papel en la nueva producción que adapta la obra de J.K. Rowling por una controversia que aún genera debate

La razón por la que

El streaming dispara ingresos y rompe récord histórico en 2025

Datos oficiales muestran cómo la música grabada vive un auge sin precedentes gracias al pago por suscripción y al resurgir de los formatos clásicos

El streaming dispara ingresos y
DEPORTES
La historia detrás del mito

La historia detrás del mito del colgante del Chino Maidana con el diente de Mayweather: el derechazo inolvidable que marcó la épica revancha

Jugó en la Selección y fue campeón con River Plate, aunque confiesa: “No lo disfruté como debía, me faltó patear el tablero”

Tras la victoria de Racing y la derrota de Independiente, así está la tabla del Torneo Apertura: el cronograma de la fecha 12

Racing le ganó 2-1 a Belgrano en Córdoba y se arrimó a la punta de su zona en el Torneo Apertura

Mariano Kestelboim, la reconversión que impulsa su carrera: título en Asunción y salto al top 100

TELESHOW
Luke Cresswell, el creador de

Luke Cresswell, el creador de STOMP, antes de llegar a Buenos Aires tras 16 años: “El ritmo y el humor son universales”

Fabio Alberti regresa al teatro con Peperino Pómoro y revive el humor de los ‘90: “Cada día se me ocurren cosas nuevas”

El Chino Volpato relató cómo fue su lucha contra el cáncer para regresar a los escenarios: “Fue un baldazo de agua fría”

Leo Damario y Antonella Kruger, director y actriz de Solo Fanáticos: “El cine argentino no le daba lugar a mujeres así”

Pablo Echarri, el riesgo de creerse exitoso y el guiño a Guillermo Francella: “La realidad nos va juntando a todos”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador incautó más de 2,9

Ecuador incautó más de 2,9 toneladas de droga cerca de las islas Galápagos en un operativo con EEUU

El G7 condenó los ataques “injustificables e imprudentes” del régimen de Irán contra los países del Golfo

Bolivia elige autoridades regionales en una elección que definirá el mapa político de los próximos años

Liubov Tsybulska, experta en guerra híbrida: “América Latina es muy susceptible a la narrativa rusa y el Kremlin lo sabe”

“De la noche a la mañana perdí a mi hija”: una mujer uruguaya lucha por regresar con la bebé que adoptó y luego le fue quitada