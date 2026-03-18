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A casi un año y medio de la muerte de Liam Payne, Kate Cassidy presenta a su nueva pareja

El anuncio sorprendió a seguidores y generó reacciones diversas en redes sociales, aunque la comunidad de fans expresó su apoyo y respaldó la decisión de mirar hacia adelante

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Kate Cassidy muestra su nuevo novio por primera vez en redes sociales un año después de la pérdida de Liam Payne.

La vida sentimental de Kate Cassidy, quien fuera pareja del fallecido Liam Payne, ha experimentado un cambio tras informar en redes sociales que ha iniciado una nueva relación tras casi un año y medio de la muerte del cantante.

Según E! Online, la noticia provocó numerosas muestras de apoyo entre la comunidad digital y los seguidores de One Direction, quienes han acompañado a Cassidy durante su proceso de duelo y recuperación personal.

Kate Cassidy, que fue pareja de Liam Payne durante dos años y estuvo al lado del cantante en el momento de su muerte, anunció en TikTok, en las últimas horas, que está saliendo con un hombre identificado como Michael. El video, donde ambos aparecen sonrientes y compartiendo gestos afectivos, marca el inicio confirmado de su nueva relación sentimental un año después de la pérdida del integrante de la célebre banda británica.

Kate Cassidy anuncia el inicio
Kate Cassidy anuncia el inicio de una nueva relación sentimental en redes sociales

Tras el fallecimiento de Payne en Buenos Aires, en 2024, Cassidy dedicó varios meses al duelo e hizo pública su evolución emocional mediante publicaciones en TikTok e Instagram. A lo largo de este periodo, mantuvo a los seguidores informados, solicitando privacidad en los momentos más duros y, posteriormente, compartiendo abiertamente cómo lograba avanzar con el paso del tiempo.

El apoyo de la comunidad y los fans de One Direction

La reacción en las plataformas digitales fue inmediata. Usuarios y aficionados de One Direction enviaron mensajes alentadores, defendiendo el derecho de Cassidy a reconstruir su vida amorosa. “Te queremos Kate, todos extrañamos a Liam y siempre será así, pero mereces volver a sentir amor”, señaló una seguidora en un comentario citado por el medio.

Otros usuarios destacaron la felicidad visible en Cassidy y la valoraron por su honestidad al mostrar el proceso hacia la recuperación emocional. Las respuestas incluyeron testimonios de personas que atravesaron duelos similares, subrayando la importancia de retomar el rumbo tras la pérdida de un ser querido.

El proceso de duelo de Kate Cassidy tras la muerte de Liam Payne

Un año después de la
Un año después de la muerte de Liam Payne, Kate Cassidy vuelve a encontrar el amor

En los meses previos al anuncio, Kate Cassidy compartió pensamientos sobre su proceso de duelo en redes sociales. Relató que fechas como el Día de San Valentín continuaban siendo difíciles, aunque por primera vez pudo pasar esa jornada sin llorar.

En sus publicaciones, Cassidy expresó: “No se supera el dolor; se avanza con él, transformando el amor en una forma distinta”.

La joven describió su vivencia como un ejercicio de avanzar llevando consigo el recuerdo y el afecto, sin pretender reemplazarlos. Esta actitud fue recibida positivamente, consolidando el vínculo entre Cassidy y quienes la siguen en línea.

Reacciones públicas tras el fallecimiento de Liam Payne

La reacción positiva de los
La reacción positiva de los seguidores frente a la honestidad de Kate Cassidy sobre su duelo

La noticia del fallecimiento de Liam Payne, en un accidente en un hotel de Buenos Aires a los 31 años, conmocionó a la industria musical internacional. Exintegrantes de One DirectionHarry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson— y artistas como Ed Sheeran, Simon Cowell y Camila Cabello, expresaron públicamente su pesar y rindieron homenaje al cantante mediante mensajes en redes sociales.

La familia de Payne recalcó que será recordado por su “alma bondadosa, valiente y divertida”. La banda, en un comunicado conjunto difundido en línea y citado por E! Online, subrayó las memorias compartidas y el cariño que unió al grupo y a sus seguidores.

También recibieron notoriedad las muestras de apoyo y los homenajes de figuras del entretenimiento, incluyendo miembros de bandas como 5 Seconds of Summer y Backstreet Boys, lo que evidenció el impacto personal y artístico de Payne.

Como reflexión final, Kate Cassidy ha expuesto que, aunque la ausencia permanece, transformar el cariño en motivación para vivir nuevas etapas es parte fundamental del proceso de recuperación y crecimiento tras la pérdida.

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