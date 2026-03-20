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Uno por uno: quiénes son los villanos que enfrentará Spider-Man en “Brand New Day”

Desde Punisher hasta Boomerang, cada adversario aporta una dinámica distinta a la película, intensificando el ambiente urbano y oscuro que marcará el regreso de Peter Parker a las calles de Nueva York

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"Spider-Man: Brand New Day" inicia una nueva era en el universo Marvel con su estreno el 31 de julio en cines (Marvel Studios)

El estreno de Spider-Man: Brand New Day está próximo y promete inaugurar una etapa oscura para Peter Parker en Nueva York, con un enfoque en los nuevos antagonistas que desafiarán al superhéroe y marcarán el rumbo del Universo Cinematográfico de Marvel. Según Espinof, la película, que llegará a los cines el 31 de julio, adelanta la aparición de varias amenazas y misterios relevantes para esta nueva entrega.

La película "Spider-Man: Brand New
La película "Spider-Man: Brand New Day" introduce una etapa más oscura en la vida de Peter Parker en Nueva York (Captura de tráiler oficial)

La historia se desarrolla tras los eventos finales de Spider-Man: No Way Home, cuando Peter Parker toma decisiones fundamentales para proteger la ciudad y el multiverso. El hechizo del Doctor Strange, que provocó la llegada de villanos de otras dimensiones y el sacrificio de la identidad de Peter, deja a todos sin recuerdos de quién es realmente. Luego de la dolorosa muerte de su tía May, el protagonista inicia un nuevo ciclo, marcado por el aislamiento y la transformación de su vida, según detalló Espinof.

Los villanos confirmados en “Spider-Man: Brand New Day”

Punisher

El regreso de Jon Bernthal
El regreso de Jon Bernthal como Frank Castle introduce tensión y posibles alianzas inesperadas en el universo de Spider-Man (Sony Pictures/Marvel Studios)

De acuerdo con Espinof, uno de los antagonistas de mayor peso en el adelanto es Frank Castle, conocido en los cómics como Punisher e interpretado por Jon Bernthal. Este personaje es un antihéroe: en ocasiones ha sido rival de Spider-Man y en otras, potencial aliado. Su participación podría generar un vínculo ambiguo con Peter Parker.

El Escorpión

El supervillano MacDonald “Mac” Gargan, apodado El Escorpión y encarnado por Michael Mando, regresa tras su aparición en Spider-Man: Homecoming. En los cómics, Gargan fue detective privado contratado para espiar a Peter Parker, pero terminó transformado por un experimento que le otorgó fuerza, agilidad y una armadura con cola mecánica destinada a enfrentar a Spider-Man.

Tombstone

Tombstone, cuyo nombre real es Lonnie Lincoln, figura en los cómics como uno de los criminales más temidos de Nueva York y enemigo constante de Spider-Man y Daredevil. Es conocido por su complexión albina, su piel prácticamente indestructible y su fuerza superior. Además, destaca como jefe mafioso relacionado con el crimen organizado, describió Espinof.

Boomerang

La destreza de Fred Myers
La destreza de Fred Myers con los bumeranes aporta un elemento letal y distintivo a la galería de villanos (Captura de tráiler oficial)

Otro adversario relevante es Boomerang. Frederick “Fred” Myers, denominado así por su destreza con los bumeranes, no posee superpoderes, pero destaca por su puntería letal, su fuerza física, reflejos y un arsenal de armas explosivas. Esta presencia potencia el tono callejero y peligroso de la película bajo la dirección de Destin Daniel Cretton.

La Mano

Entre las amenazas colectivas sobresale La Mano, una antigua orden ninja conocida por coludirse con el crimen organizado alrededor del mundo y por dominar la magia.

Personajes secundarios y misterios sin resolver

El avance muestra también a otros personajes cuya función como adversarios no está confirmada. Sobresale la incorporación de Sadie Sink, cuyo papel se mantiene en secreto. Existen teorías de fanáticos que la vinculan a Jean Grey, de los X-Men, pero Espinof aclara que no existe confirmación oficial sobre si será enemiga o aliada.

La presencia de Sadie Sink
La presencia de Sadie Sink en el avance genera expectativas sobre su papel secreto en la nueva producción (Sony Entertainment)

Por otra parte, el filme reúne figuras reconocidas como Bruce Banner/Hulk, M.J. y Ned Leeds. El hechizo del Doctor Strange provoca que estos personajes olviden la identidad de Peter Parker, afectando su relación con él, pero sin convertirlos en antagonistas principales.

Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, confirma la continuidad de los cameos y conexiones del universo Marvel, aunque su presencia esta vez no tendrá un rol antagónico.

El director Cretton busca rescatar la esencia de los cómics al presentar a Spider-Man solo frente a nuevas y viejas amenazas, en un entorno impactado por la desmemoria y el duelo, factores que redefinen el futuro del héroe.

El futuro de Spider-Man se
El futuro de Spider-Man se enmarca en un entorno marcado por el duelo y la soledad, ejes centrales de la nueva entrega de Marvel (Sony Pictures/Marvel Studios)

Las especulaciones en torno a la identidad de Sadie Sink y las posibles alianzas o traiciones refuerzan la sensación de incertidumbre. Como destaca Espinof, el público espera tanto la acción clásica como revelaciones inesperadas a lo largo de la trama.

La película, situada íntegramente en Nueva York, mantiene la tradición de historias urbanas de Spider-Man, al tiempo que introduce nuevos villanos y una atmósfera más oscura y personal para el personaje central.

El futuro inmediato de Spider-Man se perfila como uno de los más complejos de su historia cinematográfica, anticipando que cada decisión y enfrentamiento marcará la evolución del héroe en esta nueva etapa.

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