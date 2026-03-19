El día en que Jane Seymour se casó con Freddie Mercury ante miles de personas

Jane Seymour recordó cuando “se casó” con Freddie Mercury en un evento benéfico en Londres. (Andre Csillag/Shutterstock)

Jane Seymour compartió recientemente un testimonio sobre su participación en el evento benéfico Fashion Aid, celebrado en 1985 en el Royal Albert Hall de Londres, donde protagonizó una escena simbólica junto a Freddie Mercury frente a miles de asistentes.

El relato fue difundido a través de un video en TikTok, en el que ofreció detalles de la experiencia y de la dinámica detrás del espectáculo.

La actriz explicó que en ese momento trabajaba como modelo y fue convocada para formar parte del evento, organizado con el objetivo de recaudar fondos para combatir la hambruna en África.

Según relató, los organizadores decidieron asignarle un papel específico dentro del show: “De todos modos, decidieron que yo debía ser la novia de Freddie Mercury”, señaló.

Jane Seymour se vistió de novia para un evento benéfico junto a Freddie Mercury. (Captura de video)

Para la presentación, Jane Seymour vistió un traje nupcial diseñado por David y Elizabeth Emanuel.

En su testimonio, describió las condiciones en las que se preparó antes de salir al escenario y detalló los accesorios que formaban parte del vestuario y las dificultades físicas que implicaban.

“Estoy entre bastidores. Llego — tranquila, inocente, actriz inglesa... me hicieron el cabello enorme, me pusieron en este vestido extraordinario con el que apenas podía caminar”, contó.

Jane Seymour admitió que usar el vestido de novia fue complicado. (Captura de video)

Y añadió: “Me pusieron una corona de flores alrededor de la cabeza que, hasta el día de hoy, recuerdo por la migraña que me provocó. Y un ramo enorme que apenas podía sostener”.

En su narración, mencionó además el ambiente detrás del escenario y la presencia de otras figuras destacadas de la música de la época.

“Recuerdo que en un momento estoy entre bastidores y de repente creo que estoy flanqueada por David Bowie, Boy George y Freddie Mercury. Creo que miraban a través de mí — lo cual era difícil, considerando la cantidad de cabello y glamour que me habían puesto. Yo era, hay que entenderlo, lo más nupcial que se pueda imaginar”, explicó.

Jane Seymour recordó cómo fue estar rodeada de los artistas más importantes de la época. (Captura de video)

El número había sido ensayado previamente; sin embargo, durante la presentación en vivo ocurrió una acción que no formaba parte de lo planeado.

“Freddie está simplemente pavoneándose, siendo Freddie Mercury, y se supone que yo soy su novia, así que voy corriendo detrás de él lo más rápido que puedo — con este vestido enorme, este tocado que me estaba matando y las flores que apenas podía cargar, pero con una sonrisa en el rostro”, dijo.

Fue en ese contexto cuando se produjo el momento inesperado: “Y Freddie de repente se convierte, como, en el novio — ¡y me besa! Me besa. Justo delante de todo el mundo. Luego agarra mis flores, mira al público y las lanza. Ese objeto — si hubiera golpeado a alguien, podría haberle hecho daño seriamente”, dijo.

Jane Seymour aseveró que el beso con Freddie Mercury no estaba planeado. (Captura de video)

El evento Fashion Aid reunió a diversas figuras del entretenimiento y la moda en una puesta en escena que combinó música en vivo y desfiles, con fines benéficos. La participación de Freddie Mercury formó parte de los actos centrales del espectáculo, diseñado para atraer atención mediática y recaudar fondos.

Al finalizar su relato, Jane Seymour hizo referencia al significado que tuvo esa experiencia en su trayectoria personal: “Fue un momento absolutamente sublime, y creo que uno de los grandes recuerdos de mi vida fue ser la esposa de Freddie Mercury”.