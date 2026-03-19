Cillian Murphy definió su conexión con Tommy Shelby: “Nunca tuve esta relación con ningún otro personaje”

Murphy considera que esta nueva película representa una oportunidad única de cerrar la historia de Tommy Shelby con honestidad y profundidad.

Cillian Murphy regresa como Tommy Shelby y analiza el desenlace de Peaky Blinders, que se estrena el 20 de marzo, con un final cargado de emociones centrado en la redención y la familia.

En una entrevista con la revista británica Radio Times, el actor irlandés detalló los desafíos y motivos detrás de su vuelta al personaje en el largometraje El Hombre Inmortal, donde la saga profundiza en los conflictos internos del protagonista y muestra una transformación que involucra destino, familia y el reencuentro con viejas heridas.

Murphy considera que esta nueva película representa una oportunidad única de cerrar la historia de Tommy Shelby con honestidad y profundidad. El intérprete afirmó que el guion de Steven Knight posibilita descubrir dimensiones del personaje que aún no se habían tratado, entre ellas la posibilidad de redención y la carga de la herencia familiar.

El regreso de Tommy Shelby y el desenlace de Peaky Blinders

La relación entre Cillian Murphy y Steven Knight impulsa una narrativa marcada por el destino y los matices del antihéroe defectuoso (Portada Radio Times)

Al leer por primera vez el guion, el actor señaló que “me di cuenta de que era especial… ese estilo occidental sin palabras, fue instantáneamente memorable, si eso no es un oxímoron. Tan audaz y tan confiado. Sabía que quería hacerlo”.

Durante más de 13 años interpretó a Tommy, lo que transformó su carrera y su vínculo con el personaje. “Tommy Shelby conduce la moto y yo estoy en el sidecar diciendo: ‘Está bien, hombre, confío en ti’, y luego se va. Muy rápidamente me convertí en el pasajero y él en el conductor”, relató.

En esa misma línea, profundizó sobre la conexión que desarrolló con el protagonista a lo largo del tiempo: “Nunca tuve esta relación con ningún otro personaje. Algo sucede, algún intercambio de átomos. Con el tiempo, Tommy se fue volviendo más parte de mí”.

El proceso creativo junto a Knight se distingue por una relación muy particular. Murphy comentó: “Tenemos una cosa simbiótica extraña. Steve tiene un talento sobrenatural. Si le lanzas una idea, él la devuelve infinitamente mejor”. Esta colaboración estableció una narrativa marcada por el destino y la complejidad de Tommy Shelby.

La trama de El Hombre Inmortal explora temas de redención y el peso de la herencia familiar en la vida de Tommy Shelby (Netflix)

Consultado sobre la redención como tema central, el actor subrayó que “Steve siempre ha dicho que Tommy es un buen hombre haciendo cosas malas para un buen fin”. Aun así, precisó que, fuera de su paso por la guerra, Tommy ha matado a unas 15 personas, según los cálculos del propio Shelby en la serie, y dirigió un esquema criminal violento.

La motivación por interpretar a un antihéroe defectuoso es una cuestión de matices. “No me sorprende que a la gente le encanten los antihéroes defectuosos. Es mucho más atractivo e interesante que el héroe de mandíbula cuadrada y el villano nefasto”, sostuvo el actor en diálogo con Radio Times.

La familia y el trauma en la nueva película

La trama ubica al protagonista en una casa de campo deteriorada, superado por las muertes de su hermano Arthur y su hija Ruby, fallecida de tuberculosis durante la sexta temporada. El personaje escribe unas memorias y recibe la visita de Kaulo, tía gitana de su hijo Duke, quien intenta ayudarlo con rituales espirituales.

Tommy Shelby enfrenta el dolor por la muerte de su hermano Arthur y su hija Ruby, sumido en la culpa y el abandono familiar (Netflix)

Murphy reconoció que Tommy prefiere el misticismo gitano a la medicina convencional. En cuanto a su experiencia personal, reflexionó: “A veces, cuando estás actuando, las palabras salen al aire y simplemente funciona... he tenido momentos en los que sientes que es casi trascendental”.

La relación con Duke Shelby ocupa un lugar central en la película. “Creo en el trauma generacional. También creo que se puede detener, que existe el deber de detenerlo o identificarlo. Desafortunadamente para Tommy, no creo que sea capaz de hacerlo porque efectivamente abandona a su hijo”, describió.

El peso de la familia, la culpa y el abandono conforman el trasfondo emocional del personaje en esta etapa final. “Peaky Blinders fue más profundo a medida que evolucionó… fue a lugares más oscuros”, comentó el intérprete de 49 años, subrayando el tono de este desenlace.

Barry Keoghan y la siguiente generación Shelby

Barry Keoghan asume el papel de Duke Shelby, hijo de Tommy y personaje crucial para el futuro de El Hombre Inmortal. El actor relató durante la entrevista que, antes de unirse al elenco, ya se sentía identificado con la saga: “Tuve ese corte de pelo durante al menos siete años, solo en mi vida normal. Soy un gran admirador”.

La película destaca el trauma generacional en la familia Shelby y muestra el papel central de Duke, interpretado por Barry Keoghan (Netflix)

Duke encarna la transmisión generacional de los conflictos de los Shelby. El personaje es presentado como alguien marcado por la ausencia de su padre y dirige a los Peaky Blinders enfrentando su propia lucha interior. El Hombre Inmortal es, en palabras de Keoghan, la historia de la familia: “Veo a Duke como un muchacho que busca a su padre y que se pega una máscara, una fachada”.

El actor, nacido en Summerhill, Dublín, relató cómo su biografía influye en su interpretación. Habiendo sufrido la pérdida de su madre a los doce años, Keoghan expresó que “pude profundizar y sacar a relucir mis propias experiencias”. Sobre la dinámica con Murphy, señaló: “Me conmovió mucho el viaje junto a Cillian, la dinámica de interpretar a un padre con su hijo... definitivamente también podría relacionarme con el lado de Cillian”.

Keoghan admitió que fue impactante integrarse a un elenco tan consolidado. “Fue estresante hacer la prueba de pantalla y ver a Cillian transformarse en su personaje”. El respeto entre ambos se refleja tanto en pantalla como fuera de ella: “Es increíble y representa el nivel más alto al que aspiramos los actores irlandeses”.

Ya instalado en la industria internacional, valora la red de apoyo irlandesa y con humor, remarcó que “los irlandeses son amados en todas partes… mi encanto irlandés no funciona en Irlanda”.

En el final de la entrevista, ambos actores destacaron que la película utiliza la relación entre generaciones para abordar el tema de la familia y la redención, aportando una nueva dimensión a la saga.