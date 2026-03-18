Cillian Murphy elige la playlist definitiva de Tommy Shelby: las 7 canciones que definen el mundo de Peaky Blinders

A la espera de Peaky Blinders: El hombre inmortal, Cillian Murphy brindó una lista con 7 canciones que, bajo su mirada, definen el mundo de Tommy Shelby

El actor irlandés Cillian Murphy, protagonista de la serie Peaky Blinders, presentó una selección de siete canciones fundamentales para el universo de Tommy Shelby, coincidiendo con el lanzamiento de la película Peaky Blinders: The Immortal Man, que se estrenará en Netflix el 20 de marzo de 2026.

Esta lista, difundida a través de la cuenta oficial de la producción y detallada por el portal musical RockFM, evidencia cómo la música conforma una columna vertebral emocional y narrativa en la saga, conectando la identidad de Birmingham con la evolución psicológica de sus personajes principales.

War Pigs – Black Sabbath

'War Pigs' de Black Sabbath simboliza la rebelión y el trasfondo conflictivo de Tommy Shelby, según la visión de Cillian Murphy (Crédito: Black Sabbath YouTube)

Murphy define “War Pigs” como “la canción de Birmingham”, remarcando el origen de Black Sabbath en la misma ciudad donde se desarrolla la historia.

El actor considera la pieza “musicalmente fenomenal y demoledora”, y destaca el paralelismo entre Tommy Shelby y Ozzy Osbourne: “Creo que se puede trazar una línea entre Tommy Shelby y Ozzy Osbourne, si quieres. Ambos son rebeldes”.

La potencia y oscuridad del tema resuenan con los conflictos bélicos y sociales que marcan la vida del protagonista.

You Want It Darker – Leonard Cohen

'You Want It Darker' de Leonard Cohen refleja la complejidad moral y el ambiente sombrío característico de la serie Peaky Blinders (Crédito: Leonard Cohen YouTube)

El segundo tema de la lista es “You Want It Darker” de Leonard Cohen. Murphy señala que la canción “captura la esencia de Peaky Blinders y de Tommy Shelby condensada en una sola canción”, describiéndola como oscura y brillante.

La selección, según declaraciones recogidas por RockFM, resume la complejidad moral y emocional de Shelby, así como el ambiente sombrío que caracteriza a la serie.

The Eraser – Thom Yorke

Con 'The Eraser', Thom Yorke expresa la resiliencia y la persistencia de Tommy Shelby ante la adversidad en la trama (Crédito: Fluidity of Thought YouTube)

Para profundizar en la psicología de Tommy Shelby, Murphy recurrió a “The Eraser” de Thom Yorke.

El actor resalta una frase clave de la canción: “Cuanto más intentas borrarme, más aparezco”, que asocia directamente al carácter tenaz y persistente de Shelby, quien nunca desaparece del todo, aun en los momentos más adversos de la trama.

Mandika – Sinéad O’Connor

'Mandika' de Sinéad O’Connor rinde homenaje a Polly Gray y a la actriz Helen McCrory, símbolos de coraje y voz desafiante en Peaky Blinders (Crédito: Sinead O'Connor YouTube)

“Mandika” de Sinéad O’Connor fue seleccionada por Murphy como homenaje a Polly Gray, la tía de Shelby interpretada por Helen McCrory.

El actor describe a O’Connor como “muy punk y una auténtica rebelde, decía las cosas claras al poder”, estableciendo un paralelismo entre la artista y el personaje de Polly Gray, ambos símbolos de coraje y autenticidad en sus respectivos ámbitos.

Lazarus – David Bowie

La incorporación de 'Lazarus' de David Bowie subraya el lazo entre la banda sonora de Peaky Blinders y la cultura musical británica (Crédito: David Bowie YouTube)

La influencia de David Bowie en la serie queda reflejada en la inclusión de “Lazarus”. Murphy recuerda que Bowie fue uno de los primeros defensores de la saga y compartió su admiración por Peaky Blinders.

Este vínculo, junto con el legado musical de Bowie, aporta una dimensión emocional única a la selección y subraya la conexión entre el universo de la serie y figuras icónicas de la cultura británica.

In The Bleak Midwinter – Christina Rossetti

El poema musicalizado “In The Bleak Midwinter” de Christina Rossetti simboliza el trauma de guerra vivido por los personajes de la producción (Crédito: RoyalChoralSoc YouTube)

Para retratar el trauma de guerra, Murphy seleccionó “In The Bleak Midwinter”, poema musicalizado de Christina Rossetti.

El actor describe la pieza como “muy sombría, muy oscura y enorme”, asociándola al dolor compartido por los personajes a raíz de los conflictos bélicos que atraviesan la trama. La canción evoca la atmósfera melancólica y la carga histórica que subyacen en cada episodio.

All The Tired Horses – Lisa O’Neill

La interpretación de 'All The Tired Horses' por Lisa O’Neill aporta autenticidad y cierra emocionalmente la película Peaky Blinders: The Immortal Man (Crédito: Lisa O’Neill YouTube)

La lista culmina con la versión de “All The Tired Horses” interpretada por Lisa O’Neill, a pedido específico del guionista Steven Knight.

Según Murphy, no fue posible utilizar la versión original de Bob Dylan, pero la adaptación de O’Neill resultó ser una de las interpretaciones “más increíbles” que ha escuchado, consolidando el cierre musical de la historia y aportando un matiz de autenticidad y profundidad emocional al desenlace de la saga.

El impacto de la selección musical en Peaky Blinders

La selección musical de Peaky Blinders destaca la poderosa conexión cultural entre la serie, el personaje de Tommy Shelby y la ciudad de Birmingham (Netflix)

La relación de Murphy con la música trasciende la ficción y se manifiesta en la colaboración directa con músicos influyentes y en la manera en que cada canción ilustra las emociones y los conflictos internos de los personajes principales.

Esta selección no solo refuerza el trasfondo histórico y cultural de Birmingham, sino que homenajea a figuras clave como Helen McCrory y proyecta el legado de Peaky Blinders más allá de la pantalla. La banda sonora, cuidadosamente curada, consolida el puente entre la ficción televisiva y la realidad de los artistas y creadores que han dejado su huella en la evolución de la franquicia, asegurando así su permanencia en la memoria de los seguidores de la saga.