Quién es el personaje anónimo que acompañó a Forrest Gump y pocos recuerdan

La famosa escena de la maratón en Forrest Gump fue financiada por Tom Hanks y Robert Zemeckis (YouTube)

En Forrest Gump, la película dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks, hay una escena que ha quedado grabada en la memoria colectiva: el momento en que Forrest comienza a correr a lo largo de Estados Unidos. Lo que pocos espectadores notaron es que, entre la multitud de seguidores que se le van uniendo, solo una persona inició la carrera con él y lo estuvo acompañando hasta el final. Esta figura anónima, crucial para el significado de la secuencia, representa la perseverancia y el apego que genera el protagonista.

Durante el rodaje, Paramount Pictures dudó sobre el sentido de la secuencia de la carrera por todo el país, principalmente por su elevado costo de producción. Sin embargo, Zemeckis y Hanks se comprometieron tanto con la visión de la película que decidieron financiar personalmente la escena a cambio de un porcentaje de los beneficios. El resultado fue que ambos terminaron obteniendo USD 40 millones cada uno, una cifra que destaca el impacto de esta parte de la historia, según detalló SensaCine.

La escena, que no existía en la novela original de Winston Groom, fue diseñada especialmente para la versión cinematográfica. Zemeckis y su equipo dedicaron fines de semana enteros a filmarla, y en los planos generales, quien realmente corre es Jim Hanks, el hermano de Tom Hanks, debido a su capacidad para imitar el estilo de Forrest Gump.

Forrest Gump tardó 1.169 días en completar su travesía —tres años, dos meses, catorce días y 16 horas— y recorrió, según estimaciones, alrededor de 25 kilómetros diarios.

Los expertos en atletismo consideran que, tras superar los primeros meses de adaptación, el cuerpo humano puede acostumbrarse a una exigencia física tan prolongada, lo que plantea el interrogante de cómo vivió esa experiencia el personaje que acompañó a Forrest desde el primer paso hasta el final de su recorrido.

El personaje anónimo que acompaña a Forrest Gump en su carrera simboliza la lealtad y perseverancia que cautivó al público (Captura/YouTube)

El personaje anónimo que sigue a Forrest Gump

Entre los cientos de personas que aparecen en la escena de la carrera, se distingue una constante: solo una figura está presente desde el inicio hasta el final. Se trata de un hombre que, al comenzar la travesía, se acerca a Forrest y afirma: "Le seguiré a cualquier sitio, señor Gump“. A lo largo de la secuencia, este personaje envejece y experimenta transformaciones físicas, como el crecimiento de su barba, lo que señala el paso del tiempo y la magnitud del viaje.

La decisión de incluir a este seguidor persistente no fue casualidad. De acuerdo con SensaCine, su presencia responde al deseo del director de reflejar la influencia que Forrest ejerce sobre los demás, incluso en acciones que parecen no tener un sentido inmediato. El personaje, sin pronunciar palabras adicionales, se convierte en el reflejo de la lealtad y el acompañamiento que muchos encuentran en el protagonista.

En la última etapa de la carrera, cuando Forrest decide detenerse abruptamente, este hombre es uno de los pocos que se detienen junto a él. Tras un instante de incertidumbre, permite que Forrest continúe en solitario, ilustrando cómo incluso las compañías más duraderas, en algún momento, dan paso a la individualidad y a los ciclos que se cierran.

Detrás de la escena

La secuencia de la carrera enfrentó numerosos desafíos logísticos y de producción. Paramount Pictures, responsable del proyecto, inicialmente evaluó prescindir de la escena por su alto costo. No obstante, la convicción de Zemeckis y Hanks fue tal que ambos optaron por financiarla con recursos propios. Esta apuesta personal rescató una de las escenas más representativas y, posteriormente, les generó una importante ganancia con el éxito de la película a nivel internacional.

Para optimizar recursos, el equipo recurrió a Jim Hanks en los planos generales, de modo que Tom Hanks solo grabó los planos cercanos o con diálogo. El propio Jim Hanks declaró que su participación fue esencial, ya que ningún doble profesional lograba imitar exactamente la manera de correr de su hermano.

El equipo de producción filmó en múltiples localizaciones reales para mostrar los diferentes paisajes que atraviesa Forrest, mientras que la caracterización y el vestuario del acompañante requirieron un esfuerzo especial para asegurar la continuidad visual.

Así, la barba, el cabello y la ropa del seguidor evidencian el paso de los días, manteniendo la credibilidad de la historia.

La escena de la maratón requirió filmación en varias localizaciones reales y un equipo dedicado a cuidar la autenticidad del viaje de Forrest (Captura/YouTube)

El legado de la escena

La secuencia de la carrera de Forrest Gump es reconocida como punto de referencia cinematográfico. La popularidad de la escena -según SensaCine- anticipó el auge mundial del running y llevó a miles de personas a encontrar en la historia de Forrest un motivo para superarse.

El personaje anónimo que acompaña a Forrest hasta el final ha pasado a formar parte de la narrativa de la película: muestra cómo las acciones de una persona pueden motivar a otros a emprender caminos inesperados.

Y la película, a través de la figura del acompañante silencioso, ilustra las motivaciones personales y los límites de la compañía en el recorrido de cada uno.