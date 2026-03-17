Jessie Buckley: dónde ver las películas y series de la ganadora del Oscar a Mejor actriz principal

Jessie Buckley: dónde ver las películas y series de la ganadora del Oscar a Mejor actriz (Composición fotográfica: REUTERS/Universal/HBO)

La temporada de premios 2026 tuvo una protagonista indiscutible: Jessie Buckley. El domingo pasado, la intérprete se consagró con el Oscar a Mejor Actriz por su papel en Hamnet, estatuilla con la que coronó una excelente racha que incluyó el Globo de Oro, el BAFTA, el premio del Sindicato de Actores (SAG) y el Critics Choice Award.

Su victoria en la 98ª edición de los premios de la Academia además la convirtió en la primera actriz irlandesa en obtener este galardón.

El ascenso de Buckley, sin embargo, comenzó lejos de Hollywood. En 2008, con apenas 17 años, dio sus primeros pasos frente a las cámaras en el reality de la BBC I’d Do Anything, donde compitió por un papel en el musical Oliver! del West End. Aunque no ganó, su talento llamó la atención del compositor Andrew Lloyd Webber. Tras ese inicio, se formó en la Royal Academy of Dramatic Art. Su viaje por el teatro no fue sencillo, ya que tuvo que sostenerse financieramente en Londres con otros empleos eventuales; pero finalmente alcanzó un espacio destacado con varios proyectos llamativos en cine y televisión.

A continuación, un repaso por algunas de sus películas y series disponibles en streaming, que permiten recorrer la evolución de su carrera y la amplitud de su registro interpretativo.

Secretos Oscuros

En el thriller Secretos Oscuros, Jessie Buckley interpreta a una joven atrapada entre la presión familiar y una relación peligrosa. (Prime Video)

Uno de los primeros trabajos que evidenció su potencial fue Secretos Oscuros. Allí interpreta a Moll Huntford, una joven atrapada entre la opresión familiar y la atracción por un hombre sospechoso de asesinato. Este papel le valió el premio a Mejor actriz revelación en los British Independent Film Awards de 2018, un punto de inflexión en su carrera. Puede verse en Prime Video.

Ellas hablan

En Women Talking (2022), Buckley forma parte de un elenco coral junto a figuras como Rooney Mara y Claire Foy. El filme, dirigido por Sarah Polley y basado en hechos reales, retrata a un grupo de mujeres menonitas que se enfrentan a los abusos sistemáticos dentro de su comunidad. Su interpretación fue ampliamente elogiada por la crítica, en una historia que combina denuncia social y profundidad emocional. La película está disponible en Prime Video.

La hija oscura

La película le valió su primera nominación al Oscar en 2022 (IMDB)

En The Lost Daughter, dirigida por Maggie Gyllenhaal, Buckley interpreta la versión joven del personaje de Olivia Colman. El drama psicológico, basado en la novela de Elena Ferrante, explora las complejidades de la maternidad y las relaciones humanas. Su actuación le valió múltiples nominaciones, incluida su primera candidatura al Oscar como actriz de reparto. Este título está dentro del catálogo de Netflix Latinoamérica.

Cartas malvadas

La comedia de época Wicked Little Letters muestra el lado más irreverente de Jessie Buckley. (Prime Video)

La versatilidad de Buckley también se refleja en Wicked Little Letters, una comedia con tintes de misterio ambientada en la década de 1920. Allí interpreta a Rose Gooding, una mujer acusada de enviar cartas obscenas a una vecina, en una historia que se convierte en un escándalo nacional. El film, que comparte elenco con Olivia Colman, ofrece un registro más ligero dentro de su filmografía y está disponible en Prime Video.

Fargo

En Fargo, Jessie Buckley dio vida a una enfermera aparentemente amable que esconde una personalidad oscura. (Captura: FX)

En televisión, uno de sus créditos más destacados es la serie Fargo. Buckley participó en la cuarta temporada como Oraetta Mayflower, una enfermera de apariencia amable que esconde una personalidad perturbadora. Su interpretación fue celebrada por su capacidad para construir un personaje inquietante y complejo. De acuerdo con la información proporcionada, las cinco temporadas de la serie pueden verse en la plataforma Prime Video y DGO.

Chernobyl

En Chernobyl, Buckley interpreta a Lyudmila Ignatenko, esposa de uno de los bomberos que respondieron al accidente nuclear. (Captura: HBO)

Otra de sus actuaciones más recordadas en la pantalla chica es en Chernobyl. En esta aclamada producción sobre el desastre nuclear de 1986, Buckley encarna a Lyudmila Ignatenko, esposa de un bombero afectado por la radiación. Su interpretación, cargada de sensibilidad, contribuye a uno de los relatos más conmovedores de la serie. Está disponible en HBO Max.

Taboo

En la serie histórica Taboo, Jessie Buckley comparte escena con Tom Hardy en un drama ambientado en el siglo XIX.(Captura de video)

En Taboo, drama ambientado en 1814 y protagonizado por Tom Hardy, Buckley interpreta a Lorna Bow, una actriz de music hall que se convierte en aliada del protagonista. La serie combina intriga, política y drama histórico, y puede verse completa en la plataforma DGO.

¿Dónde ver Hamnet?

En Hamnet, Jessie Buckley interpreta a Agnes, esposa de William Shakespeare (FOCUS FEATURES LLC)

La consagración de Jessie Buckley en la temporada de premios llegó de la mano de Hamnet, el drama dirigido por Chloé Zhao y basado en la novela de Maggie O’Farrell. En la película, la actriz interpreta a Agnes, esposa de William Shakespeare, en una historia que reconstruye el duelo de la pareja tras la muerte de su hijo.

El filme ya fue estrenado este año en salas de cine tradicionales a nivel internacional. Por el momento, solo se ha confirmado que irá a la plataforma Peacock como opción de streaming en los Estados Unidos, mientras que en Latinoamérica aún no tiene plataforma anunciada.