Cultura

Quién es Jessie Buckley, la actriz que salió de un reality y se quedó con el Oscar

Del anonimato rural a la cúspide del cine. La historia oculta de la mujer que se coronó los Óscar como mejor actriz: evolución artística, autenticidad y el talento forjado desde un entorno familiar comprometido

Guardar
Jessie Buckley, de un programa
Jessie Buckley, de un programa de talentos de la BBC al Óscar de Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

La irlandesa Jessie Buckley subió otro piso en el estrellato al ganar este domingo el Óscar a mejor actriz por su interpretación de la esposa del escritor William Shakespeare, quien ha quedado totalmente devastada por la muerte de su hijo, en Hamnet.

La artista de 36 años, originaria de un pequeño pueblo en el remoto suroeste de Irlanda, conquistó a los votantes de la Academia con su desgarradora versión de Agnes, madre del niño que da título a la aclamada película de la directora Chloé Zhao.

“Quiero dedicar esto al hermoso caos de un corazón maravilloso”, dijo al recibir el galardón una muy emocionada Buckley, quien, además de agradecer a sus colegas y a su familia, elogió a la cineasta Zhao por la oportunidad de “conocer a esta mujer deslumbrante y una jornada para comprender el amor de una madre”. “Gracias por reconocerme en este mundo”, agregó.

Su intensidad expresiva en esta historia dolorosa, una adaptación de la novela de Maggie O’Farrell, cautivó también al público, de quien arrancó lágrimas.

La irlandesa Jessie Buckley subió
La irlandesa Jessie Buckley subió otro piso en el estrellato al ganar este domingo el Óscar a mejor actriz por su interpretación de la esposa del escritor William Shakespeare (REUTERS/Danny Moloshok)

La enigmática Agnes tiene “un corazón fuerte y completamente abierto, y es una madre con un paisaje épico en su interior”, dijo Buckley al Irish Times.

En febrero, al convertirse en la primera mujer irlandesa en ganar un BAFTA británico como mejor actriz, elogió a O’Farrell.

“Sacaste a la madre de las sombras y la colocaste junto al gigante que es Shakespeare”, dijo Buckley.

Nominada en 2022

Esta era la segunda nominación de Buckley en los Óscar. En 2022, compitió en la misma categoría con otro rol maternal en el tenso drama psicológico de la directora Maggie Gyllenhaal La hija oscura.

Buckley no era madre cuando interpretó a Agnes, pero quedó embarazada una semana después de terminar Hamnet, contó al diario The New York Times. Dio a luz a su hija a finales de 2025.

En su discurso en los BAFTA, Buckley también expresó el amor que siente por ella. “El mejor papel de mi vida es ser tu mamá”, dijo.

Hija de un poeta, Tim
Hija de un poeta, Tim Buckley, y de una cantante de ópera y profesora de canto, Marina Cassidy, la actriz nació en 1989 (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Hija de un poeta, Tim Buckley, y de una cantante de ópera y profesora de canto, Marina Cassidy, la actriz, que nació en 1989, fue animada desde muy joven a participar en producciones teatrales escolares.

En su casa, “la música, la escritura y la expresión personal realmente se fomentaban y se respetaban”, contó al Irish Times la artista, quien creció en Killarney, en el condado de Kerry, junto a sus cuatro hermanos.

Buckley saltó a la fama como participante en 2008 de un programa de talentos de la BBC que buscaba protagonistas para la producción teatral Oliver, en Londres.

Aunque perdió en la final, los jueces la animaron a seguir una formación dramática.

Buckley saltó a la fama
Buckley saltó a la fama como participante en 2008 de un programa de talentos de la BBC (REUTERS/Danny Moloshok)

Buckley acabaría graduándose en la prestigiosa Academia Real de Arte Dramático de Londres en 2013.

Ese mismo año consiguió papeles en adaptaciones teatrales de Shakespeare en Londres.

Después llegaron oportunidades en televisión, entre ellas una dramatización de la BBC de Guerra y paz (2016) y la exitosa miniserie Chernobyl (2019) de la cadena HBO.

Debut en el cine

Buckley debutó en el cine en Beast (2017), un thriller psicológico ambientado en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, y obtuvo una nominación al BAFTA por su papel principal en el filme de 2018 Wild Rose: Sigue tu propia canción, sobre una aspirante a cantante de country y exconvicta de Glasgow.

A menudo ha regresado a sus raíces teatrales shakespearianas y en 2021 interpretó a Julieta en el National Theatre junto a otra estrella emergente, Josh O’Connor.

Buckley debutó en el cine
Buckley debutó en el cine en "Beast" (2017), un thriller psicológico ambientado en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cantante consumada, también ganó un Laurence Olivier Award en 2022 a mejor actriz en un musical por su interpretación de Sally Bowles en Cabaret.

Ese mismo año lanzó un álbum de folk con Bernard Butler, exguitarrista de la banda Suede.

Buckley vive en la campiña inglesa, en Norfolk, en la parte oriental del país, con su esposo, un trabajador del área de la salud mental con quien se casó en 2023.

La actriz ha hablado abiertamente sobre sus anteriores luchas con la ansiedad y los ataques de pánico, y ha dicho que la terapia la ayudó a aprender a sentir sus emociones en lugar de reprimirlas.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

CulturaCineJessie BuckleyBBCHollywoodOscarPremios OscarHamnet

Últimas Noticias

Banksy: una investigación asegura haber descubierto la identidad del artista urbano más famoso

Un trabajo periodístico siguió los diferentes espacios donde apareció el artista, reunió testimonios e investigó las empresas que comercializan su obra

Banksy: una investigación asegura haber

Murió Paula Doress-Worters, la voz que revolucionó la salud femenina desde el feminismo

La activista fue parte del Colectivo de Libros de Salud de las Mujeres de Boston, autoras del icónico “Nuestros cuerpos, nuestras vidas”, libro que abordó temas de salud femenina y cuestionando normas sociales que afectaban a las mujeres

Murió Paula Doress-Worters, la voz

Tips de ortografía: Estado miembro, grafía apropiada

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Tips de ortografía: Estado miembro,

Séneca, filósofo romano: "Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad"

La sabiduría atesorada hace siglos por este filósofo romano ayuda a entender cómo salir del bucle de preocupaciones que solo ocurren en la cabeza

Séneca, filósofo romano: "Sufrimos más

Cómo leer a Thomas Pynchon, el enigmático escritor detrás de “Una batalla tras otra”

Más allá de los premios Oscar que se llevó el filme de Paul Thomas Andres, existe un escritor que construyó, a lo largo de 60 años, una contrahistoria del mundo moderno, a partes iguales de archivo trágico y alucinación

Cómo leer a Thomas Pynchon,
DEPORTES
Murió Marcelo Araujo, el histórico

Murió Marcelo Araujo, el histórico periodista de Fútbol de Primera que revolucionó la forma de relatar en TV

El cruce entre Verstappen y el jefe de Mercedes que encendió la Fórmula 1 tras el GP de China: “Está en un espectáculo de terror”

Intentó saludar al técnico rival, pero se confundió de persona y su reacción se hizo viral: “Momento incómodo”

La selección femenina de Irán se trasladará desde Malasia a Omán, pero dos de sus integrantes siguen en Australia

La recorrida por la lujosa mansión de Carlos Tevez: pileta con cascada, un museo con los tesoros de su carrera y la mini Bombonera

TELESHOW
Andrés Ciro Martínez y su

Andrés Ciro Martínez y su novia bajista, juntos en Lollapalooza 2026: “En el Lula con la Luli”

“Cerrar esa puerta para siempre”: la sugestiva publicación de Wanda Nara a días de su divorcio de Mauro Icardi

La emoción de Isabel Macedo al sorprender a sus hijas con un nuevo integrante para la familia: “Te amo”

La primera escapada romántica de Laurita Fernández y Matías Busquet: la foto íntima a puro amor cerca del mar

Fito Páez y Sofía Gala juntos en Rosario: el video antes del show del cantante

INFOBAE AMÉRICA

Keir Starmer habló sobre el

Keir Starmer habló sobre el estrecho de Ormuz: “El Reino Unido no se dejará arrastrar hacia una guerra más amplia”

Banksy: una investigación asegura haber descubierto la identidad del artista urbano más famoso

Murió Paula Doress-Worters, la voz que revolucionó la salud femenina desde el feminismo

Bandas, disputas territoriales y sicariato: un informe detectó similitudes entre la violencia en Uruguay y Rosario

El regreso estratégico de Estados Unidos al hemisferio