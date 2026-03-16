La crisis de los Oscars: por qué la ceremonia perdió interés para el público, según un crítico

El crítico Leonardo D’Espósito identifica el cambio en los hábitos de consumo audiovisual como la causa central de la crisis de los premios Oscar

La última entrega de los premios Oscar generó debate sobre la vigencia y el impacto de la ceremonia en la industria del cine global. El crítico Leonardo D’espósito analizó en Infobae en Vivo A las Nueve los motivos detrás de la pérdida de interés en la premiación y planteó que los cambios en los hábitos de consumo audiovisual redefinieron el papel de los premios más emblemáticos de Hollywood.

“La última gran década de los Oscar fueron los años ’90. En ese momento ganaron Forrest Gump, Los imperdonables, Corazón valiente, Titanic, La lista de Schindler. Estuvo nominada Pulp Fiction”, con esa afirmación el crítico sostuvo que la irrupción de Internet y el acceso a una mayor cantidad de contenidos modificaron la relación del público con las películas y con la ceremonia.

Los premios Oscar enfrentan una caída sostenida de la audiencia televisiva y la venta de publicidad según el análisis experto Lewis Joly/Pool vía REUTERS

Al mismo tiempo, D’espósito indicó que “el Oscar siempre fue un premio industrial”. El especialista explicó que la premiación representa cada año un balance de la industria de Hollywood, tanto hacia adentro como hacia afuera. “Es como una especie de balance de la industria de Hollywood para sí misma y para afuera”, opinó.

Cambio en los hábitos de consumo y desafíos para la ceremonia

D’espósito identificó el cambio de hábitos como un factor clave en la pérdida de relevancia de los Óscar. En la actualidad, “ves muchas más películas y mucho más audiovisual, pero no vas al cine a verlo”, argumentó. Según el crítico, el evento depende de la transmisión televisiva y de la venta de publicidad, que muestran una caída sostenida. “El Oscar vive de la transmisión televisiva que hacen una vez al año y de la venta de publicidad que se hace un año antes y cada vez es menos esa venta de publicidad”.

La influencia del streaming y la tecnología ha transformado la manera en que el público accede y disfruta el cine actual REUTERS/Mike Blake

Asimismo destacó la diferencia con el Super Bowl, que aún genera audiencia por su carácter imprevisible y la emoción del resultado en vivo. “En el Super Bowl también vas a ver el partido. Vos no sabés cómo va a terminar”, comparó. D’espósito explicó: “La televisión de aire vive de lo que está pasando en el momento. Para las noticias, para el reality show y los deportes en vivo”.

El crítico analizó el efecto de la politización en la ceremonia: “Se politizó mucho porque se cree erróneamente que los espectadores quieren. Hay una especie de complejo de culpa en el millonario de Hollywood”. Para D’espósito, la industria busca equilibrar lo que realmente le gusta y lo que considera correcto premiar, lo que aleja al público masivo.

El impacto de la tecnología y el streaming en la industria cinematográfica

D’espósito afirmó que el surgimiento de las plataformas de streaming influyó en la manera de ver cine. “Hay un 30% de personas que esperan las películas al streaming. En los Estados Unidos pagan un promedio de cuatro servicios de streaming por familia. En la Argentina estamos en un promedio de 2”, detalló.

El auge de las plataformas de streaming reduce la asistencia a salas, impactando en la relevancia global de la ceremonia de los Oscar (NY, EE.UU.). EFE/Justin Lane

El crítico señaló que la industria se enfocó en los espectáculos inmersivos y en el formato IMAX. “Gran parte de la recaudación del cine del año pasado y del año anterior, pero sobre todo del año pasado, te considero que el 54 % de la recaudación bruta en los Estados Unidos vino de salas IMAX. El público va menos al cine, pero la sala IMAX permite cobrar un promedio de cuarenta dólares el billete contra doce, catorce dólares que sale el billete de la sala normal”.

D’espósito explicó que las películas de mayor recaudación utilizaron formatos de gran pantalla y tecnología avanzada. “Las dos películas que tenían mayores nominaciones, Una batalla tras otra y Pecadores, fueron éxito en gran formato. La directora de fotografía que ganó por Pecadores ganó por utilizar lentes IMAX”.

Premios técnicos y nuevas tendencias en la narrativa

Entre otras cosas, valoró la importancia que ganaron los premios técnicos en la última edición. “Fueron premios en general muy correctos. Los premios técnicos están todos bien, todo bien, todos perfectos. El montaje para Una batalla tras otra y la fotografía para Pecadores”.

D’espósito consideró que la integración entre la narrativa clásica y los nuevos espectáculos inmersivos representa el futuro de la industria. “Creo que puede haber una integración entre esa vieja forma de narrar con personajes y con tramas complejas y este nuevo tipo de espectáculo”. El especialista destacó el valor de películas como Pecadores y Una batalla tras otra en ese proceso.

Los premios técnicos como mejor montaje y fotografía cobran más importancia en las últimas ediciones de los Oscar, destaca D’Espósito Richard Harbaugh/The Academy/Handout vía REUTERS

Hollywood, la internacionalización del cine y la recepción del público

El experto analizó el peso internacional de la industria y la relación con el público global. “Hollywood no le vende exclusivamente a los estadounidenses y, de hecho, la mayor parte de las películas logran su diferencia fuera de los Estados Unidos. Avatar hizo cerca de mil seiscientos millones de dólares, pero en los Estados Unidos hizo quinientos y pico. Hay mil cien millones de dólares que vienen de gente que no vive en los Estados Unidos”.

El crítico valoró la programación de ciclos de cine clásico y la importancia de recuperar la experiencia de ver películas en pantalla grande. “Volver a recuperar eso. Eso es lo que hace que no sea tan bueno hoy el cine cuando vas al cine”.

D’espósito concluyó que los Óscar reflejan un momento de transición para la industria, marcado por la irrupción de nuevas tecnologías y la diversificación del consumo. El futuro de la ceremonia dependerá de la capacidad de adaptarse a los cambios y de mantener el interés del público en un escenario audiovisual cada vez más fragmentado.