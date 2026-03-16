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Oscar 2026: por qué “Una batalla tras otra” se llevó seis premios, según un especialista en cine

El periodista especializado en cine Rafael Sarmiento analizó en Infobae en Vivo la consagración de la película en la gala más importante de Hollywood y repasó las claves que marcaron la ceremonia

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El Oscar 2026 consagró a 'Una batalla tras otra' con seis estatuillas, incluyendo Mejor Película y Mejor Director

El triunfo de “Una batalla tras otra” marcó una noche de cambio y reconocimiento a la diversidad en el cine durante la ceremonia de los Oscar 2026. La película, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, conquistó seis estatuillas, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. El evento en el Dolby Theatre dejó señales claras de renovación y apertura en la industria cinematográfica. El periodista especializado en cine y espectáculos Rafael Sarmiento analizó en Infobae en Vivo Al Amanecer el resultado de la gala.

“Creo que la película de Paul Thomas Anderson era la película más robusta, más completa si la veías línea por línea. Creo que es una de las cintas más originales que ha hecho. Es un cineasta con una capacidad narrativa tremenda”, afirmó Sarmiento. El especialista señaló que la adaptación de la novela original y la actualización de la historia resultaron claves para conectar con el público y el contexto actual.

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Sarmiento describió el impacto de la apertura de la película: “La primera secuencia es una redada del ICE, es un centro de detención que bien podría ser del ICE. Me parece que era relevante, bien hecha y tiene un equipo, además, de gente que ha colaborado con él prácticamente desde el principio”.

La diversidad y la apertura
La diversidad y la apertura marcaron la ceremonia más relevante de Hollywood, según el análisis de Rafael Sarmiento en Infobae Richard Harbaugh/The Academy/Handout vía REUTERS

El protagonismo de Leonardo DiCaprio y las definiciones en la premiación

Leonardo DiCaprio encabezó el elenco de “Una batalla tras otra”, aunque no obtuvo el premio a Mejor Actor. Sarmiento explicó: “Ha sido un año realmente complicado en términos de que tuvimos un gran año de cine. Hubo mucha gente que se quedó fuera. Creo que ya haber llegado a la nominación, a los últimos cinco, era ya un logro tremendo dada la calidad de lo que tuvimos en películas este año”.

Sarmiento aclaró el momento de las votaciones: “se cerraron mucho antes de que él hiciera esas declaraciones. Un poco una vendetta”. El periodista remarcó el clima competitivo y el nivel de los intérpretes este año.

Sean Penn y la ausencia en la ceremonia

Sean Penn obtuvo el premio a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en la película, aunque no asistió a la ceremonia. Sarmiento explicó: “Estábamos esperando que no estuviera. Sean Penn lo dijo: ‘Hice esta película porque Paul Thomas Anderson me dio un guion que me devolvió la ilusión por el cine, las ganas de hacer algo’. Pero Sean Penn ya estaba un poco retirado, estaba un poco asqueado de la industria. Pudo volver a hacer esta película, pero tampoco se iba a prestar tanto para ir, la faramalla esta de Hollywood, alfombras rojas, premiaciones, etcétera. No le gusta, es un poco Marlon Brando en ese sentido y esperábamos que no estuviera”.

Sarmiento mencionó la importancia del regreso de Penn y la repercusión de su premio: “Pudo volver a hacer esta película, pero tampoco se iba a prestar tanto para ir”. El periodista destacó que la ausencia de Penn no resultó sorpresiva para quienes siguen su carrera y conocen su relación con la industria.

Paul Thomas Anderson fue premiado
Paul Thomas Anderson fue premiado por su capacidad narrativa y la adaptación innovadora de la novela original REUTERS/Mike Blake

Premios históricos y reconocimientos para mujeres en la industria

La ceremonia de los Oscar 2026 dejó récords históricos en varias categorías. Sarmiento subrayó: “Ayer ganó por primera vez una mujer en la categoría de fotografía. La fotógrafa, la cinematógrafa de la película Sinners, es apenas la cuarta mujer nominada en esa categoría. La primera nominada fue en el año 2018, con la película Mudbound. 2018 fue antes de ayer”.

El periodista remarcó la importancia de la inclusión y la diversidad en los premios: “Cuatro mujeres nominadas, pues esta mujer hace historia, es una mujer además afroamericana. El ratio se comprime más”. Sarmiento también mencionó el empate en la categoría de cortometraje y el reconocimiento al trabajo de la argentina Violeta Kreimer, que obtuvo una estatuilla por su producción.

Sarmiento recomendó el cortometraje: “Está en YouTube para que todo el mundo lo vea. Forma parte de la programación de The New Yorker, lo pueden ver ahí”.

Leonardo DiCaprio lideró el elenco
Leonardo DiCaprio lideró el elenco de la película ganadora, aunque no obtuvo la estatuilla a Mejor Actor en una edición muy competitiva REUTERS/Katie Collins/Foto de archivo

Resultados en la categoría de película extranjera y balance de la gala

La categoría de Mejor Película Extranjera generó expectativas. Finalmente se llevó la estuatilla Valor Sentimental. “Es irreprochable. Es una película bellísima. Traía nueve nominaciones, está bien actuada, bien escrita, bien dirigida, trae absolutamente todo”.

El periodista afirmó que la elección del jurado respondió a criterios estrictamente cinematográficos: “No creo que haya habido política, no creo que haya habido nada. Cinematografía pura y dura. Valor Sentimental es una película deliciosa, por eso ganó”.

Sarmiento concluyó que la edición 2026 de los premios Oscar reflejó el alto nivel de las producciones y una industria que avanza hacia la diversidad y el reconocimiento de nuevos talentos: “Hubo cosas lindas, hubo récords bonitos. Me divertí muchísimo, me gustó mucho y, y pues bueno, hubo algunas sorpresitas por ahí también”.

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