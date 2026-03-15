Quiénes fueron los 10 actores mejor pagados de 2025, según Forbes

Además de protagonizar la película F1, Brad Pitt participó como productor mediante su compañía Plan B, papel que lo asocia directamente con la nominación de la película a Mejor Película en los Premios Óscar (YouTube/Warner Bros)

La industria del entretenimiento atraviesa una transformación marcada por el avance del streaming, la consolidación de los grandes estudios y el uso intensificado de inteligencia artificial para automatizar procesos creativos y técnicos en Hollywood.

En este contexto, la revista financiera Forbes publicó su ranking anual de los actores mejor pagados de 2025, permitiendo observar cómo las principales estrellas continúan generando grandes ingresos incluso frente a cambios estructurales.

El informe reveló que los 20 intérpretes mejor remunerados acumularon USD 590 millones durante el año calendario, una caída frente a los USD 730 millones registrados el año anterior, lo que refleja un mercado más cauteloso. A pesar de esta baja, los grandes estudios y plataformas digitales siguen apostando de manera significativa por figuras consolidadas que atraen audiencias globales.

Ninguno de los intérpretes del Top 10 recibió nominación por actuación en los Premios Óscar, evidenciando la distancia entre los ingresos económicos y el reconocimiento en la temporada de premios (REUTERS)

El listado también refleja una distancia entre el éxito económico y el reconocimiento en la temporada de premios. Ninguno de los actores que integran el Top 10 figura entre los nominados por actuación en los Premios Oscar de 2026.

La única presencia vinculada a la ceremonia corresponde a Brad Pitt, quien participa como productor de F1, film candidato a Mejor Película, lo que lo coloca entre los posibles receptores de la estatuilla si resulta ganador.

10. Millie Bobby Brown – USD 26 millones

Netflix afianza su influencia en la industria al impulsar las carreras de actores como Millie Bobby Brown y asegurar contratos millonarios (REUTERS)

La actriz británica se posicionó como la más joven dentro del ranking con apenas 22 años. Su carrera mantiene una fuerte relación con Netflix, la plataforma de streaming donde protagoniza la serie Stranger Things, una de las producciones más vistas de su catálogo.

Además de su salario por la quinta y última temporada de la serie, Brown participó en la superproducción The Electric State, lo que elevó sus ingresos anuales. El informe destacó que la actriz construyó prácticamente toda su trayectoria dentro del ecosistema de la plataforma.

9. Daniel Craig – USD 27 millones

El actor británico continúa beneficiándose del acuerdo con Netflix para desarrollar nuevas entregas de la saga iniciada con Knives Out (REUTERS)

El actor británico sigue obteniendo beneficios del éxito de la franquicia de misterio encabezada por el detective Benoit Blanc. Tras el estreno de Knives Out en 2019, el director Rian Johnson firmó un acuerdo con Netflix para desarrollar nuevas entregas.

Ese contrato incluyó garantías económicas relevantes para Craig, recordado mundialmente por interpretar a James Bond. Su vinculación con futuras producciones del estudio mantuvo al actor entre los intérpretes mejor remunerados de Hollywood.

8. Jason Momoa – USD 28 millones

El actor participa en la adaptación cinematográfica del videojuego A Minecraft Movie, uno de los proyectos que impulsaron sus ingresos, mientras avanza en su transición dentro del universo de DC (REUTERS)

El actor hawaiano transitó un año de transición entre grandes franquicias. Después de interpretar a Aquaman en el anterior universo de DC, comenzó a incorporarse al nuevo proyecto cinematográfico liderado por James Gunn.

En paralelo, el actor de 46 años participó en la adaptación para cine del videojuego A Minecraft Movie, lo que abrió la puerta a posibles secuelas. También protagonizó la serie histórica Chief of War para Apple, la compañía tecnológica.

7. Jack Black – USD 28 millones

Consolidado como una de las figuras más reconocidas del cine familiar, el actor sumó nuevos proyectos tras el éxito de franquicias como The Super Mario Bros. Movie y Kung Fu Panda (REUTERS)

El actor y músico consolidó su presencia en el cine familiar durante los últimos años. Black formó parte de franquicias como The Super Mario Bros. Movie y Kung Fu Panda, además de coprotagonizar junto a Momoa la mencionada A Minecraft Movie. En 2025 también regresó a la pantalla grande con el reinicio de Anaconda, donde compartió elenco con Paul Rudd.

6. Denzel Washington – USD 38 millones

El intérprete protagonizó Highest 2 Lowest, dirigida por Spike Lee, una de sus colaboraciones más lucrativas y su quinto trabajo junto al cineasta (REUTERS)

El experimentado intérprete se mantuvo entre los favoritos del público con Highest 2 Lowest, dirigida por Spike Lee, colaboración que representó su quinto proyecto conjunto. Este trabajo le otorgó un salario estimado en USD 35 millones.

Según una entrevista citada en el informe, Washington comentó: “¡No veo películas! Estoy cansado de las películas”, una frase que evidenció su relación particular con la industria.

5. Brad Pitt – USD 41 millones

El actor se ubicó entre los mejor pagados de 2025 según Forbes gracias a su participación en F1, la superproducción ambientada en el mundo de la Fórmula 1 (REUTERS)

El actor protagonizó F1, la producción automovilística de Apple. La compañía tecnológica convocó al productor Jerry Bruckheimer y al director Joseph Kosinski para el film.

Pitt obtuvo un contrato que incluía participación en las ganancias de taquilla, una modalidad poco frecuente en producciones vinculadas al streaming. Además, la película superó los USD 600 millones a nivel mundial.

4. Scarlett Johansson – USD 43 millones

Scarlett Johansson relanzó la franquicia Jurassic World con Universal y debutó como directora, consolidando su presencia en el cine comercial (REUTERS)

La actriz lideró el relanzamiento de una de las franquicias más populares del cine comercial. Universal, el estudio cinematográfico, la contrató para encabezar Jurassic World: Rebirth, con un salario inicial cercano a los USD 20 millones.

Durante el transcurso de 2025, realizó su debut como directora con la película Eleanor the Great y sumó una nueva colaboración con el cineasta Wes Anderson en The Phoenician Scheme.

3. Mark Wahlberg – USD 44 millones

El actor reforzó su presencia en el streaming con proyectos para Apple y Amazon, entre ellos The Family Plan 2 y Play Dirty, película por la que cobró cerca de USD 25 millones (REUTERS)

El actor estadounidense participó en varias producciones para Amazon y Apple. Entre los proyectos figuran The Family Plan 2 y Play Dirty, producción por la que recibió cerca de USD 25 millones. Además de su desempeño delante de cámara, se involucró en actividades de producción durante el mismo período.

2. Tom Cruise – USD 46 millones

El actor de 63 años recibió el Oscar Honorífico, otorgado por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences en reconocimiento a décadas de impacto en la industria cinematográfica (REUTERS)

El protagonista de la saga Misión: Imposible continuó con su perfil de estrella taquillera. En Mission: Impossible – The Final Reckoning aceptó un salario inicial menor a cambio de una participación directa en la recaudación. Esa estrategia le permitió beneficiarse del resultado comercial de la película, que superó los USD 600 millones en todo el mundo.

1. Adam Sandler – USD 48 millones

El actor lideró el ranking gracias a su acuerdo con Netflix, que le garantiza ingresos elevados por proyectos como Happy Gilmore 2 (REUTERS)

El primer puesto del ranking corresponde a Adam Sandler, quien mantiene un contrato millonario con Netflix. Este acuerdo le asegura ingresos anuales, independientemente del rendimiento de cada proyecto.

Durante 2025 protagonizó la secuela Happy Gilmore 2 y participó en la producción Jay Kelly, ambas para la plataforma. La combinación de salarios garantizados y nuevos proyectos posicionó al estadounidense de 59 años como el intérprete mejor pagado del año, según el informe de Forbes.

Otros actores del ranking de <i>Forbes</i>

John Cena — USD 26 millones Reese Witherspoon — USD 26 millones George Clooney — USD 25 millones Leonardo DiCaprio — USD 25 millones Rob McElhenney (Rob Mac) — USD 23 millones Chris Pratt — USD 22 millones Tom Hardy — USD 21 millones Jennifer Aniston — USD 20 millones Cameron Diaz — USD 20 millones Jason Bateman — USD 19 millones