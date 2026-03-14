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Sebastian Bach habló por primera vez sobre el episodio en que Christina Applegate dejó a Brad Pitt por él

El exvocalista de Skid Row reaccionó al relato incluido en las memorias de Applegate, quien recordó que dejó los MTV VMAs de 1989 con él mientras asistía con el actor

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Sebastian Bach se disculpó tras
Sebastian Bach se disculpó tras revelación de Christina Applegate sobre haber dejado a Brad Pitt por él. (Reuters. Instagram. Reuters)

Sebastian Bach ofreció una disculpa pública luego de que Christina Applegate recordara en su reciente libro un episodio ocurrido durante los MTV Video Music Awards, cuando abandonó el evento con el músico mientras asistía acompañada de Brad Pitt.

Las declaraciones del músico fueron publicadas por la revista Billboard. En ellas, el exvocalista de la banda Skid Row expresó que no esperaba que la situación volviera a generar atención pública.

Me sorprendió mucho cuando todo eso salió a la luz. Yo era un hombre soltero de gira, en una banda, y conocí a muchas chicas. Si lastimé a alguien, si lastimé a alguien en ese momento, me disculpo”, señaló.

Sebastian Bach se disculpó al
Sebastian Bach se disculpó al conocer lo que sucedió entre Christina Applegate y Brad Pitt. (Instagram)

El cantante agregó que la etapa inicial de su carrera estuvo marcada por el ritmo acelerado del entorno del rock. “Cuando eres joven te lanzan al torbellino del rock and roll, conoces a mucha gente y tienes que sujetarte fuerte”, explicó.

Sebastian Bach también detalló que el episodio ocurrió hace muchos años y reiteró su disculpa en caso de que alguien se haya sentido afectado. “Fue hace mucho tiempo. Si lastimé a alguien, me disculpo por ello”, dijo.

El tema volvió a cobrar relevancia después de que la actriz, de 54 años, relatara el episodio en su libro de memorias titulado You With the Sad Eyes, publicado a comienzos de este mes.

En el libro, la artista recuerda que asistió a la ceremonia de 1989 acompañada por Brad Pitt, quien en ese momento iniciaba su carrera en la industria cinematográfica. Applegate señala en el libro que durante el evento se sintió atraída por Bach.

Christina Applegate aseguró que pese
Christina Applegate aseguró que pese a estar con Brad Pitt se sintió completamente atraída por Sebastian Bach. (Shutterstock)

“Me pasé toda la noche mirando a Bach, que por aquel entonces era un bombón de pelo largo que lideraba la banda Skid Row. Odio decirlo así, pero Brad en aquel entonces todavía se estaba abriendo camino como actor, y aún no era EL Brad Pitt, el hombre de los sueños de tanta gente”, expresó.

La famosa también explica que, al finalizar el evento, tomó la decisión de abandonar el lugar con el músico. En ese momento, Applegate tenía 17 años y describe que “por una vez se sintió tan poderosa y segura de sí misma” al tomar una decisión.

De acuerdo con el libro, Pitt permaneció en el evento y posteriormente condujo a la madre de la actriz de regreso a casa.

“Y la cosa empeora: Brad tuvo que llevar a mi madre a casa en coche, con cara de pocos amigos. Por lo visto, en una gasolinera de camino, Brad casi se pelea con un grupo de pandilleros y, como era de esperar, después se enfadó muchísimo conmigo”, escribió.

Christina Applegate aseguró que Brad
Christina Applegate aseguró que Brad Pit tuvo que llevar a su madre a casa pese a que lo dejó sin despedirse. (Scott A Garfitt/Invision/AP)

Ella y el actor de F1, ahora de 62 años, “no se hablaron” tras el incidente durante “muchos años”, y se arrepintió de la decisión cuando descubrió que el rockero tenía una relación y un hijo de un año.

“Finalmente acordamos que yo había sido una niña”, escribe Applegate en el libro al referirse a la conversación que tuvo con Pitt tiempo después.

Applegate menciona además que, con el paso del tiempo, algunas parejas posteriores de Pitt le preguntaron si era cierto que ella había dejado al actor durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards. Según relata, Brad les habría comentado a algunas de ellas que aún recordaba el episodio.

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