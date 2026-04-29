Meryl Streep reveló que pensó en retirarse de Hollywood antes de protagonizar ‘El diablo viste a la moda’

Meryl Streep estuvo a punto de rechazar su papel en El diablo viste a la moda. (Captura de video)

Meryl Streep reveló que estuvo cerca de rechazar uno de los papeles más representativos de su carrera antes del rodaje de la película El diablo viste a la moda, estrenada en 2006.

La intérprete compartió esta información durante una entrevista en el programa TODAY with Jenna & Sheinelle, donde participó junto a sus compañeros de elenco Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

PUBLICIDAD

Durante la conversación, la actriz señaló que en ese momento se encontraba “lista para retirarse” de la actuación. Según explicó, cuando recibió la propuesta para interpretar a Miranda Priestly, inicialmente decidió no aceptarla.

“Me llamaron y me hicieron una oferta, y dije: ‘No, no lo voy a hacer’. Sabía que iba a ser un éxito y quería ver si duplicaba mi petición. Y enseguida dijeron: ‘Claro’”, expresó.

PUBLICIDAD

Meryl Streep rechazó la propuesta inicial para tener un aumento en su salario. (Captura de video)

La actriz indicó que uno de los factores que influyó en su cambio de postura fue la negociación de su salario. Comentó que solicitó una remuneración mayor a la ofrecida inicialmente y que la producción aceptó de inmediato.

Y añadió: “Pensé: ‘Tengo 50 o 60 años, me ha costado todo este tiempo entender que podía hacerlo’. Sentí que me necesitaban. Estaba lista para jubilarme, pero aquello fue una lección””.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que Meryl Streep tenía 57 años cuando asumió el papel de Miranda Priestly, una editora de moda ficticia que se convirtió en uno de los personajes más reconocidos de su trayectoria.

De hecho, durante una conversación reciente en el programa SiriusXM Front Row, la artista abordó el método de actuación que utilizó en la cinta. Ante la pregunta del entrevistador sobre si le resultaba difícil adoptar ese enfoque, la actriz respondió de forma directa: “No, no me resultaba difícil”.

PUBLICIDAD

Meryl Streep aseguró que ella solo quería cumplir con su trabajo a la perfección. (Moviestore/REX/Shutterstock)

“Los primeros tres días me quedé cerca de la cámara con el director, observando, y luego pasábamos a hacer la escena. Yo hacía lo que correspondía y sentía que había como una pequeña distancia, una ligera separación que ayudaba a construir la autoridad del personaje”, señaló.

Por si fuera poco, Meryl Streep mencionó que recientemente había conversado sobre este tema con Greta Gerwig, quien también ha reflexionado sobre las dinámicas de trabajo en el set.

PUBLICIDAD

“Ella decía algo parecido: que a veces no quieren que estés en la fiesta del elenco, porque necesitas mantener una pequeña barrera para sentirte como la figura de autoridad y hacerlo creíble”, relató.

En ese contexto, la actriz describió una experiencia personal durante el rodaje de El diablo viste a la moda.

PUBLICIDAD

“Hubo momentos en los que yo volvía a mi tráiler y estaba ahí, sola, mientras escuchaba al resto del elenco en el área de maquillaje. Podía oírlos desde lejos, estaban pasando un gran momento, riendo y conviviendo”, recordó.

Meryl Streep relató que entre cortes pasaba el tiempo sola en su camerino. REUTERS/Jack Taylor

Esta dinámica reflejaba la diferencia entre su proceso de preparación y el ambiente más distendido del resto del equipo.

PUBLICIDAD

Tras su participación en la primera película, Streep continuó desarrollando una carrera activa en cine, con papeles en producciones como Mamma Mia!, Julie & Julia y The Iron Lady. Por esta última obtuvo el premio Óscar a Mejor Actriz, el segundo de su carrera.

En años recientes, ha participado en diversos proyectos, incluyendo trabajos de doblaje, apariciones especiales en cine y su intervención en la serie televisiva Only Murders in the Building.

PUBLICIDAD

Meryl Streep ha mantenido una presencia constante en la industria. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La nueva entrega de El diablo viste a la moda retoma la historia de Miranda Priestly en un entorno marcado por los cambios en la industria editorial, particularmente el declive de las publicaciones impresas tradicionales.

En esta ocasión, la sinopsos oficial menciona que la trama sigue a la editora de la revista Runway “mientras navega su carrera en medio de la caída del mundo editorial tradicional y se enfrenta al personaje de Emily Blunt, ahora una ejecutiva de alto nivel en un grupo de lujo que controla importantes ingresos publicitarios que Priestly necesita”.