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Murió Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhead

La familia del músico informó que falleció a los 64 años tras una larga estadía en cuidados intensivos por una complicada operación

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Phil Campbell murió tras estar
Phil Campbell murió tras estar varios días en el ala de cuidados intensivos de un hospital. (Instagram)

Phil Campbell, guitarrista conocido por su participación en la banda de rock Motörhead, falleció a los 64 años, informó su familia a través de su cuenta de Instagram el sábado 14 de marzo.

La familia comunicó que Campbell murió tras una larga estadía en la sala de cuidados intensivos luego de someterse a un procedimiento complejo.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien falleció en paz la noche pasada después de una larga y valiente batalla en cuidados intensivos tras una operación mayor y compleja”, indicaron. La familia solicitó respeto por su privacidad durante este momento.

La familia de Phil Campbell
La familia de Phil Campbell dio a conocer la noticia de su muerte en un comunicado de Instagram. (Instagram)

El comunicado también destacó otros aspectos de la vida del músico, pues aseguraron que “fue un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y amoroso, conocido cariñosamente como ‘Bampi’”.

“Fue profundamente querido por todos los que lo conocieron y será extrañado enormemente. Su legado, su música y los recuerdos que creó con tantos vivirán para siempre”, señalaron.

Phil Campbell comenzó su carrera musical en la década de 1970 como integrante de la banda de heavy metal Persian Risk. Su fama internacional llegó en 1984, cuando se unió a Motörhead junto a Michael “Würzel” Burston, convirtiéndose en guitarrista principal del grupo.

Tras la salida de Burston en 1995, Campbell continuó como único guitarrista de la banda. Durante su trayectoria participó en la grabación de 16 álbumes de estudio.

Phil Campbell se unió a
Phil Campbell se unió a Motorhead en 1986. (Instagram)

Motörhead fue nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2020 y se mantuvo activa hasta 2015, año en que la banda se disolvió tras la muerte de su líder, Ian “Lemmy” Kilmister. Phil Campbell formó parte de la banda durante más de tres décadas, siendo testigo de su evolución y de los distintos cambios en su formación.

Después de la disolución de Motörhead, Campbell fundó su propio proyecto, Phil Campbell and the Bastard Sons, que lanzó su primer álbum, Old Lions Still Roar, en 2019. La banda tenía programada una gira por Europa más adelante en 2026, la cual fue cancelada debido a la condición médica de Campbell.

A lo largo de su carrera, el guitarrista participó en numerosas giras y colaboraciones, contribuyendo al sonido característico de Motörhead y manteniendo una presencia activa en la escena del rock y el heavy metal.

Su estilo de guitarra y su trabajo en los álbumes de la banda fueron reconocidos tanto por críticos como por seguidores del género.

Phil Campbell contribuyó en más
Phil Campbell contribuyó en más de 16 álbumes de Motorhead. REUTERS/Temilade Adelaja

La familia de Campbell no especificó la razón original de la operación a la que se sometió el guitarrista, limitándose a indicar que fue un procedimiento complejo que requirió cuidados intensivos.

A lo largo de su vida, Campbell fue descrito como una figura central en su familia y en la comunidad musical. Además de su trabajo con Motörhead, su participación en la música continuó con proyectos personales y colaboraciones, consolidando su legado en el rock británico e internacional.

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