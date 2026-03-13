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Oscar 2026: así es como la Academia elige al ganador del premio a Mejor película

Más de 10 mil miembros de la Academia participan en el proceso que determina cuál de las diez nominadas se lleva el premio más codiciado de Hollywood

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Con hasta diez nominadas, la
Con hasta diez nominadas, la carrera por Mejor película es la categoría con mayor número de contendientes en los Premios Oscar.(Composición)

Con la ceremonia de los Premios Oscar 2026 a la vuelta de la esquina, uno de los aspectos que despierta mayor curiosidad es el complejo sistema de votación que decide al ganador del premio más codiciado de Hollywood: Mejor película.

Aunque la mayoría de las categorías se resuelven con un conteo simple de votos, esta distinción utiliza un método diferente que busca asegurar que la obra ganadora tenga el respaldo de la mayoría de los electores.

Quiénes votan en los Oscar

De acuerdo con datos recientes citados por el portal Digital Spy, la Academia cuenta actualmente con 11.120 miembros, de los cuales 10.136 están habilitados para votar en los premios. Sus integrantes pertenecen a 17 ramas profesionales que representan distintas áreas del cine, como actores, directores, guionistas, productores o técnicos.

El proceso de votación se divide en dos etapas: la elección de nominados y la votación final para determinar a los ganadores.

Para definir a los candidatos, cada rama vota principalmente en su propio campo. Por ejemplo, los actores eligen a los nominados en las categorías de actuación y los directores votan por los candidatos a mejor dirección. Sin embargo, la categoría de Mejor película es una excepción, ya que todos los miembros de la Academia pueden participar en su nominación.

Actualmente más de 10.000 miembros
Actualmente más de 10.000 miembros de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences tienen derecho a votar en los premios de Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

Una vez que los finalistas están definidos, el proceso se simplifica: todos los miembros votan en casi todas las categorías para elegir a los ganadores, independientemente de su especialidad profesional. La firma contable PricewaterhouseCoopers supervisa el proceso de conteo de votos desde 1935.

Cómo se eligen los nominados

El número de votos necesarios para asegurar una nominación depende del tamaño de cada rama de votantes. Según fuentes de Digital Spy, una película necesitaría alrededor de 922 votos para garantizar una nominación a Mejor película, debido a que todos los miembros pueden votar en esa categoría.

En otros segmentos el umbral es menor. Por ejemplo, una nominación en actuación puede asegurarse con poco más de 200 votos, mientras que en categorías más pequeñas, como casting, bastarían alrededor de 30 votos.

La Academia cuenta con 17
La Academia cuenta con 17 ramas profesionales, cuyos miembros participan en la selección de nominados y ganadores (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tras la votación, PricewaterhouseCoopers utiliza un sistema de ponderación para determinar a los nominados finales: cinco en la mayoría de categorías y hasta diez en Mejor película.

El sistema de voto preferencial

La principal diferencia de la categoría de Mejor película radica en el método utilizado para elegir al ganador. En lugar de votar por una sola opción, los miembros de la Academia ordenan las películas nominadas según su preferencia, del primer al décimo lugar.

Este método, conocido como voto preferencial o ranked-choice voting, busca asegurar que la película ganadora tenga el respaldo mayoritario de la Academia.

El sistema de votación de
El sistema de votación de Mejor película permite que una cinta gane incluso si no lidera la primera ronda de preferencias (REUTERS/Carlos Barria)

Según explica USA Today, el sistema funciona de la siguiente manera:

  1. Cada votante clasifica las películas de 1 a 10, desde su favorita hasta la menos preferida.
  2. Se cuentan primero las opciones número uno.
  3. Si una película obtiene más del 50% de los votos, gana automáticamente.
  4. Si ninguna alcanza esa mayoría, se elimina la película con menos votos.
  5. Los votos que tenía como primera opción se redistribuyen a la segunda preferencia de esos votantes.
  6. El proceso se repite hasta que una película supere el 50%.

Este sistema puede favorecer a películas que no necesariamente reciben más votos en primer lugar, pero que son valoradas por muchos votantes. En otras palabras, una cinta puede ganar si aparece con frecuencia como segunda o tercera favorita, lo que indica un apoyo amplio dentro de la Academia.

El voto preferencial se aplica en esta categoría de los Oscar desde 2009, cuando los finalistas para Mejor película se ampliaron de cinco a hasta 10 nominados. Previamente, también había sido usado entre 1934 y 1945.

El director Sean Baker junto
El director Sean Baker junto a la ganadora a mejor actriz Mikey Madison después de que "Anora" ganara el Oscar a mejor película durante la gala de entrega de los 97º Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles, California, Estados Unidos, 2 de marzo de 2025. REUTERS/Carlos Barria

Las películas que compiten en 2026

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. La ceremonia comenzará a las 7:00 p. m. (hora del este de EE. UU.) y será transmitida en vivo en Latinoamérica por TNT (disponible en DirecTV y otros servicios de televisión por cable) y en streaming vía HBO Max.

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