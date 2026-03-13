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La hija de Billy Joel habla sobre la salud actual del músico tras su diagnóstico de hidrocefalia: “Él es un luchador”

Alexa Ray Joel reveló que su padre está enfocado en su recuperación y todavía anhela volver al escenario

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Billy Joel fue diagnosticado con
Billy Joel fue diagnosticado con hidrocefalia de presión normal en mayo de 2025 (Larry Marano/Shutterstock)

Alexa Ray Joel, hija mayor de Billy Joel, compartió una actualización sobre el músico en medio de su recuperación de un trastorno neurológico que lo obligó a cancelar conciertos el año pasado.

En una entrevista con The Hollywood Reporter publicada el 12 de marzo, la cantante y compositora ofreció un panorama alentador sobre la evolución del legendario intérprete de “Uptown Girl”, quien fue diagnosticado con hidrocefalia de presión normal (NPH, por sus siglas en inglés) en mayo de 2025.

La hidrocefalia de presión normal es un trastorno neurológico que provoca la acumulación de líquido en el cerebro. Esta condición puede afectar funciones como el equilibrio, la memoria y la capacidad de planificación, además de provocar problemas de visión o audición.

El avance de esta condición llevó al cantante de 76 años a tomarse un descanso de los escenarios para concentrarse en su salud. Meses antes había sufrido una caída durante un concierto en el recinto Mohegan Sun, incidente que encendió las alarmas entre sus seguidores.

Ahora, su hija Alexa Ray Joel aseguró que el músico está evolucionando favorablemente e incluso ha hecho cambios en su estilo de vida para favorecer su recuperación. “Está haciendo fisioterapia regularmente y le va muy bien”, afirmó la artista. “Ha perdido peso porque está siguiendo una dieta”.

Estoy muy orgullosa de él. Es un verdadero luchador, muy resiliente y comprometido con estar saludable y ser proactivo. Siempre ha sido un luchador”, declaró.

La cantante Alexa Ray Joel
La cantante Alexa Ray Joel participó en el concierto tributo a su padre interpretando canciones de su repertorio. (Captura: Instagram/BillyJoel)

Joel, conocido como el “Piano Man”, es padre de tres hijas. Alexa Ray, de 40 años, nació de su matrimonio con la supermodelo Christie Brinkley. El artista también tiene dos hijas más pequeñas —Della Rose y Remy— con su actual esposa, Alexis Roderick Joel.

Aquella caída en el escenario en febrero de 2025 fue uno de los momentos que más preocupó a su familia. Según contó su hija, el músico intentó minimizar el incidente para evitar que ella se preocupara demasiado. “Él le restó importancia”, explicó. “Sabe que tengo ansiedad y que soy una preocupada neurótica, así que me decía: ‘Todo está bien, solo fue un pequeño tropiezo’”.

Sin embargo, al ver las imágenes del momento, Alexa Ray reaccionó con angustia. “Cuando vi el video, me puse a llorar”, recordó. Posteriormente lo acompañó a consultas médicas para entender mejor lo que estaba ocurriendo.

Billy Joel cayó durante un
Billy Joel cayó durante un concierto en febrero de 2025 (Captura: redes sociales)

Si bien el cantante se ha mantenido alejado de las giras mientras se recupera, la posibilidad de regresar a los escenarios sigue presente. Su hija asegura que el espíritu de artista de Joel permanece intacto.

“¡Una vez intérprete, siempre intérprete!”, comentó Alexa, aunque dejó claro que su prioridad es que el músico cuide su salud. “Le dije: ‘Si vas a volver a actuar, por favor quédate sentado en el piano. ¡Nada de estar girando con el soporte del micrófono!’”, sentenció.

Un emotivo homenaje

Este jueves 12 de marzo, Billy Joel fue homenajeado en un concierto tributo en el histórico Carnegie Hall de Nueva York.

El evento, organizado por el promotor Michael Dorf, reunió a varios artistas que interpretaron canciones del repertorio del músico, entre ellos Rob Thomas, Wyclef Jean, Rufus Wainwright y Matt Nathanson.

Alexa Ray Joel también participó en el espectáculo, interpretando temas del repertorio de su padre frente a un público que celebró su legado musical. De hecho, fue ella quien convenció al cantante de asistir a la gala.

A pesar de su enfermedad,
A pesar de su enfermedad, Billy Joel mantiene el deseo de volver a cantar en vivo, aunque su hija le pidió que lo haga sentado al piano. (Captura: Instagram/BillyJoel)

“Le dije: ‘Papá, más vale que estés allí. Es Carnegie Hall. Todos están rindiéndote homenaje y es un grupo increíble de artistas’”, relató. Según contó, el músico respondió con humor: “Déjame anotarlo”, mientras revisaba su agenda.

La ocasión tuvo además un significado especial para el intérprete. “Estaba muy emocionado cuando tocó por primera vez en Carnegie Hall en los años 70, así que es emocionante para él regresar décadas después y ver a artistas increíbles y a su hija rindiéndole homenaje”, explicó Alexa Ray.

El concierto también tuvo un objetivo solidario. Los organizadores informaron que la recaudación superó los 200.000 dólares y se destinará a organizaciones que ofrecen programas de educación musical para jóvenes de comunidades con menos recursos.

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