El universo de ‘Padre de familia’ se expande con una serie centrada en Stewie

Padre de familia tendrá una serie derivada en la que se mostrará una nueva faceta de Stewie. (Captura de video)

Fox Broadcasting Company y la plataforma de streaming Hulu anunciaron la aprobación de una nueva serie animada titulada Stewie, un derivado centrado en el personaje Stewie Griffin, conocido por su participación en la serie Padre de familia.

El proyecto recibió un pedido inicial de dos temporadas y está previsto para estrenarse entre 2027 y 2028 en Fox, con distribución internacional a través de Disney+.

La nueva comedia animada se enfocará en el personaje de Stewie durante su etapa en preescolar. De acuerdo con la información difundida, la historia seguirá al niño mientras se enfrenta a nuevas experiencias y utiliza distintos dispositivos tecnológicos para realizar viajes en el tiempo y el espacio.

En el spin-off, Stewie usará sus inventos para tener aventuras con sus compañeros de clase. (Captura de video)

La trama del derivado comenzará cuando Stewie es expulsado de su antiguo preescolar y debe inscribirse en otro centro educativo. En ese nuevo entorno se encuentra con un grupo de compañeros que no conoce y con una tortuga de aula de 75 años que presenta teorías sobre distintos temas.

A lo largo de los episodios, el personaje utilizará diferentes inventos para transportar a sus compañeros a distintos momentos y lugares, lo que transformará las actividades escolares en situaciones fuera de lo habitual.

Hasta el momento no se ha confirmado el número exacto de episodios que tendrá cada temporada. Sin embargo, se indicó que la cantidad podría ser ligeramente inferior a los 15 episodios por temporada.

Se espera que "Stewie" tenga un máximo de 15 episodios por temporada. (Captura de video)

De acuerdo con Deadline, el acuerdo para la producción de Stewie presenta una estructura distinta a la de las demás series animadas del bloque.

En este caso, Fox y Hulu compartirán los costos de producción, lo que implica que el proyecto funciona como una comisión conjunta entre la cadena de televisión y la plataforma de streaming.

La producción proviene del creador de Padre de familia, Seth MacFarlane. En la nueva producción, MacFarlane volverá a interpretar la voz del protagonista, tal como lo ha hecho desde el inicio de Padre de Familia.

El proyecto fue creado por MacFarlane junto con el guionista y productor Kirker Butler, colaborador frecuente de la serie original. Butler también participará como showrunner. La producción ejecutiva estará a cargo de MacFarlane, Butler y Kara Vallow a través de la compañía Fuzzy Door Productions.

Seth MacFarlane dará voz a Stewie en este nuevo proyecto, al igual que en la serie original. REUTERS/Mario Anzuoni

De acuerdo con el creador, la nueva historia del pequeño no afectará la continuidad del personaje dentro de Padre de familia, donde Stewie continúa asistiendo al preescolar ficticio de Quahog.

El material conceptual difundido sobre la serie muestra referencias al programa original. Entre ellas se encuentra el oso de peluche Rupert, objeto recurrente del personaje, así como el dispositivo de viaje en el tiempo que Stewie ha utilizado en diversos episodios de Family Guy.

También se prevé la posible aparición del personaje Brian, el perro de la familia Griffin que ha participado en varias tramas relacionadas con viajes temporales en la serie original.

Se espera que Brian sea un personaje recurrente en la nueva serie centrada en Stewie. (Captura de video)

Desde su estreno, Family Guy ha desarrollado al personaje de Stewie a lo largo de más de dos décadas de emisión. En los primeros episodios, el personaje estaba centrado en planes de dominación mundial y en intentos de eliminar a su madre, Lois Griffin.

Con el paso de las temporadas, su papel se amplió hacia historias vinculadas con sus experimentos científicos.