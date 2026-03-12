Entretenimiento

El universo de ‘Padre de familia’ se expande con una serie centrada en Stewie

La nueva serie animada seguirá al personaje Stewie Griffin durante su etapa en el preescolar, con historias que incluirán viajes en el tiempo

Guardar
Padre de familia tendrá una
Padre de familia tendrá una serie derivada en la que se mostrará una nueva faceta de Stewie. (Captura de video)

Fox Broadcasting Company y la plataforma de streaming Hulu anunciaron la aprobación de una nueva serie animada titulada Stewie, un derivado centrado en el personaje Stewie Griffin, conocido por su participación en la serie Padre de familia.

El proyecto recibió un pedido inicial de dos temporadas y está previsto para estrenarse entre 2027 y 2028 en Fox, con distribución internacional a través de Disney+.

La nueva comedia animada se enfocará en el personaje de Stewie durante su etapa en preescolar. De acuerdo con la información difundida, la historia seguirá al niño mientras se enfrenta a nuevas experiencias y utiliza distintos dispositivos tecnológicos para realizar viajes en el tiempo y el espacio.

En el spin-off, Stewie usará
En el spin-off, Stewie usará sus inventos para tener aventuras con sus compañeros de clase. (Captura de video)

La trama del derivado comenzará cuando Stewie es expulsado de su antiguo preescolar y debe inscribirse en otro centro educativo. En ese nuevo entorno se encuentra con un grupo de compañeros que no conoce y con una tortuga de aula de 75 años que presenta teorías sobre distintos temas.

A lo largo de los episodios, el personaje utilizará diferentes inventos para transportar a sus compañeros a distintos momentos y lugares, lo que transformará las actividades escolares en situaciones fuera de lo habitual.

Hasta el momento no se ha confirmado el número exacto de episodios que tendrá cada temporada. Sin embargo, se indicó que la cantidad podría ser ligeramente inferior a los 15 episodios por temporada.

Se espera que "Stewie" tenga
Se espera que "Stewie" tenga un máximo de 15 episodios por temporada. (Captura de video)

De acuerdo con Deadline, el acuerdo para la producción de Stewie presenta una estructura distinta a la de las demás series animadas del bloque.

En este caso, Fox y Hulu compartirán los costos de producción, lo que implica que el proyecto funciona como una comisión conjunta entre la cadena de televisión y la plataforma de streaming.

La producción proviene del creador de Padre de familia, Seth MacFarlane. En la nueva producción, MacFarlane volverá a interpretar la voz del protagonista, tal como lo ha hecho desde el inicio de Padre de Familia.

El proyecto fue creado por MacFarlane junto con el guionista y productor Kirker Butler, colaborador frecuente de la serie original. Butler también participará como showrunner. La producción ejecutiva estará a cargo de MacFarlane, Butler y Kara Vallow a través de la compañía Fuzzy Door Productions.

Seth MacFarlane dará voz a
Seth MacFarlane dará voz a Stewie en este nuevo proyecto, al igual que en la serie original. REUTERS/Mario Anzuoni

De acuerdo con el creador, la nueva historia del pequeño no afectará la continuidad del personaje dentro de Padre de familia, donde Stewie continúa asistiendo al preescolar ficticio de Quahog.

El material conceptual difundido sobre la serie muestra referencias al programa original. Entre ellas se encuentra el oso de peluche Rupert, objeto recurrente del personaje, así como el dispositivo de viaje en el tiempo que Stewie ha utilizado en diversos episodios de Family Guy.

También se prevé la posible aparición del personaje Brian, el perro de la familia Griffin que ha participado en varias tramas relacionadas con viajes temporales en la serie original.

Se espera que Brian sea
Se espera que Brian sea un personaje recurrente en la nueva serie centrada en Stewie. (Captura de video)

Desde su estreno, Family Guy ha desarrollado al personaje de Stewie a lo largo de más de dos décadas de emisión. En los primeros episodios, el personaje estaba centrado en planes de dominación mundial y en intentos de eliminar a su madre, Lois Griffin.

Con el paso de las temporadas, su papel se amplió hacia historias vinculadas con sus experimentos científicos.

Temas Relacionados

Padre de familiaentretenimientoStewie Griffin

Últimas Noticias

La película sobre Michael Jackson habría provocado una supuesta pelea familiar tras proyección privada

Medios estadounidenses aseguran que Janet Jackson criticó duramente el biopic, mientras Jermaine salió en defensa del proyecto protagonizado por su hijo Jaafar

La película sobre Michael Jackson

‘Volver al futuro II’: Darlene Vogel recuerda el accidente que dejó gravemente herida a su doble de riesgo

La actriz relató que su doble de riesgo, Cheryl Wheeler, sufrió una caída durante la filmación de una escena con aerotablas

‘Volver al futuro II’: Darlene

“Digo ‘30, coqueta y próspera’ 3 o 4 veces por semana”: Jennifer Garner y una conexión especial con los fans de 13 Going on 30

La escena emblemática adquiere nueva vida cada vez que la actriz se encuentra con la icónica frase. Cómo este diálogo de ficción se convirtió en tradición para quienes celebran fechas especiales

“Digo ‘30, coqueta y próspera’

Netflix anuncia ‘Las guerreras K-pop 2′: “Esto es solo el comienzo”

La plataforma confirmó que la historia de HUNTR/X continuará con un nuevo filme a cargo de sus directores originales

Netflix anuncia ‘Las guerreras K-pop

El emotivo recuerdo de Dennis Quaid a Natasha Richardson: “Cada vez que pienso en ella, mi corazón se parte”

A 15 años del accidente, el actor compartió detalles inéditos sobre la relación que mantenían durante el rodaje de “Juego de gemelas” y cómo su pérdida sigue marcando su vida personal y la de Lindsay Lohan

El emotivo recuerdo de Dennis
DEPORTES
“Hice sobrepasos que no quería”:

“Hice sobrepasos que no quería”: la increíble revelación sobre las complicaciones de la nueva era de la Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

La áspera discusión de Valentín Barco con un compañero del Racing de Estrasburgo en pleno campo: la sentencia del técnico

En el duelo de equipos cordobeses, Talleres e Instituto animan la fecha 10 del Torneo Apertura

La historia detrás del tenista argentino que roció la pelota con un spray en el Challenger de Santiago y encendió la polémica

TELESHOW
Malena Guinzburg recordó a su

Malena Guinzburg recordó a su padre a 18 años de su muerte: “Te extraño, y mucha gente también”

Canal 22 presentó su grilla de programación: quiénes son las figuras que integrarán los equipos

Wanda Nara respondió a las acusaciones de maltrato animal: “Construí un lugar seguro para ellos”

Emily Ceco, la participante de Love is Blind, recordó el calvario que le tocó atravesar con su exmarido: “Me costó mucho denunciarlo”

Luego de sus días en Milán, Wanda Nara y Martín Migueles partieron hacia un paradisíaco destino

INFOBAE AMÉRICA

Un avión estadounidense de reabastecimiento

Un avión estadounidense de reabastecimiento se estrelló en el oeste de Irak durante una operación militar

Estados Unidos sancionó a una red de hackers norcoreanos que generó casi 800 millones de dólares para el programa de misiles de Pyongyang

Chile y Estados Unidos acordaron impulsar proyectos conjuntos en el suministro de minerales críticos y tierras raras

El Salvador conmemora 49 años del asesinato de Rutilio Grande y sus acompañantes

El desplome de Wall Street se intensifica: el petróleo cerró por encima de USD 100