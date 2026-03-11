Entretenimiento

‘Heated Rivalry’: Hudson Williams y Francois Arnaud denuncian ataques racistas y homófobos de fans

Los actores destacaron que respetan y apoyan a sus compañeros por lo que no tolerarán comentarios discriminatorios de los seguidores

Guardar
Hudson Williams y François Arnaud
Hudson Williams y François Arnaud alzan la voz contra el odio en el fandom de Heated Rivalry. (Reuters. Instagram)

Hudson Williams y François Arnaud emitieron un comunicado conjunto el lunes 9 de marzo condenando comentarios de carácter racista y homofóbico provenientes de algunos seguidores de la serie Heated Rivalry.

A través de sus historias de Instagram, Williams, de 25 años señaló: “No se llamen fanáticos si comparten comentarios racistas, homofóbicos, bifóbicos, misóginos, edadistas, capacitistas, parasociales o de cualquier tipo de odio. Ninguno de nosotros necesita su ‘amor’ lleno de odio”.

La declaración concluyó con un mensaje dirigido a quienes no acepten estas pautas: “Todos nos respetamos, apoyamos y queremos, y estamos del mismo lado. Si no pueden aceptarlo, vayánse a la mierda”.

Hudson Williams envió un contudente
Hudson Williams envió un contudente mensaje a quienes les hacen comentarios homofóbicos. (Instagram)

Williams ofreció más contexto sobre el comunicado en un intercambio que posteriormente fue eliminado en Threads.

El mensaje surgió tras un comentario de un fan que mencionaba que él había recibido abusos raciales, principalmente de seguidores de Arnaud y de Connor, y que ningún miembro del equipo de producción ni compañeros blancos podían defenderlo sin que él tuviera que estar de acuerdo.

Ante esto, Hudson Williams aclaró: “Fue idea de François [lanzar el comunicado] y yo ayudé a escribirlo. No reviso los comentarios, así que no vi el odio. Estaba viendo resúmenes de patinaje artístico”.

Hudson Williams admitió que no
Hudson Williams admitió que no estaba al pendiente de los malos comentarios.

El comunicado también fue compartido por Robbie G.K., coprotagonista de la serie. En la serie, Hudson interpreta a Shane Hollander, un jugador de hockey japonés-canadiense, mientras que François Arnaud interpreta a Scott Hunter, un jugador estadounidense.

Desde su estreno a finales del año pasado, el fandom de Heated Rivalry ha generado debates intensos en torno a la trama y los personajes. En una entrevista con Wonderland en enero, Williams mencionó que le sorprendió la cantidad de personas irrespetuosas dentro de la comunidad de seguidores de la serie.

“No pensé que habría tantas personas irrespetuosas como las hay. Y viceversa, no pensé que habría tantas personas respetuosas como las hay. Creía que todos solo estarían emocionados o dirían ‘¡Guau!’”, explicó.

Hudson Williams se mostró sosprendido
Hudson Williams se mostró sosprendido por la cantidad de personas intolerantes. (ImageSpace/Sipa USA via Reuters)

El actor añadió que también había notado comentarios positivos. No obstante, también reconoció que recibía mensajes negativos y rumores falsos sobre su persona.

“Hay personas que dicen: ‘Seamos respetuosos con su vida privada. No compartamos estas fotos. Si nos acercamos a él en la calle, seamos conscientes del momento adecuado’. Estoy viendo esos comentarios, y eso es bueno”, señaló.

Por su parte, Arnaud también ha enfrentado reacciones negativas dentro del fandom. En enero, dejó de seguir temporalmente a algunos de sus compañeros de reparto y al creador de la serie, Jacob Tierney, en Instagram, aunque luego los volvió a seguir.

En declaraciones a The Toronto Star, el actor señaló que la mayoría de sus interacciones habían sido positivas. Asimismo, sugirió que algunos espectadores no habían comprendido el mensaje de la serie y recomendó una revisión más detallada del programa.

François Arnaud señaló que
François Arnaud señaló que algunos espectadores no habían comprendido el mensaje de la serie (Men’s Health/Captura de Video)

“En general, los fanáticos han sido increíblemente positivos y respetuosos. Para aquellos que no lo son, creo que son muchos jóvenes que no entienden la diferencia entre realidad y ficción”, indicó.

Heated Rivalry, basada en las novelas Game Changers de Rachel Reid, concluyó su primera temporada y una segunda temporada ya está en producción. La serie se centra en la vida de jugadores de hockey profesional, explorando tanto el desarrollo deportivo como las dinámicas personales de los personajes.

Temas Relacionados

Heated RivalryHudson WilliamsFrancois Arnaudentretenimiento

Últimas Noticias

Valerie Bertinelli reveló las últimas palabras que le dijo a Eddie Van Halen antes de su muerte

La actriz compartió recuerdos íntimos de su relación con el guitarrista y cómo enfrentó su pérdida tras su muerte en 2020

Valerie Bertinelli reveló las últimas

Keanu Reeves regresa a la música con Dogstar y una gira que copará los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos

Junto a un nuevo álbum, el tour marcará una etapa inédita para la banda que apuesta por una conexión directa con el público, la inclusión de coleccionistas y la presentación de repertorio actualizado en cada show

Keanu Reeves regresa a la

“El récord de escenas de acción es solo el comienzo”, promete Alan Ritchson sobre la temporada 4 de Reacher

El actor y protagonista destaca que la nueva entrega combinará combates, conspiraciones y grandes sorpresas, consolidando el lugar de la serie en la plataforma global

“El récord de escenas de

Dr. Dre cruza el umbral de los mil millones tras la venta de Beats a Apple

Tras la venta de Beats by Dre a Apple en 2014, el productor y rapero alcanza oficialmente el estatus de multimillonario

Dr. Dre cruza el umbral

Qué fue de Will Smith y Chris Rock después de la infame bofetada en los Premios Oscar

El incidente que sucedió hace cuatro años en el Dolby Theatre de Hollywood marcó las carreras de ambos actores

Qué fue de Will Smith
DEPORTES
Independiente empató sobre el final

Independiente empató sobre el final 4-4 contra Unión en Avellaneda y da pelea en la Zona A del Torneo Apertura

La Conmebol sorteó los Sudamericanos Sub 17 masculino y femenino: los rivales de Argentina

La peculiar frase con la que el técnico del Tottenham justificó el cambio del arquero Antonín Kinský en la derrota ante el Atlético

La palabra de Julián Álvarez tras brillar en la Champions: el secreto para dejar atrás su mal momento en el Atlético de Madrid

Alerta a tres meses del Mundial: las lágrimas de Alphonso Davies tras sufrir una nueva lesión

TELESHOW
Muni Seligmann respondió las críticas

Muni Seligmann respondió las críticas tras el accidente de su bebé y su viaje a Miami: “Hay que contarlo y naturalizarlo”

Benjamín, el hijo de Enzo Fernández, sorprendió a Valentina Cervantes al contarle con cuál de sus padres prefiere dormir

El duro descargo de Gonzalo Heredia tras las críticas de un hater: “¿Qué te puede llevar a escribir esto?”

Nicole Neumann se sinceró sobre cómo vive su hija Allegra la polémica por su fiesta de 15: “El resto es ruido”

Emilia Mernes deslumbró como geisha en Japón: kimono, ceremonia del té y una experiencia única junto a Duki

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos refuerza su despliegue

Estados Unidos refuerza su despliegue militar con bombarderos B-52 y B-1 en una base militar del Reino Unido

El G7 convocó una cumbre de emergencia para frenar el impacto económico de la guerra en Irán

Zelensky advirtió que levantar las sanciones al petróleo ruso sería un “golpe serio” para Ucrania y el mundo

Estados Unidos anunció la destrucción de 16 embarcaciones iraníes utilizadas para minar el Estrecho de Ormuz

Consorcio privado invertirá más de $16 millones en construcción de Hotel El Salvador Airport