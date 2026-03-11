‘Heated Rivalry’: Hudson Williams y Francois Arnaud denuncian ataques racistas y homófobos de fans

Hudson Williams y François Arnaud alzan la voz contra el odio en el fandom de Heated Rivalry. (Reuters. Instagram)

Hudson Williams y François Arnaud emitieron un comunicado conjunto el lunes 9 de marzo condenando comentarios de carácter racista y homofóbico provenientes de algunos seguidores de la serie Heated Rivalry.

A través de sus historias de Instagram, Williams, de 25 años señaló: “No se llamen fanáticos si comparten comentarios racistas, homofóbicos, bifóbicos, misóginos, edadistas, capacitistas, parasociales o de cualquier tipo de odio. Ninguno de nosotros necesita su ‘amor’ lleno de odio”.

La declaración concluyó con un mensaje dirigido a quienes no acepten estas pautas: “Todos nos respetamos, apoyamos y queremos, y estamos del mismo lado. Si no pueden aceptarlo, vayánse a la mierda”.

Hudson Williams envió un contudente mensaje a quienes les hacen comentarios homofóbicos. (Instagram)

Williams ofreció más contexto sobre el comunicado en un intercambio que posteriormente fue eliminado en Threads.

El mensaje surgió tras un comentario de un fan que mencionaba que él había recibido abusos raciales, principalmente de seguidores de Arnaud y de Connor, y que ningún miembro del equipo de producción ni compañeros blancos podían defenderlo sin que él tuviera que estar de acuerdo.

Ante esto, Hudson Williams aclaró: “Fue idea de François [lanzar el comunicado] y yo ayudé a escribirlo. No reviso los comentarios, así que no vi el odio. Estaba viendo resúmenes de patinaje artístico”.

Hudson Williams admitió que no estaba al pendiente de los malos comentarios.

El comunicado también fue compartido por Robbie G.K., coprotagonista de la serie. En la serie, Hudson interpreta a Shane Hollander, un jugador de hockey japonés-canadiense, mientras que François Arnaud interpreta a Scott Hunter, un jugador estadounidense.

Desde su estreno a finales del año pasado, el fandom de Heated Rivalry ha generado debates intensos en torno a la trama y los personajes. En una entrevista con Wonderland en enero, Williams mencionó que le sorprendió la cantidad de personas irrespetuosas dentro de la comunidad de seguidores de la serie.

“No pensé que habría tantas personas irrespetuosas como las hay. Y viceversa, no pensé que habría tantas personas respetuosas como las hay. Creía que todos solo estarían emocionados o dirían ‘¡Guau!’”, explicó.

Hudson Williams se mostró sosprendido por la cantidad de personas intolerantes. (ImageSpace/Sipa USA via Reuters)

El actor añadió que también había notado comentarios positivos. No obstante, también reconoció que recibía mensajes negativos y rumores falsos sobre su persona.

“Hay personas que dicen: ‘Seamos respetuosos con su vida privada. No compartamos estas fotos. Si nos acercamos a él en la calle, seamos conscientes del momento adecuado’. Estoy viendo esos comentarios, y eso es bueno”, señaló.

Por su parte, Arnaud también ha enfrentado reacciones negativas dentro del fandom. En enero, dejó de seguir temporalmente a algunos de sus compañeros de reparto y al creador de la serie, Jacob Tierney, en Instagram, aunque luego los volvió a seguir.

En declaraciones a The Toronto Star, el actor señaló que la mayoría de sus interacciones habían sido positivas. Asimismo, sugirió que algunos espectadores no habían comprendido el mensaje de la serie y recomendó una revisión más detallada del programa.

François Arnaud señaló que algunos espectadores no habían comprendido el mensaje de la serie (Men’s Health/Captura de Video)

“En general, los fanáticos han sido increíblemente positivos y respetuosos. Para aquellos que no lo son, creo que son muchos jóvenes que no entienden la diferencia entre realidad y ficción”, indicó.

Heated Rivalry, basada en las novelas Game Changers de Rachel Reid, concluyó su primera temporada y una segunda temporada ya está en producción. La serie se centra en la vida de jugadores de hockey profesional, explorando tanto el desarrollo deportivo como las dinámicas personales de los personajes.