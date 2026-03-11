Chappell Roan acusa a un grupo de fans de acosarla en público: “Están ignorando todos mis límites”

Chappell Roan confrontó a quienes invaden su espacio personal en público. (Reuters. Captura de video)

Chappell Roan abordó públicamente la importancia de establecer límites personales después de un encuentro con fanáticos y fotógrafos en París durante el fin de semana.

La cantante, de 28 años, grabó un video mientras se dirigía a cenar, en el que describió sentirse “ignorada como ser humano” por un grupo que la seguía fuera de un restaurante.

En el clip, viralizado por espectadores, Roan aparece usando un pañuelo en la cabeza y se dirige directamente a la cámara de su teléfono mientras explica que había solicitado varias veces al grupo que se alejara.

“Solo estoy tratando de ir a cenar, y les he pedido a estas personas varias veces que se aparten de mí”, dijo.

Chappell Roan señaló que estaba siendo acosada mientras caminaba por las calles de París. (Captura de video)

La cantante también señaló a un individuo en particular: “Esta persona a la que le he pedido varias veces que se vaya, y no lo hará. Se está escondiendo porque siente vergüenza, porque se lo pedí”.

La intérprete, cuyo nombre de nacimiento es Kayleigh Rose Amstutz, calificó el comportamiento del grupo como una violación de sus límites personales. “Todos ustedes están ignorando por completo mis límites. Les pido amablemente que por favor me dejen en paz y dejen de seguirme y acosarme”, añadió.

En un momento, un fanático le pidió un autógrafo, a lo que ella respondió: “No, no voy a firmar”. Al final del video, Chappell Roan comentó: “Esto es lo que es, si se preguntaban cómo es”.

Chappell Roan se negó a darle un autógrafo a un fan tras sentir que su espacio estaba siendo invadido. (Captura de video)

El incidente ocurrió mientras la cantante se encontraba en París para la Semana de la Moda, donde ha asistido a desfiles de diseñadores como Acne Studios, Mugler, Vivienne Westwood y Alexander McQueen.

Imágenes recientes muestran a Chappell Roan en varias de estas presentaciones, incluyendo el desfile de McQueen Womenswear Fall/Winter 2026-2027 el 8 de marzo de 2026, y el de Vivienne Westwood un día antes.

El encuentro con fanáticos y fotógrafos refleja un patrón que la artista ha mencionado en entrevistas previas.

En mayo de 2025, durante su participación en el pódcast Outlaws with TS Madison, la cantante habló sobre la presión que enfrentan las estrellas del pop en espacios públicos y cómo esto la ha llevado a establecer límites claros.

Chappell Roan aseguró que antes de ser famosa, las personas la trataban mejor. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Me han tratado mejor en mi trabajo de la tienda de donuts que en una alfombra roja. La gente en las noticias me trata peor que los clientes”, expresó en aquel momento.

En la misma entrevista, la intérprete de “Femininomenon” explicó que su decisión de establecer límites se basa en su bienestar emocional y profesional.

“¿Quieren que llegue al punto de volverme agorafóbica? ¿O tan estresada y ansiosa que no pueda actuar? Porque si no digo nada, eso pasará. Si no defiendo mi espacio, renunciaré porque no puedo soportarlo”, declaró.

Chappell Roan aseguró que debe poner límites para su propio bien. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Roan ha enfatizado que la intención de establecer límites no está dirigida a sus fanáticos en general, sino a situaciones en las que se siente invadida o acosada.