“Esto es el infierno”: Harvey Weinstein comparte su día a día en la cárcel de Rikers Island

Durante la entrevista con Maer Roshan, el exmagnate de Hollywood describió su vida en prisión como “un infierno” (Curtis Means/Pool via REUTERS)

El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein se ha pronunciado desde la cárcel con su primera entrevista en persona desde que fue encerrado. El reportaje, publicado el 10 de marzo por The Hollywood Reporter, fue realizado por el periodista Maer Roshan, quien conocía al magnate del cine desde finales de la década de 1990.

La conversación con Weinstein se llevó a cabo en la cárcel de Rikers Island, el conocido complejo penitenciario de Nueva York donde el productor de 73 años ha pasado gran parte de los últimos años mientras espera nuevos juicios relacionados con los casos de abuso sexual que desencadenaron el movimiento #MeToo.

Según el perfil, el recluso apareció en la sala de entrevistas en silla de ruedas, mucho más delgado y pálido que en sus años de poder en la industria del cine. Durante una conversación de una hora (el máximo permitido por las autoridades penitenciarias) el productor alternó entre momentos de orgullo, furia, autocompasión y vergüenza. Sin embargo, el periodista afirma que su prolongada estancia en prisión “no ha inspirado ningún arrepentimiento genuino” en el personaje. Él todavía se considera una víctima.

Su situación legal

La caída de Weinstein comenzó en 2017, cuando decenas de mujeres lo acusaron públicamente de acoso y agresión sexual. Desde entonces, cerca de 100 mujeres han presentado denuncias de conducta sexual inapropiada en su contra.

Harvey Weinstein comparece ante el tribunal estatal en Manhattan para ser sentenciado por su condena por agresión sexual el miércoles 13 de agosto de 2025 en Nueva York.(Curtis Means/Pool Photo via AP)

En 2020, fue condenado en Nueva York por violación en tercer grado y sentenciado a 23 años de prisión. Esa condena fue anulada en 2024 por motivos procesales, lo que abrió la puerta a nuevos juicios.

Un nuevo proceso en 2025 terminó con un veredicto dividido: el jurado lo declaró culpable de un cargo, lo absolvió de otro y no alcanzó consenso en un tercero. Además, en 2022 fue condenado en California por violar a una actriz en un hotel de Beverly Hills, una sentencia de 16 años de prisión que continúa vigente y por la que se encuentra bajo custodia en Rikers Island.

El productor también permanece en dicho complejo carcelario a la espera de otro juicio relacionado con el caso de la aspirante a actriz Jessica Mann.

“Rikers Island es un infierno”

Durante la entrevista, Weinstein describió su vida cotidiana en prisión como extremadamente solitaria. Debido a su estado de salud (que incluye un diagnóstico de diabetes, una operación cardíaca, cáncer y estenosis espinal) permanece en una unidad médica y pasa la mayor parte del tiempo en su celda.

El caso de Harvey Weinstein impulsó el surgimiento del movimiento #MeToo, que sacudió a la industria del entretenimiento (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

“Solo hablo con los guardias. Y con las enfermeras. Ese es el alcance de mi vida social aquí”, afirmó. “No hay socialización en mi ala. Porque esto es Rikers Island y es el infierno”.

El productor también aseguró que su condición de figura pública lo obliga a mantenerse aislado para evitar problemas con otros reclusos. “Otros presos pueden salir al patio. Pero cada vez que estoy ahí siento que estoy bajo asedio”, explicó. “Constantemente me amenazan y se burlan de mí”.

En comparación con otras cárceles estatales donde estuvo anteriormente, Weinstein afirmó que la vida en Rikers es mucho más angustiante. “He estado rogando que me devuelvan a una prisión estatal”, dijo, recordando que allí podía desayunar, ver televisión y conversar con otros reclusos.

En ese sentido, Weinstein narró que había sufrido una agresión por parte de otro convicto. “Una vez, mientras esperaba para usar el teléfono, le pregunté al hombre de adelante si ya había terminado”, contó. “Se levantó y me dio un puñetazo fuerte en la cara”.

“Me caí al piso, sangrando por todas partes. Me lastimaron muy mal”, afirmó.

A pesar de la gravedad del incidente, aseguró que decidió no identificar al agresor cuando los guardias se lo pidieron. “Los policías me preguntaron quién había sido, pero no podía decirlo. No puedes ser un soplón. Esa es la ley de la jungla”, expresó.

En su primera entrevista desde prisión, Harvey Weinstein reiteró que nunca agredió sexualmente a ninguna mujer (REUTERS/Brendan McDermid/Pool)

La relación con sus hijos

Weinstein también habló sobre su familia y la relación con sus cinco hijos, fruto de sus matrimonios con Eve Chilton y Georgina Chapman.

Según dijo, mantiene contacto frecuente con tres de ellos, incluida su hija mayor y sus dos hijos más pequeños. Sin embargo, admitió que otros dos de sus hijos no han querido comunicarse con él desde hace seis años, cuando estalló el escándalo.

También explicó que sus hijos menores conocen los detalles del caso porque pueden encontrar la información fácilmente en internet. “Está en Google”, dijo.

Aun así, el productor confesó que le resulta difícil permitir que lo visiten en la cárcel. “No permitiré que mi hija venga a verme aquí”, afirmó. “Mi yerno trae a mi hijo de 12 años a veces. Pero para él también es difícil. Es emocionalmente devastador para él”.

“No soy un violador”

La caída de Harvey Weinstein comenzó tras investigaciones publicadas en 2017 que revelaron múltiples acusaciones de abuso sexual (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

A lo largo de la entrevista, Weinstein insistió en su inocencia respecto a las acusaciones de agresión sexual, aunque reconoció comportamientos inapropiados.

“Pude haber sido un matón horrible. Usé el poder de una manera arrogante”, admitió. “Fui insistente y agresivo, y me siento terrible por eso”.

“Estoy avergonzado de ese comportamiento y ahora lo veo de maneras que antes no podía”.

Sin embargo, negó haber cometido delitos sexuales. “¿Alguna vez agredí sexualmente a una mujer? No. Nunca hice eso”, afirmó. “Lo único que estaba haciendo mal era engañar a mi esposa”.

Weinstein incluso expresó “arrepentimientos” en la entrevista, pero no admitió las agresiones. “Les pido disculpas a esas mujeres. Lo siento. No debería haber estado con ellas en primer lugar. Las engañé”, dijo. “Pero no las agredí”.

El temor a morir en prisión

Asimismo, el exproductor confesó que le preocupa terminar sus días tras las rejas.

“Me da mucho miedo”, admitió. “Es increíble haber tenido la vida que tuve y haber hecho lo que hice por la sociedad y no recibir un trato más indulgente. Sea lo que sea lo que piensen que hice mal en mi vida, no me condenaron a muerte. En marzo cumpliré 74 años. No quiero morir aquí dentro”.

Aun así, aseguró que nunca ha considerado quitarse la vida. “Nunca tuve pensamientos suicidas. Se volvió muy oscuro para mí, pero nunca haría eso a mis hijos”, concluyó.