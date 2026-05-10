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Marvel Studios revela razones detrás de la ausencia de la icónica frase del tío Ben en el Spider-Man de Tom Holland

El giro narrativo detrás del cambio en el origen del deber de Peter Parker impactó tanto a seguidores como a especialistas

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La ausencia del tío Ben en las películas recientes de Spider-Man del UCM responde a una decisión narrativa que redefine el origen del deber de Peter Parker

La ausencia del tío Ben y de su célebre frase “un gran poder conlleva una gran responsabilidad” en las películas recientes de Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) responde a una decisión narrativa deliberada de los directores, que optaron por alejar al personaje de Tom Holland del trauma clásico y trasladar el origen de su sentido del deber a nuevas experiencias y vínculos, una elección que ha generado debate entre seguidores y especialistas por el cambio en el paradigma del héroe.

En versiones anteriores, la figura del tío Ben era central para la formación moral de Peter Parker, pero en el UCM ese rol fue asumido por la tía May, quien pronuncia la emblemática frase durante los acontecimientos de No Way Home.

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Según el portal especializado VidaExtra, los directores decidieron no mencionar explícitamente al tío Ben para evitar que Peter arrastrara una culpa personal vinculada a la muerte de un familiar, y así permitir un desarrollo más abierto y contemporáneo del personaje.

Spider-Man: Homecoming- Tom Holland
En el Universo Cinematográfico de Marvel, la icónica frase de Spider-Man es pronunciada por la tía May en lugar del tío Ben (Marvel Studios)

Consultados por el medio estadounidense CBR, los hermanos Russo —directores de varias entregas del UCM— explicaron que su visión de Spider-Man prescindía de la culpa irreparable asociada a una pérdida específica. Argumentaron que la interpretación de Tom Holland les permitió explorar el perfil juvenil del héroe, incompatible con una narrativa marcada por el remordimiento.

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La construcción del héroe y el impacto en la narrativa

El objetivo de los realizadores fue que la responsabilidad de Spider-Man surgiera de decisiones y aprendizajes, no solo de un trauma. El propio Peter Parker, en la versión de Holland, expresa: “Cuando puedes hacer lo que yo puedo, pero no lo haces, y entonces suceden cosas malas, suceden por tu culpa”. Así, la carga moral del personaje se convierte en una elección consciente y no en la consecuencia directa de la muerte del tío Ben.

Spider-Man: No Way Home - Tom Holland
Los directores del UCM evitaron asociar a Peter Parker con la culpa tradicional tras la muerte de un familiar, impulsando una evolución diferente del héroe (Marvel Studios)

La tía May, al pronunciar la icónica frase en No Way Home, asume el papel de guía y mentora, lo que marca una diferencia clara con las narrativas previas. Esta variante ha sido interpretada por algunos seguidores como una oportunidad para reimaginar el mito, mientras que otros consideran que representa una ruptura significativa con la tradición de Spider-Man.

Recepción y análisis entre los seguidores del UCM

La omisión de la figura del tío Ben y la reasignación de su legado han generado discusiones en la comunidad de fans. Según VidaExtra, la decisión de los realizadores marca un punto de inflexión en la narrativa del personaje y en la forma en que el público comprende el origen de su sentido del deber, adaptando el mito clásico a la lógica interna y las necesidades del UCM.

El cambio en la narrativa de Spider-Man generó debates entre especialistas y seguidores sobre la adaptación del mito clásico a la lógica del UCM (MUST CREDIT: Courtesy of Sony.)
El cambio en la narrativa de Spider-Man generó debates entre especialistas y seguidores sobre la adaptación del mito clásico a la lógica del UCM (MUST CREDIT: Courtesy of Sony.)

Especialistas argumentan que este cambio permite dotar al personaje de mayor complejidad, alejándolo de la visión unidimensional del héroe definido por una única tragedia. Sin embargo, para otros, la eliminación de Ben Parker implica la pérdida de una referencia esencial que ha definido a Spider-Man durante décadas en los cómics y en el cine.

La nueva visión de los hermanos Russo abre nuevas posibilidades narrativas para Spider-Man al integrarlo con mayor profundidad al Universo Cinematográfico de Marvel (EFE/ Matt Kennedy / Sony Pictures/Marvel Studios)
La nueva visión de los hermanos Russo abre nuevas posibilidades narrativas para Spider-Man al integrarlo con mayor profundidad al Universo Cinematográfico de Marvel (EFE/ Matt Kennedy / Sony Pictures/Marvel Studios)

Los hermanos Russo y otros responsables del UCM buscaron construir un Spider-Man cuya responsabilidad no dependiera exclusivamente del dolor, sino de una maduración progresiva en la que las decisiones y el entorno influyen en su desarrollo.

Esta perspectiva facilita la integración de Peter Parker en el UCM como un héroe con matices propios, capaz de evolucionar fuera del trauma fundacional, y abre nuevas posibilidades narrativas para futuras entregas cinematográficas del personaje.

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