El emotivo recuerdo de Kurt Russell sobre la visita secreta de la princesa Diana a su rancho

Kurt Russell recuerda cómo la princesa Diana y sus hijos se refugiaron en su rancho de Colorado para escapar del acoso mediático (REUTERS/Daniel Cole)

El actor Kurt Russell evocó la amistad que lo unió a la princesa Diana y el episodio en que la princesa y sus hijos encontraron refugio en su rancho de Colorado. El artista compartió detalles inéditos sobre aquel periodo durante la promoción de su última serie, según declaraciones recogidas por Hello Magazine.

Kurt Russell conoció a la princesa Diana en 1991, durante el estreno londinense de Backdraft. La amistad se consolidó a partir de sus conversaciones sobre el acoso mediático. Cuando Diana y los príncipes William y Harry buscaban un lugar protegido de la atención de los paparazzi, Russell ofreció su rancho en las montañas como hospedaje.

La familia real pasó allí una semana, bajo el cuidado de Bonnie, la empleada del actor. Esta experiencia brindó a Diana y sus hijos una sensación de privacidad y dejó recuerdos duraderos tanto en la familia real como en el propio Russell.

La visita de la princesa Diana al rancho de Kurt Russell

Según Hello Magazine, Russell explicó que, en aquella primera reunión, habló con Diana y Charles sobre las dificultades de ser personajes públicos perseguidos por fotógrafos. El actor le comentó a Diana: “Si alguna vez quieres ir a un sitio tranquilo, podemos organizarlo; avísame”.

Hello Magazine publica que Russell conversó con Diana sobre el constante acoso de los fotógrafos a las figuras públicas

A raíz de esa conversación, Diana viajó al rancho en Colorado con los príncipes. Permanecieron allí siete días y, aunque la familia Russell no estaba presente en ese momento, la hospitalidad quedó a cargo de Bonnie. La empleada estableció un vínculo especial con la princesa; cada Navidad, Diana enviaba una tarjeta a Bonnie como muestra de aprecio.

Russell recordó con humor ese tiempo y mencionó que “el príncipe William —el futuro rey de Inglaterra— durmió en la habitación de su hijo". Para Diana y sus hijos, según el actor, la estancia fue uno de los momentos más agradables y divertidos que vivieron fuera del entorno habitual.

La relación de Kurt Russell con la familia real británica

La conexión entre Russell y la familia real británica continuó en los años siguientes. El actor relató a Hello Magazine que ha visto en varias ocasiones al príncipe Harry, quien siempre recuerda ese verano en Colorado como una experiencia especialmente divertida y acogedora.

El príncipe Harry conserva recuerdos especiales del verano vivido junto a Russell en Colorado (REUTERS/Isabel Infantes)

Estas remembranzas compartidas han perdurado con el tiempo, evidenciando el significado que tuvo la hospitalidad de Russell en la vida de los príncipes, especialmente para Harry. El propio actor considera aquel gesto como uno de los recuerdos más satisfactorios de su vida personal.

El rancho se convirtió así en un refugio temporal para la realeza británica y en símbolo de una amistad establecida en circunstancias poco convencionales.

La vida rural y las reflexiones de Kurt Russell

Al margen de este episodio, Kurt Russell ha expresado en Hello Magazine su aprecio por la vida rural y el impacto positivo de residir en contacto con la naturaleza. Russell construyó la casa familiar en Colorado a finales de los años 90 y, junto con Goldie Hawn, comparte largas temporadas en la propiedad.

Kurt Russell y Goldie Hawn comparten largas temporadas juntos en su casa de Colorado, rodeados de naturaleza (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor señaló que Goldie Hawn, su pareja, fue determinante en la elección de Colorado como segundo hogar. Allí, la familia se reúne con frecuencia y halla un ritmo vital distinto al de la ciudad. Russell subrayó que la tranquilidad y el entorno natural permiten una mayor introspección y un reencuentro con aspectos personales que suelen diluirse en la vida urbana.

La residencia principal de la pareja está en California, pero el rancho en Colorado funciona como un espacio familiar recurrente e inspirador. Russell considera que el hecho de vivir próximo a la naturaleza ha sido una de las decisiones más afortunadas de su vida, reforzando la estabilidad y el bienestar de su familia.

Con el paso de los años, Kurt Russell valora que haber priorizado la familia y la vida rural en Colorado sigue marcando su felicidad y motivación. Para él, el entorno del rancho continúa siendo fuente de inspiración y motivo para reconectar con su propia historia.