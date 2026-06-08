Política

Presentaron un proyecto para declarar Día Nacional del Pogo la fecha en que murió el Indio Solari

El diputado Estaban Paulón es el autor de la iniciativa, que busca establecer el 5 de junio como jornada de homenaje al legendario músico y a su legado cultural. Invita a que todas las provincias adhieran a la propuesta

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Murio Indio Solari
El proyecto sostiene que el legado del Indio Solari trascendió la música y se convirtió en una referencia cultural, social y simbólica para varias generaciones en la Argentina. Foto NA

El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para instituir el 5 de junio como el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo, en homenaje a Carlos Alberto “Indio” Solari, fallecido ese mismo día de 2026. La iniciativa busca reconocer el legado artístico y cultural del músico, así como el fenómeno colectivo construido alrededor de su obra y la de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, e invita a todas las provincias del país a adherirse a la propuesta.

La muerte de Solari, ocurrida apenas tres días atrás, dejó un vacío en la cultura popular argentina que el texto del proyecto describe. Compositor, cantante y poeta, el “Indio” construyó a lo largo de décadas un lenguaje artístico propio que, según la fundamentación de la iniciativa, “trascendió ampliamente el ámbito musical para convertirse en una referencia cultural, social y simbólica para varias generaciones de argentinos y argentinas”. La elección de la fecha no es azarosa ni simbólica en abstracto: es la marca exacta de su partida, convertida por el proyecto en punto de memoria permanente.

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Velorio del Indio Solari
La fundamentación define la cultura ricotera como una identidad colectiva formada alrededor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de la carrera solista del Indio Solari (RS Fotos)

El texto de la fundamentación subraya que la dimensión del legado de Solari excede la obra musical en sí misma. En torno a las canciones de los Redonditos y a su posterior carrera solista se fue conformando lo que el proyecto denomina “cultura ricotera”: una identidad colectiva que reúne prácticas, símbolos, lenguajes y formas de encuentro que, según la iniciativa, “han logrado perdurar a lo largo de décadas y forman parte del patrimonio cultural contemporáneo” del país. No se trata, en la lectura del legislador, de un fenómeno de nicho, sino de una de las expresiones más extendidas de la cultura popular argentina de las últimas décadas.

Dentro de ese universo simbólico, el pogo ocupa un lugar central en la propuesta. El proyecto lo define como una manifestación de participación, celebración y pertenencia colectiva, y recuerda que los recitales de los Redonditos y los conciertos posteriores del Indio Solari dieron lugar a algunas de las convocatorias musicales más multitudinarias de la historia argentina. En esos encuentros, miles de personas compartieron una experiencia que, según la fundamentación, “trascendió el espectáculo artístico para convertirse en una verdadera ritualidad popular”.

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Murio Indio Solari
La iniciativa recuerda que los recitales de los Redonditos y los conciertos del Indio Solari reunieron algunas de las convocatorias musicales más multitudinarias de la historia argentina. (Photo by LUIS ABDALA / AFP)

El proyecto también incluye una fundamentación lingüística e histórica sobre el término “pogo”. Según el texto, la palabra comenzó a popularizarse en la década de 1970 en el ámbito de la música punk y luego se extendió a distintos géneros alrededor del mundo. Su denominación provendría del llamado pogo stick, un bastón saltarín de origen estadounidense cuyo movimiento vertical guarda similitud con la dinámica corporal de la práctica. Aunque el vocablo no figura en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, sí fue incorporado por una institución académica local.

El Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española elaborado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) lo define como un “baile ritual armado por saltos incesantes en un mismo lugar y hacia los costados con empujones y choques, para alcanzar cada vez a más personas”, y lo caracteriza como una práctica festiva, juvenil y colectiva originada en conciertos de música punk, rock, thrash metal, indie y trap. La iniciativa de Paulón toma esa definición como punto de partida para argumentar que, en la Argentina, el pogo adquirió una dimensión identitaria propia que excede su origen anglosajón.

La fundamentación sostiene que el proyecto no busca únicamente rendir homenaje a la figura de Solari, sino también reconocer a las comunidades de seguidores que, durante décadas, contribuyeron a sostener y resignificar ese legado. En ese sentido, el texto apunta a una celebración que involucra tanto al artista como al colectivo que construyó sentido alrededor de su obra. La propuesta legislativa invita expresamente a que todas las provincias adhieran a la declaración, con el objetivo de que el reconocimiento tenga alcance federal.

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