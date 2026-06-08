El Salvador

Tres presidentes de Centroamérica se ubican entre los cinco mandatarios con mayor aprobación en toda Latinoamérica

Un estudio de CB Global Data publicado en junio de 2026 indicó que tres jefes de Estado centroamericanos figuran en los primeros puestos del listado latinoamericano basado en respuestas sobre gestión

Guardar
Google icon
Un sondeo de CB Global Data publicado en junio de 2026 reordena el mapa político regional. Fechas, tamaño de muestra y márgenes de error enmarcan el podio y dejan pistas sobre el humor social (Imagen Infobae)
Un sondeo de CB Global Data publicado en junio de 2026 reordena el mapa político regional. Fechas, tamaño de muestra y márgenes de error enmarcan el podio y dejan pistas sobre el humor social (Imagen Infobae)

Tres presidentes de Centroamérica figuran entre los líderes con mayor aprobación ciudadana de América Latina, de acuerdo con el último informe de CB Global Data publicado en junio de 2026.

El documento, que abarca 18 países y más de 40,000 entrevistas, resalta el posicionamiento de Nayib Bukele, de El Salvador, y Laura Fernández, de Costa Rica, ambos ubicados en el podio de imagen positiva del continente, según los datos recopilados por la consultora internacional.

La reciente medición de CB Global Data —consultada por Infobae— muestra que Nayib Bukele se sitúa en el primer puesto del ranking de aprobación presidencial, alcanzando un 69.1% de imagen positiva entre los salvadoreños.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el informe, el estudio se realizó entre el 2 y el 7 de junio de 2026 y la muestra para El Salvador incluyó 2,181 personas mayores de 18 años, con un margen de error de 2.1%.

El desglose revela que el 42.1% considera la gestión de Bukele como “muy buena” y el 27% como “buena”, mientras que solo el 27.6% mantiene una opinión desfavorable.

En el tercer lugar del ranking regional se encuentra Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, quien obtuvo una aprobación del 56.1%. La encuesta, aplicada a 2,054 costarricenses, indica que el 38% califica la gestión de Fernández como “muy buena” y el 18.1% como “buena”.

PUBLICIDAD

El informe destaca además una tendencia ascendente en la imagen de la mandataria respecto al mes anterior, cuando la aprobación se ubicaba en 52.7%. El margen de error reportado para Costa Rica es de 2.2%.

El podio de popularidad lo completa Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien alcanzó un 65.5% de imagen positiva, mientras que el cuarto y quinto lugar corresponden a Luis Abinader (República Dominicana) y Santiago Peña (Paraguay), con 54.8% y 48.3%, respectivamente.

El relevamiento mide imagen positiva sumando “muy buena” y “buena” en 18 países. En El Salvador y Costa Rica, el balance entre apoyo y rechazo marca contrastes que vale mirar de cerca (Foto cortesía CB GLOBAL DATA)
El relevamiento mide imagen positiva sumando “muy buena” y “buena” en 18 países. En El Salvador y Costa Rica, el balance entre apoyo y rechazo marca contrastes que vale mirar de cerca (Foto cortesía CB GLOBAL DATA)

El estudio de CB Global Data remarca la consolidación de los presidentes centroamericanos entre los líderes de mayor aceptación en América Latina.

La encuesta se realizó en línea entre el 5 y el 9 de mayo en 18 países de la región, con muestras nacionales que variaron entre 1,988 y 2,674 casos por país y un nivel de confianza del 95%.

Los datos obtenidos por la consultora internacional permiten observar diferencias marcadas entre las valoraciones ciudadanas. Mientras El Salvador y Costa Rica mantienen a sus mandatarios entre los de mayor respaldo, otros gobiernos de la región presentan caídas significativas en la aprobación.

El estudio subraya que el respaldo alto de algunos líderes se sostiene aun en contextos de desafíos económicos y políticos, acorde a la firma de estudios.

El informe de CB Global Data puntualiza que el ranking se elabora sobre la base del porcentaje de imagen positiva, considerando las respuestas de “muy buena” y “buena” valoración. Las cifras reflejan la percepción ciudadana sobre el desempeño de los mandatarios en el mes de junio y posicionan a los presidentes centroamericanos en el centro del escenario político regional.

Al analizar los datos de aprobación, se observa una brecha entre la imagen positiva y negativa en cada país. En El Salvador, la diferencia entre la valoración positiva (69.1%) y negativa (27,6%) resulta notable, mientras que en Costa Rica la imagen positiva (56.1%) supera a la negativa (37.1%) con un margen significativo. Estos resultados sugieren un grado de confianza sostenido hacia los liderazgos de ambos países.

Infografía sobre un mapa de Centroamérica con tres presidentes sobre plataformas, banderas de sus países, una corona, flechas de crecimiento y personas celebrando.
Una infografía destaca que tres presidentes de Centroamérica tienen los niveles de aprobación más altos en toda Latinoamérica, reflejando un fuerte respaldo ciudadano en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de CB Global Data constituye una referencia periódica para el seguimiento de la opinión pública sobre los gobernantes latinoamericanos.

En la edición de junio, la presencia de dos mandatarios de Centroamérica en los primeros lugares del ranking refuerza la relevancia de la región en el mapa político continental, en un contexto de cambios y demandas sociales que influyen en la percepción ciudadana.

Temas Relacionados

Nayib BukeleCentroaméricaAprobaciónEl SalvadorLaura FernándezCosta RicaCB Global DataLuis AbinaderRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana graduó a 642 profesionales del ITLA, la mayor cifra en su historia

El acto de la vigésima promoción se realizó en el Centro de Convenciones de Sansouci y fue encabezado por el presidente Luis Abinader, con presencia de autoridades, estudiantes y familiares

República Dominicana graduó a 642 profesionales del ITLA, la mayor cifra en su historia

El gobierno Dominicano presenta más de 38 kilómetros de obras del sistema integrado de transporte

El presidente Luis Abinader y el vicepresidente de la Empresa Metropolitana de Transporte, Jhael Isa Tavárez, expusieron los avances del plan, que incluye el Tren Metropolitano y la integración tarifaria

El gobierno Dominicano presenta más de 38 kilómetros de obras del sistema integrado de transporte

El Gobierno de Guatemala prepara un plan para prevenir la violencia electoral

El presidente Bernardo Arévalo dijo que la estrategia se apoyará en un “mapa de calor” para ubicar focos de tensión y articular medidas antes, durante y después de las elecciones entre varias entidades

El Gobierno de Guatemala prepara un plan para prevenir la violencia electoral

El Salvador revoluciona la detección de enfermedades a través de la medicina nuclear en el sector público

Especialistas del Hospital Nacional Rosales dijeron que el sistema digital de tomografía por emisión de positrones ofrece mayor velocidad y resolución para guiar decisiones terapéuticas; se aplicará solo con indicación médica específica

El Salvador revoluciona la detección de enfermedades a través de la medicina nuclear en el sector público

La Cumbre Industrial 2026 abrirá en El Salvador el debate sobre la unión aduanera

El gremio empresarial celebrará el 10 y 11 de junio una agenda en San Salvador con autoridades y expertos para analizar la producción nacional, la unión aduanera y los cambios recientes del intercambio global

La Cumbre Industrial 2026 abrirá en El Salvador el debate sobre la unión aduanera

TECNO

Cambia la forma de usar el iPhone: iOS 27 y Siri potenciada con IA hacen historia

Cambia la forma de usar el iPhone: iOS 27 y Siri potenciada con IA hacen historia

Sociedades sin humanos: los dilemas legales detrás del proyecto de Milei para la inteligencia artificial

No más riesgos para tus hijos si usan Apple: nuevos filtros de seguridad, bloqueos, compras y más controles

El fin de una era en Apple: Las emotivas palabras de despedida de Tim Cook en la WWDC26

EN VIVO | WWDC26 de Apple: novedades de IA, iPhone, Siri y todos los anuncios

ENTRETENIMIENTO

Matthew Lawrence reveló que Robin Williams salía disfrazado de la señora Doubtfire: “Se iban pensando, ¡qué mujer tan encantadora!”

Matthew Lawrence reveló que Robin Williams salía disfrazado de la señora Doubtfire: “Se iban pensando, ¡qué mujer tan encantadora!”

Talay Riley, compositor que trabajó con Britney Spears y Dua Lipa, fue apuñalado hasta la muerte

De YouTube a Hollywood: Kane Parsons reescribe las reglas del cine de terror con solo 20 años

Kit Harington se sincera sobre las escenas íntimas con Sophie Turner en 'The Dreadful': “Fue asqueroso, pero correcto”

Idris Elba habla de los rumores que lo señalaron como el próximo James Bond: “No todos los mercados aceptarían a un hombre africano”

MUNDO

El régimen de Irán defendió sus ataques contra Israel pero mantiene abierta la vía diplomática

El régimen de Irán defendió sus ataques contra Israel pero mantiene abierta la vía diplomática

Tensión en el Báltico: la OTAN derribó un dron que ingresó al espacio aéreo de Letonia procedente de Rusia

Ucrania recuperó en mayo más territorio del que perdió ante Rusia por primera vez desde 2023

Estados Unidos disparó contra un petrolero en el golfo de Omán que intentaba llegar a Irán pese al bloqueo naval

El petróleo cerró en alza y llegó a los USD 94,25 por barril tras los ataques entre Irán e Israel