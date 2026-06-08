Tres presidentes de Centroamérica se ubican entre los cinco mandatarios con mayor aprobación en toda Latinoamérica

Un sondeo de CB Global Data publicado en junio de 2026 reordena el mapa político regional. Fechas, tamaño de muestra y márgenes de error enmarcan el podio y dejan pistas sobre el humor social (Imagen Infobae)

Tres presidentes de Centroamérica figuran entre los líderes con mayor aprobación ciudadana de América Latina, de acuerdo con el último informe de CB Global Data publicado en junio de 2026.

El documento, que abarca 18 países y más de 40,000 entrevistas, resalta el posicionamiento de Nayib Bukele, de El Salvador, y Laura Fernández, de Costa Rica, ambos ubicados en el podio de imagen positiva del continente, según los datos recopilados por la consultora internacional.

La reciente medición de CB Global Data —consultada por Infobae— muestra que Nayib Bukele se sitúa en el primer puesto del ranking de aprobación presidencial, alcanzando un 69.1% de imagen positiva entre los salvadoreños.

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De acuerdo con el informe, el estudio se realizó entre el 2 y el 7 de junio de 2026 y la muestra para El Salvador incluyó 2,181 personas mayores de 18 años, con un margen de error de 2.1%.

El desglose revela que el 42.1% considera la gestión de Bukele como “muy buena” y el 27% como “buena”, mientras que solo el 27.6% mantiene una opinión desfavorable.

En el tercer lugar del ranking regional se encuentra Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, quien obtuvo una aprobación del 56.1%. La encuesta, aplicada a 2,054 costarricenses, indica que el 38% califica la gestión de Fernández como “muy buena” y el 18.1% como “buena”.

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El informe destaca además una tendencia ascendente en la imagen de la mandataria respecto al mes anterior, cuando la aprobación se ubicaba en 52.7%. El margen de error reportado para Costa Rica es de 2.2%.

El podio de popularidad lo completa Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien alcanzó un 65.5% de imagen positiva, mientras que el cuarto y quinto lugar corresponden a Luis Abinader (República Dominicana) y Santiago Peña (Paraguay), con 54.8% y 48.3%, respectivamente.

El relevamiento mide imagen positiva sumando “muy buena” y “buena” en 18 países. En El Salvador y Costa Rica, el balance entre apoyo y rechazo marca contrastes que vale mirar de cerca (Foto cortesía CB GLOBAL DATA)

El estudio de CB Global Data remarca la consolidación de los presidentes centroamericanos entre los líderes de mayor aceptación en América Latina.

La encuesta se realizó en línea entre el 5 y el 9 de mayo en 18 países de la región, con muestras nacionales que variaron entre 1,988 y 2,674 casos por país y un nivel de confianza del 95%.

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Los datos obtenidos por la consultora internacional permiten observar diferencias marcadas entre las valoraciones ciudadanas. Mientras El Salvador y Costa Rica mantienen a sus mandatarios entre los de mayor respaldo, otros gobiernos de la región presentan caídas significativas en la aprobación.

El estudio subraya que el respaldo alto de algunos líderes se sostiene aun en contextos de desafíos económicos y políticos, acorde a la firma de estudios.

El informe de CB Global Data puntualiza que el ranking se elabora sobre la base del porcentaje de imagen positiva, considerando las respuestas de “muy buena” y “buena” valoración. Las cifras reflejan la percepción ciudadana sobre el desempeño de los mandatarios en el mes de junio y posicionan a los presidentes centroamericanos en el centro del escenario político regional.

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Al analizar los datos de aprobación, se observa una brecha entre la imagen positiva y negativa en cada país. En El Salvador, la diferencia entre la valoración positiva (69.1%) y negativa (27,6%) resulta notable, mientras que en Costa Rica la imagen positiva (56.1%) supera a la negativa (37.1%) con un margen significativo. Estos resultados sugieren un grado de confianza sostenido hacia los liderazgos de ambos países.

Una infografía destaca que tres presidentes de Centroamérica tienen los niveles de aprobación más altos en toda Latinoamérica, reflejando un fuerte respaldo ciudadano en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de CB Global Data constituye una referencia periódica para el seguimiento de la opinión pública sobre los gobernantes latinoamericanos.

En la edición de junio, la presencia de dos mandatarios de Centroamérica en los primeros lugares del ranking refuerza la relevancia de la región en el mapa político continental, en un contexto de cambios y demandas sociales que influyen en la percepción ciudadana.

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