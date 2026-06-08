La nostálgica publicación de Marcos Acuña durante sus vacaciones, luego de quedarse afuera del Mundial 2026

Marcos Acuña compartió en sus historias de Instagram un termo grabado con los escudos de River Plate y la selección argentina, una imagen de la Copa del Mundo y los números que usó a lo largo de su carrera

Marcos Acuña reapareció en sus redes sociales con una publicación cargada de simbolismo después de conocerse su ausencia en la lista de 26 convocados que Lionel Scaloni presentó para el Mundial 2026. El Huevo, que integró el plantel campeón del mundo en Qatar 2022, compartió en sus historias de Instagram una foto de un termo grabado con los escudos de River Plate y de la selección argentina, junto a una imagen de la Copa del Mundo.

La instantánea no pasó desapercibida, sin palabras ni mensajes explícitos, la foto habló por sí sola: un jugador que formó parte de la historia reciente del fútbol argentino observará desde afuera la antesala de un nuevo Mundial.

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La aparición en redes contrasta con su primera reacción tras conocerse la nómina. Minutos antes de que Scaloni difundiera la lista definitiva, Acuña había compartido una foto del delantero Erik Lamela junto a sus seres queridos —compañero del Huevo en su etapa en Sevilla y con quien mantiene una relación estrecha— en una publicación alejada por completo del fútbol.

La nueva historia, en cambio, lo conecta directamente con la Albiceleste y con una trayectoria que incluye la conquista del mundo en Qatar y dos títulos en la Copa América (2021 y 2024).

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Días atrás, el "Huevo" compartió la tarde con el ex River, Erik Lamela, quien fue su compañero en el Sevilla de España

Tras quedar fuera de la convocatoria, Acuña inició su período de vacaciones en Neuquén, después de que Eduardo Coudet lo licenciara luego del último partido de River Plate frente a Blooming.

El plantel del Millonario volverá a reunirse a mediados de junio para retomar los entrenamientos de cara al segundo semestre de la temporada.

Por qué Acuña quedó afuera de la lista de Scaloni

La ausencia del lateral no fue una decisión solamente táctica. Acuña arrastró problemas físicos a lo largo del año y las alarmas se encendieron con fuerza en la final del Torneo Apertura, cuando tuvo que abandonar el campo a los 70 minutos del partido entre River Plate y Belgrano por una contractura en el isquiotibial derecho. El jugador se retiró con ayuda del carrito auxiliar y mostró preocupación en el banco de suplentes, mientras Germán Pezzella ingresó en su lugar y Lautaro Rivero pasó a cubrir la banda izquierda.

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El episodio ocurrió a horas de que Scaloni anunciara la nómina definitiva, y si bien venía cerrando el semestre siendo la figura de River, la lesión terminó por inclinar la balanza. El cuerpo técnico priorizó jugadores en óptimas condiciones físicas y que pudieran ocupar más de un puesto para afrontar el torneo, especialmente con varios futbolistas tocados en distintas posiciones.

El lateral izquierdo quedó fuera de la lista de 26 convocados de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 por una contractura en el isquiotibial derecho que sufrió en la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano (EFE)

El lugar de Acuña en la defensa lo ocupó Facundo Medina, defensor del Olympique de Marsella con siete partidos internacionales en su haber. El cuerpo técnico siempre valoró su predisposición —en una oportunidad se sacó el pasaje de su bolsillo para incorporarse de urgencia a la Albiceleste— y su capacidad de jugar tanto de segundo marcador central como de lateral izquierdo. Esa polifuncionalidad resultó determinante, sobre todo ante la recuperación de Cristian Cuti Romero de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha.

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Valentín Barco, del Racing de Estrasburgo, también fue convocado con características similares. El zurdo de 21 años se ganó el llamado tras consolidarse como una de las revelaciones jóvenes de la Ligue 1 y tras convertir un gol en la victoria frente a Zambia en La Bombonera durante la última fecha FIFA. Leonardo Balerdi, por su parte, se quedó con el último puesto en la zaga central por encima de Marcos Senesi.

Cómo sigue la preparación de la selección argentina de cara al debut

Con la lista cerrada, la selección argentina avanza en su preparación en Estados Unidos. Este martes 9 de junio, el equipo disputará su segundo amistoso previo al Mundial 2026 ante Islandia, a las 22:00 (hora argentina) en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. Será la última prueba antes del debut oficial del 16 de junio frente a Argelia en el estadio de los Kansas City Chiefs.

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Uno de los nombres que ganó terreno en los entrenamientos es el de Exequiel Palacios. El mediocampista del Bayer Leverkusen fue titular en la victoria 2-0 ante Honduras y, según pudo saber Infobae, desde el cuerpo técnico lo ven en un nivel similar al de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul. Su ascenso en la consideración de Scaloni tiene relación directa con las molestias físicas de Leandro Paredes, quien continúa en recuperación de una lesión muscular en el isquiotibial.

El equipo de Scaloni se prepara para su último amistoso de cara al inicio de la Copa del Mundo

Nico Paz, quien había quedado al margen de los trabajos grupales por una molestia física, retomó la actividad el domingo y quedó a disposición del entrenador para el amistoso ante Islandia. “Nico estaba disponible para hoy y a Julián (Álvarez) estamos intentando que se le vaya esa molestia del tobillo. No tenemos apuro, esperamos con tranquilidad. Lo más importante es que, cuando tenga que jugar, no tenga ninguna molestia. En principio, no creo que tengan problemas para estar”, declaró Scaloni en conferencia de prensa.

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Lionel Messi, quien ante Honduras se mantuvo en el banco por una sobrecarga muscular, podría sumar minutos ante Islandia, ya sea desde el inicio o en el segundo tiempo. La idea del cuerpo técnico es que el capitán llegue con rodaje al debut mundialista.

La situación del lateral derecho sigue sin definición. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel trabajan para superar sus respectivas lesiones y están mucho mejor, pero ninguno tiene garantizada su presencia ante Argelia. Nicolás Capaldo y Agustín Giay —titular y figura ante Honduras— se perfilan como las opciones más concretas para ese sector, en caso de que haya cambos en la lista. Emiliano Dibu Martínez, por su parte, continúa la recuperación de una fractura en la mano y no estará ante Islandia: Gerónimo Rulli se perfila como el arquero para ese encuentro.

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La FIFA permite realizar cambios en la lista hasta 24 horas antes del debut, por lo que las próximas jornadas serán determinantes para terminar de definir la nómina, en particular el reemplazante de Balerdi, cuya lesión ya lo dejó fuera de manera definitiva. Tras el amistoso ante Islandia, Argentina deberá viajar a Dallas para enfrentar a Austria el 22 de junio y cerrar la fase de grupos ante Jordania el 27 del mismo mes.