Un tribunal brasileño suspendió una encuesta impugnada por Bolsonaro

Flávio Bolsonaro en la celebración evangélica "Marcha para Jesús", São Paulo, 4 de junio de 2026. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

El tribunal electoral de Brasil suspendió la circulación de una encuesta de AtlasIntel que mostraba al senador Flávio Bolsonaro perdiendo terreno en la contienda presidencial, alegando problemas con la metodología de la encuestadora.

El partido de Bolsonaro alegó que la encuesta, publicada el 19 de mayo tras la filtración de audios que revelaban vínculos entre el candidato de derecha y una figura clave en la mayor investigación de fraude bancario del país, influyó en los encuestados al presentarles detalles del episodio antes de solicitarles su opinión. AtlasIntel realiza encuestas de opinión mensuales para Bloomberg News, incluyendo esta.

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El magistrado Kassio Nunes Marques, presidente del tribunal electoral, afirmó que existían “indicios relevantes” de que la neutralidad de la metodología de AtlasIntel podría haberse visto comprometida. En una decisión emitida el lunes, ordenó a la empresa que se abstuviera de publicar, promocionar, republicar o mantener la encuesta en sus canales oficiales, y que presentara documentación técnica que abordara los aspectos controvertidos. El fallo no impide que la encuestadora publique futuras encuestas.

AtlasIntel declaró que acatará la decisión del tribunal y expresó su confianza en que el asunto se resolverá tras una revisión técnica de los hechos y su metodología.

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Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente preso Jair Bolsonaro y principal rival de Lula en las elecciones de octubre de 2026. (REUTERS)

“AtlasIntel basa su trabajo en la imparcialidad, el rigor científico y la precisión”, afirmó el director ejecutivo, Andrei Roman, en un comunicado.

Bolsonaro es el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre. Tras la difusión de los mensajes de audio, confirmó haber contactado a Daniel Vorcaro, exdirector ejecutivo de Banco Master, para solicitar millones de dólares para financiar una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente encarcelado. Negó haber cometido irregularidad alguna y afirmó haber negado previamente cualquier vínculo con el banquero debido a un acuerdo de confidencialidad relacionado con la financiación de la película.

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El episodio de Vorcaro supuso un duro golpe para la campaña de Bolsonaro. AtlasIntel fue la primera gran empresa encuestadora en publicar un sondeo que mostraba cuánto se había visto perjudicada su candidatura, y varias otras empresas encuestadoras publicaron sondeos que apuntaban a un impacto similar en los días siguientes.

Bloomberg