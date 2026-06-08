América Latina

Un tribunal brasileño suspendió una encuesta impugnada por Bolsonaro

La resolución del magistrado Kassio Nunes Marques ordena retirar, no difundir ni mantener el sondeo en canales oficiales, y exige entregar respaldos técnicos por presuntos sesgos derivados de preguntas ligadas a audios filtrados

Guardar
Google icon
Flávio Bolsonaro en la celebración evangélica "Marcha para Jesús", São Paulo, 4 de junio de 2026. (REUTERS/Alexandre Meneghini)
Flávio Bolsonaro en la celebración evangélica "Marcha para Jesús", São Paulo, 4 de junio de 2026. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

El tribunal electoral de Brasil suspendió la circulación de una encuesta de AtlasIntel que mostraba al senador Flávio Bolsonaro perdiendo terreno en la contienda presidencial, alegando problemas con la metodología de la encuestadora.

El partido de Bolsonaro alegó que la encuesta, publicada el 19 de mayo tras la filtración de audios que revelaban vínculos entre el candidato de derecha y una figura clave en la mayor investigación de fraude bancario del país, influyó en los encuestados al presentarles detalles del episodio antes de solicitarles su opinión. AtlasIntel realiza encuestas de opinión mensuales para Bloomberg News, incluyendo esta.

PUBLICIDAD

El magistrado Kassio Nunes Marques, presidente del tribunal electoral, afirmó que existían “indicios relevantes” de que la neutralidad de la metodología de AtlasIntel podría haberse visto comprometida. En una decisión emitida el lunes, ordenó a la empresa que se abstuviera de publicar, promocionar, republicar o mantener la encuesta en sus canales oficiales, y que presentara documentación técnica que abordara los aspectos controvertidos. El fallo no impide que la encuestadora publique futuras encuestas.

AtlasIntel declaró que acatará la decisión del tribunal y expresó su confianza en que el asunto se resolverá tras una revisión técnica de los hechos y su metodología.

PUBLICIDAD

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente preso Jair Bolsonaro y principal rival de Lula en las elecciones de octubre de 2026. (REUTERS)
Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente preso Jair Bolsonaro y principal rival de Lula en las elecciones de octubre de 2026. (REUTERS)

“AtlasIntel basa su trabajo en la imparcialidad, el rigor científico y la precisión”, afirmó el director ejecutivo, Andrei Roman, en un comunicado.

Bolsonaro es el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre. Tras la difusión de los mensajes de audio, confirmó haber contactado a Daniel Vorcaro, exdirector ejecutivo de Banco Master, para solicitar millones de dólares para financiar una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente encarcelado. Negó haber cometido irregularidad alguna y afirmó haber negado previamente cualquier vínculo con el banquero debido a un acuerdo de confidencialidad relacionado con la financiación de la película.

El episodio de Vorcaro supuso un duro golpe para la campaña de Bolsonaro. AtlasIntel fue la primera gran empresa encuestadora en publicar un sondeo que mostraba cuánto se había visto perjudicada su candidatura, y varias otras empresas encuestadoras publicaron sondeos que apuntaban a un impacto similar en los días siguientes.

Bloomberg

Temas Relacionados

BrasilElecciones Brasil 2026Flavio BolsonaroLula da Silva

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ecuador: el presidente de la Asamblea renunció en medio de una reestructuración del Ejecutivo

La salida de Niels Olsen, aliado clave de Daniel Noboa en el Legislativo, se suma a la dimisión de la canciller Gabriela Sommerfeld y revela la intensidad de los movimientos previos a las elecciones locales de noviembre

Ecuador: el presidente de la Asamblea renunció en medio de una reestructuración del Ejecutivo

Los tribunales autorizan el uso de control telemático a más de 400 procesados en Guatemala

La medida aplica a personas con medidas sustitutivas y se ejecuta con aparatos colocados en el tobillo, conectados a un centro de monitoreo que registra ubicación en tiempo real fuera de prisión

Los tribunales autorizan el uso de control telemático a más de 400 procesados en Guatemala

Bajo alerta verde en nueve departamentos de Honduras por efectos de la tormenta tropical Cristina

Sistema ciclónico generará lluvias intensas, durante las próximas 72 horas

Bajo alerta verde en nueve departamentos de Honduras por efectos de la tormenta tropical Cristina

La tormenta tropical Cristina podría intensificar las lluvias en Guatemala

El INSIVUMEH advirtió que el fenómeno, que evolucionó desde la depresión Tres-E, podría ingresar el jueves 11 de junio y elevar de forma gradual las precipitaciones del sur al centro del país

La tormenta tropical Cristina podría intensificar las lluvias en Guatemala

Gobierno incorpora a CARE Guatemala a la estrategia Nutrir es Avanzar

La carta de entendimiento permitirá asistencia técnica, monitoreo y acompañamiento nutricional para reforzar las acciones contra la desnutrición aguda infantil en municipios priorizados, como parte de una respuesta multisectorial centrada en la primera infancia

Gobierno incorpora a CARE Guatemala a la estrategia Nutrir es Avanzar
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Prima de servicios en Colombia: también se paga a los funcionarios del Gobierno, pero hay diferencias con las empresas privadas

Prima de servicios en Colombia: también se paga a los funcionarios del Gobierno, pero hay diferencias con las empresas privadas

Presentaron un proyecto para declarar Día Nacional del Pogo la fecha en que murió el Indio Solari

Uno de los magistrados de la causa Cuadernos pidió frenar los concursos para reemplazar a jueces trasladados

En medio de obras inconclusas, así opera la Línea 2 del Metro CDMX a días del Mundial

Comerciantes perjudicados por las movilizaciones de la CNTE reclaman el retiro de las vallas

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán defendió sus ataques contra Israel pero mantiene abierta la vía diplomática

El régimen de Irán defendió sus ataques contra Israel pero mantiene abierta la vía diplomática

Tensión en el Báltico: la OTAN derribó un dron que ingresó al espacio aéreo de Letonia procedente de Rusia

Ucrania recuperó en mayo más territorio del que perdió ante Rusia por primera vez desde 2023

Ecuador: el presidente de la Asamblea renunció en medio de una reestructuración del Ejecutivo

Los tribunales autorizan el uso de control telemático a más de 400 procesados en Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Matthew Lawrence reveló que Robin Williams salía disfrazado de la señora Doubtfire: “Se iban pensando, ¡qué mujer tan encantadora!”

Matthew Lawrence reveló que Robin Williams salía disfrazado de la señora Doubtfire: “Se iban pensando, ¡qué mujer tan encantadora!”

Talay Riley, compositor que trabajó con Britney Spears y Dua Lipa, fue apuñalado hasta la muerte

De YouTube a Hollywood: Kane Parsons reescribe las reglas del cine de terror con solo 20 años

Kit Harington se sincera sobre las escenas íntimas con Sophie Turner en 'The Dreadful': “Fue asqueroso, pero correcto”

Idris Elba habla de los rumores que lo señalaron como el próximo James Bond: “No todos los mercados aceptarían a un hombre africano”