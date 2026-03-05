Entretenimiento

El creador de ‘Family Guy’ abordó el futuro de la serie tras el episodio 450

Seth MacFarlane compartió su visión sobre la continuidad del programa

Guardar
Seth MacFarlane abordó las especulaciones
Seth MacFarlane abordó las especulaciones sobre lo que le depara a "Family Guy". (Captura de video)

Seth MacFarlane compartió detalles sobre el futuro de su serie animada Family Guy durante una aparición en el programa Today. La conversación se dio apenas semanas después de que el programa alcanzara su episodio número 450, un hito que marcó la temporada 24 de la serie.

Durante la entrevista, el conductor Craig Melvin le preguntó directamente sobre la eventual conclusión del programa y si había pensado en cómo terminaría la historia de la familia Griffin.

El actor, de 52 años, respondió con humor: “No lo sé. Supongo que tendría que ir a mi chequeo anual y que el médico me diga: ‘Siéntate’”. El creador explicó que considera que el programa continuará “mientras seamos capaces de producirlo”.

Seth MacFarlane aseguró que "Family
Seth MacFarlane aseguró que "Family Guy" seguirá al aire mientras todavía pueda trabajar en ello. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Añadió que esta respuesta podría percibirse como motivada por factores económicos más que creativos, aunque aclaró que su intención principal sigue siendo mantener la producción y el entretenimiento para la audiencia.

El episodio 450, titulado “The Edible Arrangement”, se estrenó el 15 de febrero y presentó a Lois y Stewie Griffin explorando su relación tras consumir comestibles preparados por Brian, según la sinopsis oficial.

Este episodio sirvió como apertura de la temporada 24, consolidando la trayectoria de la serie en la televisión estadounidense.

Family Guy debutó en la cadena Fox en enero de 1999. Tras un par de cancelaciones, la serie ha estado emitiendo nuevos episodios de forma continua desde 2005.

Family Guy llegó a la
Family Guy llegó a la televisión en 1999. (Captura de video)

Conocida por las travesuras de Chris Griffin, las peleas recurrentes de Peter con un pollo gigante y las secuencias de gags, la serie se ha mantenido vigente durante más de dos décadas.

En enero de 2024, Seth MacFarlane afirmó a TheWrap que la serie continúa “sobreviviendo y prosperando”. Señaló que mantiene una audiencia considerable y que existe interés suficiente como para continuar produciendo nuevos episodios. “No hay indicios de que la serie vaya a terminar pronto”, añadió.

Además de MacFarlane, quien presta su voz a Peter Griffin, Brian Griffin, Stewie Griffin y Glenn Quagmire, el elenco de voces incluye a Alex Borstein (Lois Griffin), Seth Green (Chris Griffin), Mila Kunis (Meg Griffin), Patrick Warburton (Joe Swanson) y Arif Zahir (Cleveland Brown).

Juntos, los actores han consolidado un estilo característico que combina humor, sátira social y situaciones familiares exageradas.

El creador describió la dinámica del programa como el trabajo de un equipo dedicado a la comedia. “Es una sala llena de guionistas de comedia que solo quieren reírse”, indicó.

Seth MacFarlane afirmó que el
Seth MacFarlane afirmó que el equipo creatuvo de "Family Guy" está enfocado totalmente en hacer comedia de la que ellos se reirían. (Captura de video)

Aclaró que la serie no busca presentarse con pretensiones, sino cumplir con la función principal de entretener y generar risas, una línea editorial que considera apropiada para el formato de animación en horario estelar.

Con más de 450 episodios emitidos y 24 temporadas, Family Guy sigue siendo un referente de la animación estadounidense para adultos, combinando elementos de comedia física, sátira cultural y parodias de la vida cotidiana.

A través de sus décadas al aire, la serie ha mantenido un seguimiento sólido y continúa atrayendo nuevas audiencias, consolidando su lugar entre las series animadas más longevas de la televisión contemporánea.

Temas Relacionados

Seth MacFarlaneFamily Guyentretenimiento

Últimas Noticias

BTS regresa con ARIRANG: Fecha y hora de estreno del concierto en vivo desde Seúl

La banda lanzará su esperado álbum de 14 canciones el 20 de marzo y ofrecerá un concierto en vivo transmitido por Netflix

BTS regresa con ARIRANG: Fecha

La vez que Christina Applegate tuvo un aborto cuando era adolescente por culpa de un novio abusivo

En su nuevo libro de memorias titulado “You With the Sad Eyes: A Memoir”, la actriz detalló uno de los pasajes más complicados de su vida

La vez que Christina Applegate

Qué es la fórmula 80/20, la estrategia de Tiffani Thiessen para mantener hábitos saludables sin renunciar a los pequeños placeres

Un método flexible le permite alternar comidas nutritivas con momentos de indulgencia, adaptando la rutina diaria al ritmo de su carrera y su familia de manera realista

Qué es la fórmula 80/20,

“Soy un sobreviviente de cáncer”: por primera vez David Ramsey reveló su lucha y cómo la enfermedad transformó su vida

Durante una entrevista en el canal de YouTube Inside of You with Michael Rosenbaum, el actor compartió detalles sobre el diagnóstico, el tratamiento y el profundo cambio de perspectiva que experimentó

“Soy un sobreviviente de cáncer”:

La verdadera razón por la que Billy Idol logró dejar el consumo de heroína: “Empecé a fumar crack”

El músico británico habló sobre su historial de consumo de drogas y la forma en la que alcanzó la sobriedad tras décadas de problemas de adicción

La verdadera razón por la
DEPORTES
Impacto en la Fórmula 1

Impacto en la Fórmula 1 por la drástica decisión que tomó Aston Martin para el GP de Australia

Boca goleó y se sumó a la zona de playoffs: así quedaron las posiciones del Apertura y el cronograma de la fecha 10

15 pases, asistencia de Paredes con el revés del pie y definición exquisita de Merentiel: el golazo de Boca Juniors ante Lanús

Boca Juniors goleó 3-0 a Lanús y volvió a la victoria tras cuatro partidos en el Torneo Apertura

El peloteo viral entre David Nalbandian y Diego Schwartzman que enamoró a los amantes del tenis en Indian Wells

TELESHOW
La llamativa actitud de Ernestina

La llamativa actitud de Ernestina Pais al regresar al teatro tras protagonizar un accidente de auto

El cómplice momento de Valentina Cervantes y su hija durante su rutina de baño: “En otra vida seremos cantantes”

Martín Piroyansky habló con Infobae en Vivo y contó el peculiar motivo por el que abrió un bar de sándwiches de miga

La llamativa foto que subió Martín Migueles y encendió los rumores de casamiento con Wanda Nara

Thiago Medina mostró las cicatrices de su accidente y contó cómo le afectan psicológicamente: “Tengo un complejo”

INFOBAE AMÉRICA

El Senado de Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la operación contra el régimen iraní

El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen

El empleo en zona franca nicaragüense alcanza niveles de 2012 tras ola de despidos en 2025

Cuando la alineación ideológica se puede convertir en estrategia política: ¿qué podemos esperar de la cumbre regional que redefine el hemisferio?

El Congreso de Brasil aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea