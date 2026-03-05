El creador de ‘Family Guy’ abordó el futuro de la serie tras el episodio 450

Seth MacFarlane abordó las especulaciones sobre lo que le depara a "Family Guy". (Captura de video)

Seth MacFarlane compartió detalles sobre el futuro de su serie animada Family Guy durante una aparición en el programa Today. La conversación se dio apenas semanas después de que el programa alcanzara su episodio número 450, un hito que marcó la temporada 24 de la serie.

Durante la entrevista, el conductor Craig Melvin le preguntó directamente sobre la eventual conclusión del programa y si había pensado en cómo terminaría la historia de la familia Griffin.

El actor, de 52 años, respondió con humor: “No lo sé. Supongo que tendría que ir a mi chequeo anual y que el médico me diga: ‘Siéntate’”. El creador explicó que considera que el programa continuará “mientras seamos capaces de producirlo”.

Seth MacFarlane aseguró que "Family Guy" seguirá al aire mientras todavía pueda trabajar en ello. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Añadió que esta respuesta podría percibirse como motivada por factores económicos más que creativos, aunque aclaró que su intención principal sigue siendo mantener la producción y el entretenimiento para la audiencia.

El episodio 450, titulado “The Edible Arrangement”, se estrenó el 15 de febrero y presentó a Lois y Stewie Griffin explorando su relación tras consumir comestibles preparados por Brian, según la sinopsis oficial.

Este episodio sirvió como apertura de la temporada 24, consolidando la trayectoria de la serie en la televisión estadounidense.

Family Guy debutó en la cadena Fox en enero de 1999. Tras un par de cancelaciones, la serie ha estado emitiendo nuevos episodios de forma continua desde 2005.

Family Guy llegó a la televisión en 1999. (Captura de video)

Conocida por las travesuras de Chris Griffin, las peleas recurrentes de Peter con un pollo gigante y las secuencias de gags, la serie se ha mantenido vigente durante más de dos décadas.

En enero de 2024, Seth MacFarlane afirmó a TheWrap que la serie continúa “sobreviviendo y prosperando”. Señaló que mantiene una audiencia considerable y que existe interés suficiente como para continuar produciendo nuevos episodios. “No hay indicios de que la serie vaya a terminar pronto”, añadió.

Además de MacFarlane, quien presta su voz a Peter Griffin, Brian Griffin, Stewie Griffin y Glenn Quagmire, el elenco de voces incluye a Alex Borstein (Lois Griffin), Seth Green (Chris Griffin), Mila Kunis (Meg Griffin), Patrick Warburton (Joe Swanson) y Arif Zahir (Cleveland Brown).

Juntos, los actores han consolidado un estilo característico que combina humor, sátira social y situaciones familiares exageradas.

El creador describió la dinámica del programa como el trabajo de un equipo dedicado a la comedia. “Es una sala llena de guionistas de comedia que solo quieren reírse”, indicó.

Seth MacFarlane afirmó que el equipo creatuvo de "Family Guy" está enfocado totalmente en hacer comedia de la que ellos se reirían. (Captura de video)

Aclaró que la serie no busca presentarse con pretensiones, sino cumplir con la función principal de entretener y generar risas, una línea editorial que considera apropiada para el formato de animación en horario estelar.

Con más de 450 episodios emitidos y 24 temporadas, Family Guy sigue siendo un referente de la animación estadounidense para adultos, combinando elementos de comedia física, sátira cultural y parodias de la vida cotidiana.

A través de sus décadas al aire, la serie ha mantenido un seguimiento sólido y continúa atrayendo nuevas audiencias, consolidando su lugar entre las series animadas más longevas de la televisión contemporánea.