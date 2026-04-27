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La emotiva última temporada de Envidiosa llega con nuevos desafíos familiares

Una narrativa fresca y valiente indaga en las complejidades de la maternidad, la psicoterapia y la redefinición de la familia, proponiendo una mirada más allá del romance clásico

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Vicky se anima a convivir con Matías, pero la vida en pareja no viene sola: también aparece Bruno, el hijo de nueve años fruto de la relación anterior de Matías, listo para instalarse en la ciudad. Entre lidiar con Nora, la madre del chico, y enfrentarse a los fantasmas de su propia infancia, Vicky descubre una versión inesperada de la maternidad. En el trabajo, un proyecto soñado irrumpe de la mano de Nicolás, alguien que creyó dejar atrás y que ahora sacude su presente. Y mientras su hermana y sus amigas lidian con los enredos del amor y la maternidad, Vicky tendrá que aceptar que la verdadera familia no siempre es la que se imagina, sino la que se elige. (Netflix)

Netflix presenta la cuarta y última temporada de Envidiosa, la comedia argentina creada por Adrián Suar y protagonizada por Griselda Siciliani. Llegará a la plataforma el próximo 29 de abril, dando cierre a la serie de habla no inglesa más vista internacionalmente en la plataforma desde su debut en 2024, según información de la propia compañía. Este desenlace posiciona al título como un caso de éxito sostenido dentro del streaming en Latinoamérica, tras alcanzar y mantener posiciones de liderazgo en el Top 10 semanal global, y dominar el ranking en mercados como Argentina, Uruguay y Chile durante varias semanas consecutivas.

La cuarta temporada indaga en una nueva dimensión emocional para Victoria, el personaje central interpretado por Siciliani, quien ahora debe convivir con Matías (Esteban Lamothe) y hacerse cargo de la llegada de Bruno, un niño de nueve años, hijo de una relación anterior de su pareja. El arco dramático traslada la mirada desde los vínculos románticos hacia la maternidad no tradicional y el vínculo paciente-terapeuta, potenciado por la participación de Lorena Vega en el rol de la psicóloga Fernanda.

Griselda Siciliani en el centro con chaqueta de pata de gallo; Esteban Lamothe a la izquierda y Lorena Vega a la derecha con gafas y carpeta, en un pasillo
Netflix anuncia el estreno de la cuarta y última temporada de Envidiosa, la comedia argentina liderada por Adrián Suar, para el 29 de abril.(Netflix)

Para esta etapa final, la showrunner Carolina Aguirre declaró a medios argentinos: “Envidiosa, más que una comedia romántica, siempre ha sido una serie sobre el lazo entre paciente y terapeuta”. El relato avanza revelando zonas íntimas y complejas alrededor del deseo de formar familia y redefinir los modelos afectivos fuera de los esquemas convencionales.

El modelo de crecimiento internacional de Envidiosa se ha apoyado en resultados concretos de audiencia. A lo largo de sus tres temporadas previas, la serie se ha mantenido en el Top 10 de series no angloparlantes de Netflix durante múltiples semanas e ingresó en los diez títulos más vistos en países europeos, incluyendo Croacia, España, Grecia, Hungría, Israel y Portugal, ampliando su alcance más allá del mercado hispanohablante. La tercera temporada, estrenada en noviembre de 2025, marcó un récord al ubicarse en el puesto número 1 en los rankings semanales de Argentina, Uruguay y Chile, y permaneció en el Top 10 global no angloparlante de la plataforma durante 3 semanas consecutivas.

Esteban Lamothe y Griselda Siciliani sentados en una cama. Él sonríe a la izquierda, ella mira al frente a la derecha, ambos cubiertos por una manta oscura
La cuarta temporada desarrolla el arco de Victoria y explora vínculos familiares no tradicionales y la relación paciente-terapeuta. (Netflix)

La última entrega de la producción convoca nuevamente a una base creativa sólida. El proyecto liderado por Adrián Suar, con dirección de Daniel Barone y Alejandro Ibáñez, cuenta con un equipo de guion encabezado por Carolina Aguirre y un equipo técnico conformado por referentes de la industria nacional, como la directora de arte Paula Beltrami, el director de fotografía Guillermo Zappino y la productora ejecutiva Ivana Polonsky. En el elenco regresan Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea y se suman participaciones especiales de Julieta Cardinali y Benjamín Vicuña.

La redefinición del fenómeno: cifras de audiencia y premios

En términos de repercusión, Envidiosa consolidó su liderazgo al recibir el Martín Fierro a mejor serie de comedia, fortaleciendo su posicionamiento en la industria argentina de contenidos originales para plataformas globales. El recorrido de la ficción, que comenzó en 2024 con su primera temporada, logró mantener la atención de audiencias multiculturales, integrando durante semanas el Top 10 de países en América Latina y Europa del Este. Las métricas de permanencia y alcance la han convertido en la serie argentina de Netflix con mayor visibilidad internacional hasta la fecha, con una performance que, según los registros divulgados por la plataforma, supera a otros lanzamientos nacionales previos en cantidad de semanas en el ranking global.

Benjamín Vicuña con barba y pendiente, vestido con un traje azul a cuadros y camisa negra, hablando por un smartphone negro
Benjamín Vicuña regresa para la última temporada luego de su participación en capítulos previos. (Netflix)

El equipo y la producción: una fábrica local que exporta narrativa

La maquinaria de producción de Envidiosa funciona bajo el sello de Adrián Suar y la producción ejecutiva de Diego Andrasnik e Ivana Polonsky, incorporando a un equipo técnico exportable: el montaje a cargo de Natacha Valerga y Alejandro Parysow, la composición musical de Juan Blas Caballero y el trabajo de postproducción liderado por Flora Campero.

La salida definitiva de Envidiosa del catálogo de estrenos marca un hito en la estrategia de producción argentina para plataformas internacionales. El cierre programado para el 29 de abril establece un modelo de exportación de comedia local con capacidad de sostenerse en la agenda internacional de streaming.

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