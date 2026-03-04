Megan Fox reapareció en Instagram con nuevas fotos subidas de tono: “Estoy viva”

Megan Fox reaparece en Instagram tras casi un año de ausencia, generando gran repercusión con su look provocador (Instagram/@meganfox)

Después de casi un año de ausencia en redes sociales, Megan Fox reapareció en Instagram con una serie de imágenes que no pasaron desapercibidas.

La actriz de 39 años eligió un look provocador para su regreso: un corset negro y una tanga para la sesión fotográfica, en la que prescindió de pantalones.

Las fotos, tomadas por la fotógrafa Cibelle Levi, muestran a Fox sentada en el suelo, con medias altas negras y sandalias de plataforma decoradas con hojas de marihuana.

Un collar negro con picos plateados completó el estilo. Fox acompañó la publicación con una frase enigmática: “todo es más bello porque estamos condenados”.

La actriz de 39 años eligió corset negro y tanga, posando sin pantalones en imágenes captadas por Cibelle Levi (Instagram/@meganfox)

En su historia de Instagram, la artista reforzó el tono de su reaparición con el mensaje: “Estoy viva, acabo de subir nuevas fotos”.

El regreso de Fox a la red social se produjo poco después del nacimiento de su cuarta hija, Saga, la primera junto al músico Machine Gun Kelly.

En diciembre de 2024, Fox eliminó todas sus publicaciones en medio de rumores de crisis con MGK, dejando únicamente una foto: el anuncio de su embarazo.

Nueve meses después de dar a luz a Saga, Fox eligió para su reaparición un contenido “que es, indudablemente, lo opuesto a un anuncio materno”, según señalaron los medios especializados.

Persiste la incógnita sobre si esta publicación es un hecho aislado o el inicio de una nueva etapa activa en la red social.

Fox eliminó publicaciones anteriores de Instagram a fines de 2024 en medio de rumores de separación y posible infidelidad (Instagram/@meganfox)

Las respuestas aparecieron de inmediato. Entre los comentarios más destacados estuvo el de MGK, quien escribió: “Me alegra tener tu número de teléfono”.

Su frase sumó más de 14.000 “Me gusta” y atrajo cientos de respuestas de seguidores que celebraron el intercambio.

Algunos usuarios mencionaron la posibilidad de una reconciliación, preguntándose si “mamá y papá están coqueteando otra vez”.

El regreso de Fox a la plataforma se produjo luego de que eliminó su contenido anterior en diciembre de 2024, acción que coincidió con rumores de separación de MGK asociados a sospechas de infidelidad.

Desde entonces, solo permanecía en su perfil el anuncio de su embarazo, hasta que finalmente reapareció con un carrusel de imágenes audaces y mensajes directos, lo que llevó a especulaciones sobre su futuro en redes sociales y su situación sentimental.

Los seguidores de Machine Gun Kelly y Megan Fox reaccionan con entusiasmo a la publicación, alimentando rumores sobre reconciliación (REUTERS/Andrew Kelly)

Fox aprovechó la oportunidad para responder a las teorías formuladas en torno a su regreso.

Ante el comentario de una usuaria que sostenía: “Esta no es Megan. Es un clon”, la actriz contestó con humor: “Una clon jamás podría”.

En cuanto a la relación con MGK, el propio músico destacó la buena sintonía en la paternidad compartida.

“Fue una historia épica de amor, dolor y mucha magia. Lo viví con la mejor compañera, la mejor persona con la que tener un hijo”, recordó durante una aparición en The Jennifer Hudson Show.

La dinámica familiar resultó central en esta etapa. Fox declaró a la revista estadounidense People, antes del nacimiento de Saga, que sus hijos mayores estaban entusiasmados con la llegada de la nueva integrante.

“Los chicos están super emocionados con la llegada de otra hermana y han prometido ayudar y colaborar”, sostuvo.